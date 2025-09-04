جورجيو أرماني.. "ملك" إيطالي تسيّد عالم الموضة

جيورجيو أرماني مصمم إيطالي ولد شمال البلاد عام 1934 وتوفي عام 2025، كان يأمل أن يصبح طبيبا وبدأ أولى خطواته في الجامعة من أجل هذا الهدف، غير أن الخوف من الدماء أوقف مساره، وانتهى به المطاف عاملا في متاجر للملابس، ثم طور شغفه بالمجال إلى أن تربع على عرش ملوك الموضة في العالم.

اشتهر لدى الإيطاليين بـ"ري جورجيو"، أي "الملك جورجيو"، خصوصا بعد أن حققت تصاميمه شهرة عالمية بدأها عام 1975 بالانتشار في أوروبا، ووسعها عام 1980 بعد أن فتحت له أبواب التعاون مع استوديوهات هوليود وارتدى المشاهير تصاميمه.

الولادة والنشأة

وُلد جورجيو أرماني يوم 11 يوليو/تموز 1934 بمدينة بياتشينزا شمالي إيطاليا قرب العاصمة ميلانو، لعائلة متواضعة من أصل أرمني.

كان والده يعمل محاسبا ووالدته ربة بيت، وله أخ أكبر منه يُسمى سيرجيو وأخت اسمها روزانا ولها ابنتان هما سيلفانا وروبرتا، وابن اسمه أندري.

وعلى خلاف أخته روزانا، لم يخلف جورجيو أرماني أبناء.

الدراسة والتكوين العلمي

درس أرماني المرحلة الثانوية في مدرسة ليثيو ساينتيفيكو ريسبيغي، ثم التحق بجامعة ميلانو ودرس فيها الطب 3 سنوات.

لكن الخوف من دماء الجرحى والمصابين أرغمه على ترك مقاعد كلية الطب، وتوجه إلى المجال الفني وميدان التصميم.

بدأ جورجيو مصورا فوتوغرافيا، ثم وجد في نفسه شغفا بالخياطة وتصميم الملابس، فاقتحم عالم الأزياء.

الحياة المهنية

بدأ أرماني حياته المهنية بالعمل مساعدا في متجر للملابس، وفي منتصف الستينيات من القرن العشرين عمل مع المصمم الإيطالي نينو تشيروتي.

ويقول أرماني في حوار مع مجلة متخصصة في الموضة عام 2015 "بدأت في هذا المجال تقريبا بالصدفة، وشيئا فشيئا جذبني إليه، ثم استولى علي استيلاء كاملا".

انقلبت حياة الشاب جورجيو -الذي كان شغوفا بالتصوير الفوتوغرافي والرسم- رأسا على عقب بعد لقائه نينو تشيروتي، مبتكر أسلوب الـ"كاجوال شيك" (casual chic)، وأوكل إليه تشيروتي تصميم مجموعات الأزياء الرجالية الجديدة "هيتمان"، وسمح له بتصميم تشكيلاته الخاصة مدة سبع سنوات، قبل أن يؤسس عام 1975 علامته التجارية الخاصة "جورجيو أرماني".

وسرعان ما اشتهر في أوروبا، وفضّل دائما إبقاء شركته مستقلة ورفض إدراج أسهمها في البورصة، وانتهت في أواخر حياته مجموعة ضخمة تدر نحو 2.3 مليار يورو (2.7 مليار دولار) سنويا.

سنة 1980 فتحت له أبواب التعاون مع هوليوود بعد أن صنع الملابس التي ارتداها الممثل ريتشارد جير في فيلم "أميركان جيغولو".

الوفاة

توفي جورجيو أرماني يوم 4 سبتمبر/أيلول 2025 بعد معاناة مع المرض شهورا عدة. فقد اضطر إلى التغيّب لأول مرة عن اثنين من عروض داره للأزياء الرجالية في أسبوع الموضة بميلانو في يونيو/حزيران من السنة نفسها.

ووفقا لرغبة جورجيو أرماني، قررت أسرته أن تكون جنازته خاصة، وأن تدفنه في مبنى "أرماني تياترو" بميلانو.

وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشل تايمز" البريطانية نُشرت قبل أيام قليلة من وفاته، صرّح أرماني بأنه وضع لخلافته خطة تتضمن "انتقالا تدريجيا للمسؤوليات" إلى أقرب معاونيه، مثل أفراد عائلته ورئيس قسم تصميم الأزياء الرجالية ليو ديل أوركو، و"فريق العمل كله".

ونعته رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني قائلة إنه "استطاع بأناقته وبساطته وإبداعه أن يجلب الشهرة للموضة الإيطالية، وأن يلهم العالم أجمع". وأضافت أنه "أيقونة وكان يعمل بدون كلل"، وأنه "رمز لأفضل ما في إيطاليا".

أما الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا فوصفه بأنه شخصية مبدعة أعادت تعريف معايير الأناقة والفخامة عبر العالم". وقال عنه وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي إنه "أحد رموز الثقافة الإيطالية".

وأضاف أنه "كان سفيرا للهوية الإيطالية في العالم، وعرف كيف يُحوّل الأناقة لغة عالمية، وأعاد أسلوبه البسيط والمبتكر صوغ تعريف العلاقة بين الموضة والسينما والمجتمع".