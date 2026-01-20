عبد الرحمن سلامة من أمين للرئاسة السورية إلى محافظ للرقة

قيادي سوري، تولى العديد من المناصب العسكرية والإدارية. عُيّن محافظا لمحافظة الرقة، بعد أن شغل منصب نائب محافظ حلب، وكان أول من تولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية بعد انتصار الثورة السورية وفرار بشار الأسد من البلاد.

كان له حضور بارز في الثورة السورية منذ بدايتها، وتولى مسؤوليات عسكرية وإدارية فيها، من تشكيلات ميدانية إلى إدارة مشروعات خدمية واقتصادية خصوصا في إدلب شمالي البلاد.

المولد والنشأة

وُلد عبد الرحمن إبراهيم سلامة -المُكنى بأبي إبراهيم- عام 1971 في مدينة عندان بريف حلب لعائلة عُرفت بمعارضتها لنظام الأسد، وبرز منها عبد العزيز سلامة الذي كان قائد لواء التوحيد أثناء الثورة السورية، أحد أبرز فصائل الجيش السوري الحر، ثم انتقل لقيادة "الجبهة الشامية" حتى منتصف عام 2015.

في الثورة السورية

كان عبد الرحمن سلامة يعمل في قطاع مقالع الحجارة عند اندلاع الثورة السورية عام 2011، وما لبث أن انضم إلى صفوفها، ثم التحق بمجموعات الكفاح المسلح في ريف حلب، حيث برز بوصفه من أوائل المقاتلين في المنطقة، ثم انضم إلى جبهة النصرة، وعُيّن أميرا لقطاع حلب فيها عام 2012 حتى 2016.

بعد سيطرة النظام بمساعدة حلفائه الروس والإيرانيين على حلب أواخر عام 2016، خرج سلامة إلى إدلب، وقاد لواء عمر بن الخطاب ضمن هيئة تحرير الشام التي انبثقت من جبهة النصرة عام 2017، وكان له إسهام في إدارة المناطق المحررة من سيطرة نظام الأسد.

وفي إدلب، شغل منصب المدير التنفيذي لشركة الراقي للإنشاءات، وأدار عددا من المشروعات الاقتصادية الاستثمارية في المحافظة، مثل المدارس والمستشفيات وتوسعة الطرق.

المناصب والمسؤوليات

بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، شوهد سلامة مرارا رفقة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع أثناء استقباله الوفود الرسمية، كما رافقه في زيارات رسمية عدة خارج البلاد.

شغل سلامة منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية، قبل أن يغادر القصر مع تعيين ماهر الشرع -شقيق الرئيس- أمينا للرئاسة.

وفي 24 أبريل/نيسان 2025، عيّن محافظ حلب عزام الغريب، سلامة نائبا له، ومشرفا على مناطق عفرين وإعزاز والباب وجرابلس ومنبج في ريفي حلب الشمالي والشرقي.

وأشار قرار المحافظ إلى أن تعيينه يأتي في إطار تعزيز الإدارة المحلية ورفع مستوى التنسيق الخدمي والأمني في تلك المناطق، ضمن خطة المحافظة لتكثيف الحضور الإداري وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

محافظا للرقة

عُيّن عبد الرحمن سلامة محافظا لمحافظ الرقة شمال شرقي سوريا يوم 19 يناير/كانون الثاني 2026، عقب توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية وقوات قسد.

وقال محافظ حلب عزام الغريب في منشور له على حسابه في إنستغرام في ذلك اليوم "نبارك للأخ الكبير عبد الرحمن سلامة، صديق الكفاح ومسيرة التحرير، على تسلُّمه منصب محافظة الرقة"، مثنيا على جهوده التي بذلها أثناء فترة عمله في محافظة حلب.

وجاء تعيين سلامة بعد عملية عسكرية واسعة أطلقها الجيش السوري في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك وسط اشتباكات متكررة مع قوات قسد التي اتهمتها الحكومة السورية بخرق التزاماتها الواردة في اتفاقي 10 مارس/آذار والأول من أبريل/نيسان 2025.

وقد أدى التصعيد الميداني، إثر رفض قسد الامتثال لبنود الاتفاقين، إلى توسع المواجهات من نطاقها المحلي في حلب لتشمل مناطق الجزيرة السورية.