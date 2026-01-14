علي شعث.. مهندس أسندت إليه إدارة غزة بعد الدمار

مهندس فلسطيني من مدينة خان يونس، يتميز بسجل مهني في التخطيط والتنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وبتولي مهام وأدوار سياسية بارزة على الساحة الفلسطينية.

أسندت إليه رئاسة لجنة فلسطينية من التكنوقراط كُلّفت بمهمة إدارة قطاع غزة، عقب الدمار الذي لحق به إثر حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها على القطاع بين 2023 و2025.

لعب دورا مهما في تطوير المدن والمناطق الصناعية الفلسطينية، كما أسهم في توقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات أكاديمية لدعم القطاع الصناعي. جمع أثناء مسيرته بين العمل الحكومي والإدارة التنفيذية وتقديم الاستشارات التنموية.

المولد والنشأة

ولد علي عبد الحميد شعث عام 1958 في محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الدراسة والتكوين

حصل شعث عام 1982 على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة عين شمس بالقاهرة، ثم تابع دراساته العليا وحصل على درجة الماجستير في التخصص نفسه عام 1986.

وفي عام 1989، نال درجة الدكتوراه في الهندسة المدنية مع تخصص في تخطيط البنية التحتية والتنمية الحضرية من جامعة كوينز في المملكة المتحدة.

المسار المهني

شغل شعث عددا من المناصب البارزة في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية، دون أن يكون له انخراط عميق في العمل الحزبي.

عُيّن نائبا لوزير التخطيط والتعاون الدولي، وأسهم في وضع الخطط التنموية الإستراتيجية للسلطة الفلسطينية في مراحل تأسيسها الأولى.

عمل وكيل وزارة النقل والمواصلات، وأشرف على مشروعات حيوية للبنية التحتية وشبكات الطرق، قبل أن يتولى رئاسة الهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية، ولعب دورا محوريا في إدارة وتطوير المناطق الصناعية.

ترأس مجلس الإسكان الفلسطيني وسلطة الموانئ الفلسطينية، وكانت له إسهامات في تنظيم وتطوير قطاعات الإسكان والموانئ.

تولى مناصب استشارية، فقد عمل مستشارا للمؤسسة الفلسطينية للتنمية والإعمار (بكدار)، ومستشارا لوزير الإسكان والأشغال العامة في السلطة الفلسطينية.

المسار السياسي

كانت لعلي شعث أدوار سياسية بارزة، من أبرزها عضويته في لجان مفاوضات الوضع النهائي عام 2005، مع التركيز على ملفات الحدود والمنافذ البحرية. وتركزت خبراته في مجالات التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار، وهو ما أهّله لاحقا لتولي رئاسة لجنة التكنوقراط التي أسندت إليها مهمة إدارة قطاع غزة بعد الدمار الذي لحق بها إثر الحرب الإسرائيلية عليها بين 2023 و2025.

رئيس لجنة إدارة غزة

في 14 يناير/كانون الثاني 2026، أعلنت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية عن اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، والتي يرأسها علي شعث، معتبرين هذه الخطوة تطورا مهما من شأنه دعم جهود ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

إعلان

وأعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

وكان قد أُعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية، عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.