الشريف الإدريسي واضع أول خريطة شاملة للعالم

الشريف الإدريسي من أهم وأشهر الجغرافيين في العصور الوسطى، كانت له مساهمات مهمة في تطوير علم الخرائط، وكان لمؤلفاته تأثير بارز في الفكر الجغرافي، ولد في مدينة سبتة عام 493هـ/ 1100 م، وينتمي إلى أسرة تعود أصولها إلى الأدارسة الذين حكموا المغرب الأقصى في القرن الثاني الهجري.

انتقل إلى قرطبة لاستكمال دراسته، ثم استقر لاحقا في صقلية بعد أن استدعاه ملكها روجر الثاني إلى بلاطه، ووفر له كافة التسهيلات لتأليف كتبه ووضع أول خريطة شاملة للعالم.

يعتبر المختصون خريطة الإدريسي من أدق خرائط العصور الوسطى، وقد اعتمد الأوروبيون على أعماله قرونا طويلة ورأوا فيها مصدرا رئيسيا للمعرفة الجغرافية.

المولد والنشأة

ولد محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس في مدينة سبتة عام 493 هـ/ 1100 م.

يعرف بالشريف الإدريسي نسبة إلى نسبه الذي تقول الروايات التاريخية إنه يصل إلى الصحابي الجليل علي بن أبي طالب وزوجه فاطمة بنت الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

وتضيف الروايات أن جده هو إدريس بن عبد الله، مؤسس الدولة الإدريسية بالمغرب في القرن الثاني الهجري.

يلقب أيضا بالحمودي نسبة إلى جده علي بن حمود، مؤسس الدولة الحمودية، وهي إحدى إمارات الطوائف التي حكمت منطقة مالقة بالأندلس سنة 407 هجرية، وبعد سقوطها انتقل أجداده إلى سبتة واستقروا بها.

الدراسة والتكوين

نشأ في سبتة وفيها تلقى تعليمه، إذ كانت حينها واحدة من أهم القلاع العلمية في المغرب الأقصى.

ثم انتقل إلى قرطبة بالأندلس لاستكمال دراسته، ومنها انطلق في رحلات متعددة شملت الأندلس وأوروبا.

إلى جانب شغفه بالجغرافيا وعلم الفلك، وصفته بعض المصادر بأنه كان أديبا وشاعرا، وكانت له معرفة بالطب وعلم النبات والرياضيات والهندسة.

رحلاته

بدأ الترحال في عمر الـ16، فزار مناطق عدة في شمال أفريقيا والأندلس، كما زار بعض المدن الساحلية في فرنسا والسواحل الإنجليزية.

في عام 510 هـ/1116 م توجه إلى الشرق، فزار مصر والشام ومناطق من آسيا الوسطى.

وفي سنة 533 هـ/1138 م رحل إلى صقلية، وكانت قد مرت 40 سنة على انتزاعها من العرب وسقوطها في يد النورمان، وكان بعض أفراد عائلته من الحموديين قد استقروا بها بعد انهيار إمارتهم في الأندلس، وصاروا تحت حماية ملكها روجر الثاني، الذي عرف عنه التسامح مع المسلمين خاصة ذوي النفوذ والأشراف.

تذكر المصادر أن الملك روجر سمع عن اهتمامات الإدريسي الجغرافية والفلكية، فدعاه إلى بلاطه، وكان الملك مولعا بالعلوم ويحتضن علماء من مختلف الديانات ويرعاهم لحاجة مملكته لهم لدعم النهضة العلمية بها.

كلفه الملك بتأليف كتاب في وصف مملكته وما فيها من حضارة وعمران، وذكر مسالكها وحدودها وموقعها من بقية الممالك، ووصف هذه الممالك.

أمضى الإدريسي 15 عاما في جمع المعلومات الجغرافية معتمدا على شهادات الرحالة والرسل الذين أرسلهم الملك روجر الثاني إلى مختلف بقاع العالم، إضافة إلى مراجعة كتب الجغرافيين القدامى من اليونان مثل بطليموس ومؤلفات المسلمين أمثال اليعقوبي والأصطخري والسعودي وابن حوقل والعذري وغيرهم، فكان يقارن المعلومات ويحققها بدقة.

خريطة الإدريسي

بعد جمع المادة العلمية صاغ الإدريسي خريطة شاملة على كرة من الفضة تزن 400 رطل رومي، أي ما يعادل 56 كيلوغراما، ولما اكتملت أمر العمال أن ينقشوا عليها صور الأقاليم السبعة ببلادها وأقطارها وريفها وخلجانها وبحارها ومواقع أنهارها والموانئ المعروفة والطرقات وغيرها.

تفرغ بعدها لتأليف كتابه "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"، الذي كان بمثابة تفسير وشرح لخريطة العالم الجديدة، وقد انتهى منه عام 548 هـ/1154م.

ورغم متانة الخريطة المصنوعة من الفضة، إلا أنها لم تعمر طويلا، إذ سطا الثوار عليها أثناء الاضطرابات التي عرفتها صقلية في سنة 555 هـ، أي بعد 7 سنوات من صناعتها واقتسموا أجزاءها.

في عام 1931، جمع المستشرق الألماني ميلر أجزاء الخريطة الإدريسية بعد دراسته كتاب "نزهة المشتاق" دراسة علمية وافية، فطبع الخريطة لأول مرة في طبعة ملونة.

وفي عام 1951 طبع المجمع العلمي العراقي خريطة الإدريسي باللغة العربية بحجمها الأصلي بطول مترين وعرض متر واحد، تحت إشراف الأستاذين محمد بهجة الأثري والدكتور جواد علي.

مؤلفاته

من أشهر مؤلفات الشريف الإدريسي:

"نزهة المشتاق في اختراق الآفاق":

ويعرف أيضا بكتاب روجار أو بالكتاب الروجاري، لأنه ألفه بطلب من أمير صقلية روجر الثاني، وهو موسوعة جغرافية دقيقة، وأول كتاب عربي في غير علوم الدين طبع بأوروبا عام 1592 بروما في مطابع المديتشي المشهورة.

ترجم إلى اللاتينية ونشر في باريس عام 1619 تحت عنوان "جغرافية النوبة"، وترجم إلى الإيطالية عام 1600، ولم تشر هذه النسخ إلى المؤلف، ثم ترجم إلى الإسبانية ثم الألمانية عام 1828.

قسم الإدريسي العالم في هذا الكتاب إلى 7 أقاليم حددها وقسمها بحسب درجات العرض، فجعل الإقليم الأول فيما بين الدرجة 0 والدرجة 33 شمال خط الاستواء والأقاليم الـ5 بعده كل واحد منها 6 درجات، والإقليم الـ7 من الدرجة 54 إلى الدرجة 63، واعتبر ما بعد هذه الدرجة الأخيرة منطقة غير مسكونة لكونها كثيرة البرودة ومغمورة بالثلوج، ثم قسم كلا من الأقاليم الـ7 إلى 10 أقسام متساوية من جهة الغرب إلى جهة الشرق.

ووضع لكل قسم من الأقسام الـ70 خريطة خاصة زيادة على الخريطة الجامعة، وبقيت هذه الخرائط محفوظة في مختلف النسخ الموجودة من كتاب نزهة المشتاق.

"الجامع لأشتات النبات" أو "الجامع لأشتات المفردات":

وعثر المستشرق الألماني هيلموت ريتر على مخطوطه بخزانة الفاتح في مدينة إسطنبول التركية عام 1928، ويتضمن أوصافا دقيقة للنباتات والأشجار وأنواع الحيوانات والمعادن، واعتمد في جانب منه على كتب القدامى، لا سيما كتاب ديسقموريدوس اليوناني.

"روض الأُنس ونزهة النفس":

وله عنوان آخر هو "الممالك والمسالك"، وقد ألف الإدريسي هذا الكتاب من أجل الملك غيوم الأول، الذي خلف روجر الثاني على حكم صقلية.

لكنه ضاع ولم تصل منه للأجيال التي بعده إلا مقتطفات ذكرها أبو الفدا في تاريخه، وفي النصف الأول من القرن الـ19 عثر على مختصر له في مكتبة حكيم أوغلو علي باشا في إسطنبول.

"أنس المهج وروض الفرج":

يعتبر مكملا لكتاب "نزهة المشتاق"، وهو عبارة عن تركيب لشبكة الطرق العالمية، ووضع المسافات بين المدن والمراكز المختلفة، وذلك بهدف تحقيق معرفة علمية دقيقة بالمسافات والأطوال التي تساعد على التعرف بدقة على حجم الكرة الأرضية.

عودته إلى سبتة ووفاته

بعد الاضطرابات التي شهدتها صقلية في عهد الملك غيوم الأول، عاد الإدريسي إلى مسقط رأسه سبتة، وفيها أمضى بقية عمره إلى أن توفي عام 560 هـ/ 1165م.

بين العرب والغرب

رغم نبوغ الإدريسي وريادته في علم الجغرافيا والخرائط، فإن الاهتمام العربي والإسلامي به كان محدودا، إذ لم يرد ذكره إلا في كتب معدودة مثل العماد الأصبهاني في "خريدة القصر" والصفدي في "الوافي بالوافيات" وابن خلدون في مقدمته وحاجي خليفة في "كشف الظنون"، ولم تقدم هذه المؤلفات السيرة الكاملة والشاملة لحياته، بل ذكرت إشارات بسيطة عنه.

في المقابل كان الاهتمام الأوربي به وبمؤلفاته أكبر وأوسع، خاصة مع بدء عصر النهضة والاكتشافات الجغرافية منذ القرن الـ15، إذ وجد الأوروبيون في مؤلفات الإدريسي مادة علمية دقيقة عن البحار والسواحل والبلدان، لذلك حفظت مخطوطاته في مكتبات أوربية وتمت ترجمتها مبكرا إلى اللاتينية.

كما أن استقراره في بلاط ملك صقلية سنوات جعل الأوربيين يعتبرونه جزءا من تاريخهم العلمي، بينما رجحت بعض المصادر تحفظ المؤرخين العرب والمسلمين على ذكره لأنه خدم بلاطا مسيحيا، فقل الاهتمام به مقارنة بعلماء آخرين عاشوا تحت رعاية أمراء مسلمين.

وتكريما له ولإنجازاته البشرية، أقيم له في مسقط رأسه سبتة تمثال ضخم من البرونز وزنه 850 كيلوغراما أسفل حصن مايوركا، أنجزه الفنان الإسباني سيران باغان عام 1996.

ويجسد التمثال الشريف الإدريسي واقفا مرتديا عمامة ورافعا خريطته الشهيرة فوق رأسه بكلتا يديه.