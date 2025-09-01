أبرز قادة الحوثيين الذين اغتالتهم إسرائيل في هجومها على اليمن

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن مقتل رئيس حكومتها أحمد الرهوي وعددا من الوزراء في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عدة في العاصمة صنعاء مساء يوم 28 أغسطس/آب 2025، وأكدت أن الاحتلال الإسرائيلي اغتالهم أثناء ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تغتال فيها إسرائيل قيادات يمنية بارزة منذ بدء غاراتها على اليمن في يوليو/تموز 2024.

وتوعد الحوثيون بالرد على هذه الاغتيالات، إذ قال رئيس أركانهم اللواء محمد الغماري، في 31 أغسطس/آب 2025، إن "العدو الإسرائيلي فتح أبواب الجحيم على نفسه بقتل رئيس الحكومة والوزراء في صنعاء"، مضيفا "سيكون ردنا قاسيا ومؤلما وبخيارات إستراتيجية فاعلة ومؤثرة".

كما أكد زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة أن هذه الضربة "لن تؤثر على موقف بلدنا سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي"، وأن "مسارنا في نصرة الشعب الفلسطيني مستمر وثابت وتصاعدي".

وتعتبر حكومة الرهوي الثانية التي يشكلها المجلس السياسي الأعلى منذ تأسيسه نهاية يوليو/تموز 2016 من الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح.

وفي ما يلي تعريف برئيس حكومة الحوثيين وأبرز وزرائها الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي على اليمن:

أحمد الرهوي

أحمد غالب ناصر الرهوي، قائد سياسي يمني، ولد عام 1950 في مديرية خنفر في محافظة أبين جنوبي اليمن.

والده غالب الرهوي كان أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والقبلية قبل اغتياله برصاص مجهولين في سبعينات القرن الـ20.

برز الرهوي بعد وفاة والده شخصية اجتماعية في قبيلته، وانخرط في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي أسسه الرئيس صالح وتدرج فيه إلى أن شغل عضوية مكتبه السياسي ولجنته الدائمة.

وعمل أثناء فترة حكم الرئيس صالح في عدد من المناصب الحكومية بدأها في الفترة الممتدة بين 1994 إلى 1999 مديرا عاما لمديرية خنفر إحدى أكبر مديريات محافظة أبين التي عين لاحقا وكيلا لها، ثم عين عامين مديرا عاما على محافظة المحويت غربي اليمن.

وأعيد تعيينه وكيلا لمحافظة أبين مرة ثانية، تزامنا مع سيطرة تنظيم القاعدة عليها عام 2011.

إعلان

تعرض الرهوي على خلفية عمله لمحاولتي اغتيال، الأولى في 22 أغسطس/آب 2010 عندما فجر عناصر من تنظيم القاعدة عبوة ناسفة لدى مرور سيارته ما أسفر عن إصابة أحد مرافقيه بجروح طفيفة.

وفي عام 2015، تعرض لمحاولة اغتيال ثانية عندما فجر مسلحون يتبعون للقاعدة منزله في منطقة باتيس بمحافظة أبين، ما أسفر عن إصابة أفراد من أسرته بينما نجا هو من التفجير.

ومع اندلاع عاصفة الحزم، التي أطلقها التحالف العربي ضد الحوثيين في مارس/آذار 2015، انتقل الرهوي للإقامة بشكل دائم في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث سعى للتقرب من جماعة الحوثي التي عينته محافظا لأبين ومديرا عاما لمديرية خنفر، وظل يمارس مهامه من العاصمة، لوقوع أبين تحت سيطرة الحكومة الشرعية.

شهدت حياة الرهوي تحولا رئيسيا في مارس/آذار 2019 حينما أصبح عضوا في المجلس السياسي الأعلى في صنعاء التابع للحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام، مع احتفاظه بمنصب محافظ أبين.

وفي العاشر من أغسطس/آب 2024، كلّف بتشكيل حكومة "التغيير والبناء" في صنعاء بأمر مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي محمد المشاط، ومكث في المنصب حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/آب 2025.

جمال عامر

صحفي يمني، ولد في 23 يوليو/تموز 1968 بمحافظة إب وسط اليمن، وحصل على الليسانس (البكالوريوس) في التربية من قسم اللغة العربية بجامعة صنعاء في بداية التسعينيات من القرن الـ20.

وفور تخرجه انضم للعمل في جريدة الوحدوي الأسبوعية الناطقة باسم التنظيم الوحدوي الناصري، واشتهر فيها بكتاباته المعارضة لنظام الرئيس صالح.

وعلى خلفيه مواقفه من نظام صالح، اعتقلته السلطات اليمنية في أغسطس/آب 1999، ووجهت له محكمة غرب صنعاء في 22 فبراير/شباط 2000 تهمة "الإضرار بالمصلحة العامة" والإساءة لدول عدة، وحكمت بمنعه من مزاولة مهنة الصحافة مدى الحياة.

ولاحقا انضم إلى صحيفة الأسبوع المستقلة ورأس تحريرها ومن ثم عمل محررا في صحيفة الثقافية.

وفي 2004 أسس صحيفة الوسط الأسبوعية وترأس تحريرها، واستمر في العمل فيها مؤيدا للحوثيين ومعارضا لنظام صالح.

وأثارت كتاباته في الصحيفة جدلا كبيرا في أوساط المجتمع اليمني وحساسية لدى نظام صالح، كونه تطرق إلى قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتشدد الديني، مما دفع جهاز الأمن القومي لاعتقاله عام 2005.

وأثناء الاعتقال تعرض عامر للضرب المبرح، ووجهت له اتهامات بتلقي الأموال من الحكومة الأميركية، كما وجهت له أوامر بالتوقف الفوري عن الكتابة.

وبعد إطلاق سراحه أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية ما تعرض له، ولاحقا قدم عامر شكوى إلى السلطات اليمنية، ولكن لم تتخذ أي إجراءات بشأنها.

وفي العام التالي، منحته لجنة حماية الصحفيين في الولايات المتحدة جائزتها الدولية لحرية الصحافة "تقديرا لشجاعته"، وهي جائزة يحصل عليها الصحفيين الذين "يظهرون الشجاعة في الدفاع عن حرية الصحافة رغم تعرضهم للاعتداءات أو التهديدات أو السجن".

وفي 2008 حاولت وزارة الإعلام اليمنية إلغاء ترخيص صحيفته، وعللت ذلك بأنها "تقوض الوحدة الوطنية، وتثير الانقسامات الدينية، وتضر بالعلاقات مع دول الجوار"، لكن محكمة يمنية ألغت القرار مما سمح له بالاستمرار في العمل.

إعلان

وفي 2010 غرمته السلطات اليمنية مبلغا ماليا وحكمت على مراسلة صحيفته أنيسة محمد عثمان بالسجن عاما بسبب نشرها مقالا عن الفساد ورأت السلطات اليمنية إهانة فيه للرئيس صالح.

وعقب عام 2015، كلفته جماعة الحوثي بإدارة علاقاتها الخارجية مع عدد من الدول العربية والإسلامية والاتحاد الأوروبي.

وفي 12 أغسطس/آب 2024 تولى جمال عامر منصب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة الرهوي التابعة للمجلس السياسي الأعلى للحوثيين في العاصمة صنعاء، واستمر في منصبه هذا حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/ آب 2025.

هاشم شرف الدين

هاشم أحمد عبد الرحمن شرف الدين، إعلامي يمني، ولد عام 1975 في العاصمة اليمنية صنعاء.

حصل شرف الدين على بكالوريوس في الدراسات الإعلامية تخصص إذاعة وتلفزيون من جامعة صنعاء عام 1997، ودبلوم عال في الدراسات الإعلامية من العاصمة المصرية القاهرة عام 2000، وماجستير في الدراسات الإعلامية تخصص إذاعة وتلفزيون عام 2006.

وبعد تخرجه في الجامعة، مارس الكتابة في عدد من الصحف اليمنية، حتى أصبح مديرا لتحرير صحيفة آدم وحواء عام 1999.

وفي عام 2001 عمل مراسلا إخباريا من القاهرة لإذاعة صنعاء، وقدم فيها برنامجي "أهلا بالعيد" و"مجلة الشباب".

ولاحقا عمل مراسلا من اليمن لقنوات تلفزيونية عربية عدة.

قدّم محاضرات لطلبة الإعلام في عدد من الجامعات اليمنية الخاصة، وعمل مدربا في مجال المهام والمهارات الإذاعية والتلفزيونية، وشغل مواقع إعلامية في عدد من القنوات المحلية أبرزها قناة اليمن الفضائية.

وفي 2016 أصبح نائبا لوزير الإعلام في حكومة عبد العزيز بن حبتور التي شكلها الحوثيون وقوات الرئيس صالح.

وفي 10 أغسطس/آب 2024 أصبح هاشم شرف الدين وزير الإعلام ومتحدثا رسميا باسم حكومة الرهوي التابعة للحوثيين وقوات صالح، واستمر في منصبه هذا حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/ آب 2025.

علي سيف محمد

علي سيف محمد حسن، عالم فيزياء يمني، ولد عام 1973 في مديرية سامع في محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

نال درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة صنعاء عام 1996، وعام 2004 حصل على درجة الماجستير في الفيزياء النظرية من جامعة بونا في الهند، وعام 2009 حصل على الدكتوراه في التخصص ذاته والجامعة نفسها.

وبعد عودته إلى بلاده، عمل محاضرا في فيزياء المعلومات والحاسوبية الكمية بكلية العلوم بجامعة عمران، وتقلد عام 2010 رئاسة قسم الفيزياء بالجامعة.

وعام 2015 أصبح نائبا لعميد كلية العلوم لشؤون الطلاب بجامعة عمران، وفي العام التالي أصبح نائبا لرئيس الجامعة للشؤن الأكاديمية.

وعام 2018 عيّن قائما بأعمال رئيس جامعة عمران، وفي العام التالي نائبا لرئيس الجامعة لشؤون الطلاب، ومن ثم نائبا لرئيس الجامعة للدراسات العليا.

وفي الفترة بين 2012 و2020 عمل محاضرا في كلية العلوم بجامعة صنعاء، ومحاضرا بقسم الهندسة المدنية في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وفي 12 أغسطس/آب 2024 أصبح وزيرا للكهرباء والطاقة والمياه في تشكيلة حكومة الحوثيين في صنعاء واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/آب 2025.

أحمد علي

أحمد عبد الله علي، قاض يمني، ولد في الأول من يناير/كانون الثاني 1974 في العاصمة اليمنية صنعاء، وحصل عام 2004 على دبلوم تأهيل أعضاء النيابة من المعهد العالي للقضاء.

وفور تخرجه من المعهد، أصبح عضوا في نيابة غرب الأمانة في صنعاء، وعام 2009 أصبح عضوا في دائرة التحقيقات لدى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حتى عام 2012.

إعلان

وتقلد في الفترة بين 2013 و2018 عضوية "اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، ومن ثم ممثلا لـ"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد".

تولى رئاسة دائرة التحري والتحقيقات بـ"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" منذ 2013 وحتى 2019، وبعدها عمل محاميا عاما لنيابات الأموال العامة حتى أغسطس/آب 2021.

كان عضوا في لجنة "إصلاح وتطوير القوانين الرئاسية" بصفته رئيسا وممثلا لـ"الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد"، ثم رئيسا لـ"الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية"، ومسؤول "قطاع الرقابة ومكافحة الفساد للأجهزة الرقابية ومكافحة الفساد" حتى عام 2024.

تولى رئاسة "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" في الفترة بين أغسطس/آب 2021 وحتى أغسطس/آب 2024.

وفي 12 أغسطس/آب 2024 أصبح وزير العدل وحقوق الإنسان في حكومة الحوثيين، واستمر في منصبه حتى مقتله في الهجوم الإسرائيلي على اليمن مساء الخميس 28 أغسطس/آب 2025.