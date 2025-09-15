محمد عرفان علي أول رئيس مسلم لجمهورية غويانا

محمد عرفان علي سياسي ولد عام 1980 في غويانا بأميركا الجنوبية. انضم للبرلمان عام 2006، وتولى وزارتي الإسكان والمياه ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وانتخب رئيسا للبلاد مرتين.

نصب رئيسا للجمهورية في ولايته الأولى في أغسطس/آب 2020 وأصبح بذلك أول رئيس مسلم لجمهورية غويانا. بعد انتهاء ولايته حصل حزبه على الأغلبية، مما مهد له الطريق لولاية ثانية عام 2025.

المولد والنشأة

ولد محمد عرفان علي في 25 أبريل/نيسان 1980 في ليونورا على الساحل الغربي لمنطقة ديميرارا بغويانا، ونشأ في عائلة مسلمة من أصول هندية.

وهو متزوج وأب لـ3 أطفال.

المسار الدراسي والأكاديمي

بدأ دراسته الابتدائية في مدرسة ليونورا، وأتمها في مدرسة كورنيليا، ثم درس المرحلة الثانوية في ثانوية سانت ستانيسلاوس.

نال شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من جامعة ساندرلاند، ثم تابع دراسته الأكاديمية بجامعة سالفورد وحصل على درجة الماجستير في القانون التجاري الدولي والأعمال الدولية.

نال بعدها درجة الدكتوراه في التخطيط الحضري والإقليمي من جامعة جزر الهند الغربية، إضافة إلى شهادة عليا في إدارة المشاريع وأخرى في المالية من جامعة أنجليا روسكن.

التجربة المهنية والسياسية

بدأ حياته المهنية مديرا لمشاريع في وحدة تنفيذ المشاريع التابعة للبنك الكاريبي للتنمية بوزارة المالية، ثم شغل منصب مخطط أول في الأمانة الحكومية للتخطيط.

انضم إلى برلمان غويانا عام 2006، وبعدها تولى حقائب وزارية مهمة هي الإسكان والمياه، والسياحة، ثم الصناعة والتجارة.

وفي فترة توليه وزارة الإسكان قاد أوسع حملة لتوزيع القطع الأرضية والوحدات السكنية في تاريخ البلاد، والتي استهدفت جميع شرائح المجتمع وجل المناطق الجغرافية.

تولى منذ عام 2015 رئاسة لجنة الحسابات العامة، كما عُيّن رئيسا للجنة الخدمات الاقتصادية في البرلمان، وكان المتحدث الرئيسي في قضايا الاقتصاد والمالية.

كان عضوا في برنامج محترف لإدارة المشاريع منذ عام 2006، وعضوا في المعهد الكندي للأبحاث حتى عام 2017.

الفوز بالرئاسة

في 19 يناير/كانون الثاني 2019 اختار حزب الشعب التقدمي محمد عرفان مرشحا باسمه في انتخابات الرئاسة، التي أجريت في 2 مارس/آذار 2020.

ركز في حملته الانتخابية على ملفات حيوية مثل تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق 50 ألف فرصة عمل للمواطنين.

كما اعتمد خطابا وحدويا ركز فيه على التعددية العرقية والاجتماعية في البلد، في محاولة لكسب ثقة الشباب والطبقة الوسطى، وكذا سكان المناطق الريفية.

وقد تسلم منصبه بعد تأخير دام 5 أشهر نتيجة سلسلة من الطعون القضائية التي قدمها ائتلاف "الشراكة من أجل الوحدة الوطنية" و"التحالف من أجل التغيير"، وقد أثار ذلك جدلا قضائيا وسياسيا كبيرا، خاصة وأن عرفان هو أول رئيس مسلم لغويونا والثاني في تاريخ الأميركتين.

وبعد فرز الأصوات ومراجعة الطعون القضائية، أعلنت لجنة الانتخابات في الثاني من أغسطس/آب 2020 فوز حزب الشعب التقدمي بـ233 ألفا و336 صوتا، في حين حصل ائتلاف "الشراكة من أجل الوحدة الوطنية" و"التحالف من أجل التغيير" على 217 ألفا و920 صوتا.

وفي وقت لاحق أدى عرفان اليمين الدستورية في مركز المؤتمرات الوطني في العاصمة جورج تاون بحضور عدد من المسؤولين والقادة.

وسعى عرفان بعدما أصبح رئيسا إلى ترسيخ مكانة بلاده في الساحة الإقليمية والدولية، وذلك عبر السياسات الخارجية والشراكات الاقتصادية والانخراط في نشاطات المنظمات الكاريبية والدولية.

وقد استثمرت حكومته في مشاريع كبرى شملت بناء المدارس والمستشفيات، وجعلت من التعليم الحكومي حقا مجانيا للجميع، مما ساعد على تحسين الناتج المحلي الإجمالي.

وفاز عرفان بولاية رئاسية ثانية عام 2025 بعد أن حصد 240 ألف صوت.