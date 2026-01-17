نص المرسوم الرئاسي الخاص بحقوق المواطنين الأكراد في سوريا

مرسوم رئاسي أصدره رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع يوم 16 يناير/كانون الثاني 2026، ونشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، يؤكد أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية السورية المتعددة والموحدة.

ويؤكد المرسوم، المكوَّن من 8 مواد، التزام الدولة السورية بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وضمان حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية.

وينص المرسوم على أن اللغة الكردية هي لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكّل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان، سواء ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية والتعليمية.

كما يقرر المرسوم إلغاء العمل بجميع القوانين والتدابير الاستثنائية التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، ومنح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية، ومنهم مكتومو القيد، مع مساواتهم الكاملة في الحقوق والواجبات.

ويعلن المرسوم أن عيد "النوروز" في 21 مارس/آذار من كل عام يُعَد عطلة رسمية مدفوعة الأجر في عموم الجمهورية العربية السورية، بصفته عيدا وطنيا يعبّر عن الربيع والتآخي.

وأكد المرسوم التزام مؤسسات الدولة الإعلامية والتربوية بتبنّي خطاب وطني جامع، ويُحظَر قانونا أي تمييز أو إقصاء على أساس عرقي أو لغوي، ويُعاقَب كل من يحرّض على الفتنة القومية وفق القوانين النافذة.

وتتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم، كلٌّ فيما يخصه.

ونصت المادة الأخيرة من المرسوم على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعَد نافذا من تاريخ صدوره.

وفي هذا الرابط نص المرسوم الرئاسي الذي نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) يوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني 2026.