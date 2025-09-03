محمود المشهداني أول رئيس للبرلمان العراقي بعد الغزو الأميركي

طبيب وسياسي عراقي، هو أول رئيس للبرلمان بعد الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، ترأس المجلس في الفترة بين 2006 و2009، وانتُخب للمهمة نفسها من جديد في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، كما انتُخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي عام 2008.

المولد والنشأة

وُلد محمود داود سلمان موسى المشهداني يوم 20 مايو/أيار 1948 في العاصمة العراقية بغداد، وأكمل دراسته الابتدائية والإعدادية فيها، ينتمي إلى عائلة سنية من قبيلة المشاهدة المعروفة بالعراق.

الدراسة والتكوين العلمي

بعد حصوله على الثانوية العامة التحق المشهداني بكلية الطب في جامعة بغداد عام 1966 وتخرج فيها عام 1972 برتبة ملازم أول طبيب في الجيش العراقي، إذ كانت دراسته على نفقة وزارة الدفاع العراقية.

التجربة العسكرية والاعتقال

بدأ المشهداني مسيرته العملية طبيبا في الجيش العراقي برتبة ملازم أول، وبعد سنوات رُقّي إلى رتبة رائد، لكن مسيرته لم تكتمل بسبب اعتقاله في الفترة بين 1980 و1981.

مكث في السجن حتى انتهاء مدة محكوميته على خلفية انتماءاته الفكرية ودوره في قيادة جمعية الموحدين المحظورة لارتباطها بالفكر السلفي.

وبعد إبعاده عن الخدمة العسكرية واصل عمله طبيبا في عيادته الخاصة ببغداد، لكنه اعتُقل مجددا عام 2000 بتهمة انتمائه للفكر السلفي ومعارضته نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وحكمت عليه السلطات العراقية بالسجن 15 عاما.

لكن أُفرج عنه ضمن العفو العام الذي أصدره صدام قبيل الغزو الأميركي للعراق عام 2003، وقبل ذلك التاريخ لم يُعرف له أي نشاط سياسي حزبي واضح، لكنه بعد الغزو دخل الحياة السياسية بقوة.

مشواره السياسي

بدأت مسيرة المشهداني السياسية بعد الغزو الأميركي، فهو أول رئيس لمجلس النواب بعد سقوط حكم صدام، كما تولى رئاسة المكتب السياسي لمنظمة الدعوة والإرشاد، وكان عضوا في تأسيس مجلس الحوار الوطني عام 2004، وانتُخب عضوا في لجنة صياغة الدستور في العام نفسه.

ولاحقا، عُرف عن المشهداني قربه من فصائل المقاومة العراقية ضد القوات الأميركية التي اعتقلته عام 2004، وبعد أشهر من إطلاق سراحه اعتقلته من جديد وزارة الداخلية العراقية عام 2005 بالتهمة نفسها، ثم أطلقت سراحه أيضا بعد فترة قصيرة جدا.

بعد فوزه بعضوية مجلس النواب العراقي انتُخب رئيسا له في الفترة بين 16 مارس/آذار 2006 و23 ديسمبر/كانون الأول 2008، وانتُخب رئيسا للاتحاد البرلماني العربي في العام نفسه.

إعلان

تصدّر المشهداني عناوين الأخبار في فترة رئاسته البرلمان بين 2006 و2009، وشهدت تلك الفترة سجالات حادة داخل المجلس بسبب قضايا مرتبطة بإقالته.

وفي 10 يونيو/حزيران 2007 اتفقت الكتل السياسية على تغييره بنائب سني آخر بعد تقارير عن اعتداء حراسه على نائب شيعي.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2008 أعلن المشهداني استقالته من منصبه على خلفية الفوضى التي شهدها البرلمان بسبب قضية إطلاق سراح الصحفي منتظر الزيدي الذي ألقى حذاءه على الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش الابن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقبل البرلمان استقالته رسميا في 23 من الشهر ذاته.

رئيسا للبرلمان العراقي

في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024 انتخب مجلس النواب العراقي النائب محمود المشهداني رئيسا له بعد نحو عام من شغور المنصب إثر إنهاء عضوية محمد الحلبوسي وإقالته على خلفية إدانته بـ"التزوير".

وحصد المشهداني 182 صوتا مقابل 42 لمنافسه سالم العيساوي، واعتبرت 39 ورقة اقتراع باطلة أثناء عملية التصويت، وفق وكالة الأنباء العراقية.

المؤلفات والإنجازات