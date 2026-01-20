شائع الزنداني.. دبلوماسي مخضرم على رأس الحكومة اليمنية

دبلوماسي يمني بارز، تولى رئاسة الحكومة في 16 يناير/كانون الثاني 2026 بعد مسيرة طويلة في العمل السياسي والدبلوماسي.

شغل سابقا مناصب رفيعة داخل اليمن وخارجها، من بينها وزارة الخارجية، كما مثل بلاده سفيرا فوق العادة ومفوضا في عدد من عواصم العالم البارزة، مثل لندن وروما وعمّان والرياض، إضافة إلى تمثيله اليمن لدى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.

المولد والدراسة

وُلد شائع محسن الزنداني يوم 16 سبتمبر/أيلول 1954، في مديرية جحاف بمحافظة الضالع جنوب اليمن. وهو متزوج وله 4 أولاد: 3 بنات وابن واحد.

حصل على البكالوريوس في الحقوق، ثم تابع دراساته العليا ونال درجة الدكتوراه في الفلسفة في تخصص القانون، كما مُنح الدكتوراه الفخرية في العلوم الدبلوماسية تقديرا لإنجازاته الأكاديمية والمهنية.

عُرف الزنداني بنشاطه الطلابي المبكر، إذ تولى رئاسة الاتحاد الوطني العام لطلبة اليمن عام 1974، ثم شغل منصب السكرتير العام للاتحاد العام للطلبة العرب عام 1976.

التجربة العملية

عمل الزنداني مدرسا في جامعة عدن بين عامي 1978 و1981، قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي ويتدرج في عدد من المناصب داخل البلاد وخارجها.

شغل منصب وزير مفوض وقائم بأعمال السفارة اليمنية في العاصمة العراقية بغداد بين عامي 1981 و1982، ثم كان نائب وزير الخارجية في اليمن الجنوبي (وعاصمته آنذاك عدن) بين عامي 1986 و1990، ثم نائب وزير الخارجية (برتبة وزير) بين 1990 و1991.

كما مثّل الزنداني اليمن في عدد من عواصم العالم، فكان سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المتحدة وشمال إيرلندا (1991-1994)، وسفيرا ومستشارا للوفد الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة في جنيف (1994-1997)، وسفيرا فوق العادة ومفوضا لدى إيطاليا، وسفيرا غير مقيم لدى اليونان وصربيا وألبانيا وسان مارينو (2005-2010).

وكان أيضا مندوبا دائما للجمهورية اليمنية لدى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة بين عامي 2008 و2010.

وشغل كذلك منصب سفير فوق العادة ومفوض لدى المملكة الأردنية الهاشمية بين عامي 2010 و2015، ثم سفيرا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة العربية السعودية ومندوب اليمن الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بين عامي 2017 و2024.

إعلان

وفي 27 مارس/آذار 2024، عيّنه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، خلفا لأحمد عوض بن مبارك الذي عُين رئيسا لمجلس الوزراء.

وعلى صعيد النشاطات الرسمية والمهنية، شارك الزنداني في عضوية العديد من الهيئات واللجان الرسمية، مثل اللجنة العليا للإصلاح السياسي والاقتصادي عام 1989، ومجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني، ومنتدى الفكر العربي، ومركز الدراسات السياسية في لندن، إضافة إلى عضويته في مجلس الأمناء للمركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا التابع للأمم المتحدة.

وترأس الزنداني وفد الجمهورية اليمنية في مناسبات تاريخية، أبرزها اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم إعلان الوحدة اليمنية في 22 مايو/أيار 1990، كما شغل منصب الرئيس الفخري لجمعية الصداقة البريطانية اليمنية بين عامي 1992 و1995.

رئيس الوزراء

في 16 يناير/كانون الثاني 2026، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بتعيين الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وجاء التعيين -وفق ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)- بعد تقديم رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك استقالته للعليمي، في خطوة وصفها مجلس القيادة الرئاسي بأنها تهدف إلى "تعزيز وحدة القرار السيادي"، وذلك في ظل تغير السيطرة لصالح الحكومة اليمنية في المحافظات الجنوبية، بعد تراجع قوات المجلس الانتقالي التي كانت سيطرت على محافظتي حضرموت والمهرة.

وأوضح المجلس أن الحكومة القائمة ستستمر في تصريف الأعمال في جميع الأمور باستثناء التعيين والعزل، إلى أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة.