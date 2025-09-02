جبل مرة.. موطن "القطاطي" والتنوع الثقافي والطبيعي بدارفور

جبل مرة، أحد أبرز المعالم الطبيعية والتراثية في إقليم دارفور غربي السودان، وهو من أعلى القمم الجبلية في البلاد بارتفاع يتجاوز 3 آلاف متر فوق سطح البحر.

يتميز جبل مرة بتضاريسه البركانية وشلالاته وبحيراته، مما جعله موطنا لتنوع بيئي وثقافي غني، ومصدرا للحياة الزراعية والرعوية لسكانه، كما يُعد من أهم الوجهات السياحية في السودان.

الموقع والمساحة

يقع جبل مرة في إقليم دارفور بالجزء الغربي من السودان، بين خطي عرض 12، 25 و13، 00 درجة شمالا، وخطي طول 24، 10 و24،12 شرقا، ويمتد على طول نحو 135 كيلومترا في الاتجاه الشمالي الجنوبي، بينما يبلغ أقصى عرض له نحو 80 كيلومترا في ثلثه الجنوبي.

وتُعد سلسلة جبال مرة أعلى نقطة في حوض نهر النيل وبحيرة تشاد، إذ يصل ارتفاعها إلى أكثر من 10 آلاف قدم (نحو 3 آلاف و43 مترا).

ويمتد الجبل على مئات الكيلومترات من بلدة كاس في ولاية جنوب دارفور جنوبا إلى ضواحي مدينة الفاشر شمالا، ويغطي مساحة تُقدر بـ12 ألفا و800 كيلومتر مربع.

التكوين الجيولوجي

يُصنف جبل مرة جيولوجيا بأنه سلسلة بركانية من المرتفعات المتدرجة والمتعددة القمم، وتتخللها الشلالات والبحيرات البركانية.

وتقع أعلى نقطة في جبل مرة عند خط عرض 12، 95 شمالا وخط طول 24، 27 شرقا، وتُعرف بـ"فوهة ديربا" على ارتفاع 3 آلاف و42 مترا. وقد تكونت الفوهة، بعرض 5 كيلومترات، نتيجة ثوران بركاني انفجاري وقع عام 1479 قبل الميلاد.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونسكو)، فإن بركان ديربا خامد وليس منقرضا، وتظل الينابيع الحارة والفوارات -فتحات تنبعث منها الغازات والبخار- حاضرة في المنطقة.

ويقع الجبل ضمن سهل شبه صحراوي، مع صحراء إلى الشمال، بينما يتميز مناخه بطابع متوسطي معتدل، إذ تهطل الأمطار في معظم فصول السنة، فتتيح نموا كثيفا للأشجار.

كما تنتشر على قمم الجبل العديد من البحيرات البركانية الخامدة منذ ملايين السنين، والتي امتلأت بمياه الأمطار، فتدفقت منها شلالات مثل شلال قلول ونيرتتي ومرتجلو وسوني وغيرها.

السكان

تسكن منطقة جبل مرة قبائل، أبرزها قبيلتا الفور والزغاوة الذين يسكنون في منازل تقليدية تُعرف بـ"القطاطي" وهي بيوت صغيرة دائرية الشكل يُغطى سقفها بالقش على هيئة رأس هرمي، ويُبنى جدارها أحيانا من الحجارة.

وتشتهر المنطقة بتراثها الثقافي الغني بالرقصات التقليدية والموسيقى، وتعكس الفنون الشعبية في جبل مرة تاريخ القبائل المتنوعة وثقافتها.

ويعتمد سكان المنطقة في معاشهم على الرعي والزراعة، ومن أبرز محاصيلهم الليمون والبرتقال "أبو صرة" والتفاح والذرة والدخن والثوم والبصل وغيرها.

وتسيطر حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور -التي قادت صراعا مسلحا ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير عام 2003 في دارفور- على أجزاء واسعة من منطقة جبل مرة.

بُعد ديني

يُثار حول منطقة جبل مرة اعتقاد بأنها قد تكون الموضع الذي يضم "جبل الطور" المذكور في القرآن الكريم، الذي كلم فيه الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام. وتوجد في المنطقة قرية تعرف باسم "طور" يرجح بعض الباحثين أنها المكان المقصود الذي شهد هذا الحدث.

ويذكر الباحث في التاريخ السوداني عباس أحمد الحاج أن نسختي التوراة الصادرتين عام 1817 و1830 أشارتا إلى أن النبي هارون، شقيق موسى عليهما السلام، توفي في جبل يُعرف باسم "حور" قرب وادي هور.

وأضاف أن ذلك "دفع بعض المؤرخين إلى الاعتقاد أن جبل مرة إنما هو (جبل الطور) المقدس، حيث نادى الله كليمه موسى وأراه آياته وأرسله إلى فرعون، خاصة أن وادي هور المعروف ينبع من مرتفعات دارفور ليتصل بمجرى النيل".

وجهة سياحية

تُعد منطقة جبل مرة من أبرز الوجهات السياحية في السودان، إذ تتميز بتضاريسها الجبلية الخلابة وتنوعها البيولوجي. وتضم المنطقة شلالات مائية ساحرة وغابات كثيفة، مما يجعلها ملاذا مثاليا لعشاق الطبيعة.

وتتميز البيئة النباتية في جبل مرة بتنوع ثري، يشمل الغابات النهرية على ضفاف المجاري المائية، والغابات التي تنشأ في مناطق السافانا شبه الصحراوية، إضافة إلى غابات السافانا الخشبية ومجموعات من أشجار البوزويليا (أشجار عطرية منتجة للّبان) على المنحدرات.

ويضم الجبل العديد من الأنواع النباتية النادرة والفريدة في العالم، فضلا عن مجموعات كبيرة من الحيوانات الأليفة والبرية.

كما يُعد جبل مرة جزءا مهما من التراث الثقافي لسكان دارفور، إذ ارتبط بقصصهم وتقاليدهم، وخلدته أشعار وأغانٍ سودانية على لسان مطربين بارزين أمثال عبد الكريم الكابلي وعبد العظيم حركة.

وتصفه إحدى أشهر الأغنيات السودانية التي تحمل اسمه بقولها "لو زرت مرة، جبل مرة، يعاودك حنين طول السنين، وتتمنى تاني تشوفو مرة".

انزلاق أرضي

أعلنت حركة "جيش تحرير السودان" أن انزلاقات أرضية كبيرة أدت إلى دمار كامل لقرية "ترسين" شرق جبل مرة، بالقرب من منطقة سوني، ومصرع كل سكانها الذين قُدر عددهم بأكثر من ألف شخص، لم يُنج منهم سوى شخص واحد.

وأوضحت الحركة أن الكارثة وقعت يوم الأحد 31 أغسطس/آب 2025، نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأسبوع الأخير من الشهر، مناشدة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تقديم المساعدة في انتشال جثامين الضحايا من تحت التراب.