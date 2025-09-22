الدولة الفلسطينية.. من منظمة التحرير إلى الاعتراف الأوروبي

شق الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسارا تاريخيا وسياسيا طويلا، بدأ مع إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964 بوصفها كيانا يمثل الشعب الفلسطيني، وتطور عبر محطات بارزة شملت حرب 1967 وما تبعها من توسع للاحتلال الإسرائيلي، واعتراف القمم العربية والأمم المتحدة بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وفي عام 1988 أعلن المجلس الوطني الفلسطيني قيام دولة فلسطين، لتتوالى اعترافات الدول من مختلف القارات عبر التاريخ، مما عزز مكانة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.

وارتبط هذا المسار بمبادرات دولية أبرزها حل الدولتين، الذي يُعد المقترح الأكثر تداولا في دعوات تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يلي أبرز المحطات التاريخية في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية:

1964: أُنشئت منظمة التحرير الفلسطينية عقب قرار صدر عن القمة العربية الأولى، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، والتي كلفت أحمد الشقيري بتقديم تصور للقمة الثانية بشأن إنشاء كيان يتحدث باسم الشعب الفلسطيني.

2017: أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وطلبت من وزارة الخارجية نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

2020: ألمح ترامب إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية شريطة أن "يحترم الفلسطينيون الشروط التي تضمنتها خطته للسلام"، مقترحا أن تكون هذه الدولة "موحدة" ترتبط مناطقها عبر "شبكات مواصلات حديثة وفعالة"، وأن تنشأ عاصمتها في "القدس الشرقية".

كما أعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا اعترافها بالدولة الفلسطينية، وتبعتها سلوفينيا في الشهر التالي، فارتفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة.

وفي يوم 21 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، أعلنت بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، قبيل انعقاد مؤتمر حل الدولتين في مدينة نيويورك الأميركية.