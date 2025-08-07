سلجوق بيرقدار أوغلو رئيس هيئة الأركان العامة التركية

سلجوق بيرقدار أوغلو، جنرال تركي وُلد عام 1961 في ولاية أرتفين شمال شرقي تركيا، تدرب في مدارس عسكرية مرموقة وامتدت خبرته على مدى أكثر من 4 عقود في مناصب قيادية عدة، منها قيادة اللواء التاسع للعمليات الخاصة في الجيش التركي ورئاسة شعبة الموارد البشرية في هيئة الأركان العامة.

تدرج في الرتب حتى أصبح نائب رئيس هيئة الأركان العامة عام 2020، ثم رُقي إلى رتبة فريق أول وحصل على ميدالية الخدمة المتميزة. وفي أغسطس/آب 2025، عينه الرئيس رجب طيب أردوغان رئيسا لهيئة الأركان العامة خلفا للجنرال متين غوراك.

المولد والدراسة

وُلد الجنرال سلجوق قربان بيرقدار أوغلو في التاسع من مارس/آذار 1961 في قضاء يوسف إيلي بولاية أرتفين شمال شرقي تركيا. وهو متزوج من حريت بيرقدار أوغلو ولهما طفلان.

الدراسة والتكوين العلمي

التحق بيرقدار بمدرسة كوليلي الثانوية العسكرية في إسطنبول عام 1977، وتخرج من الكلية الحربية عام 1981 ضابطا في سلاح الإشارة برتبة ملازم ثان.

ثم أكمل في العام التالي تدريبه في مدرسة الاتصال والقيادة، وفي عام 1993، أكمل دراسته في الأكاديمية الحربية البرية، ثم في أكاديمية القوات المسلحة التركية عام 1997.

التجربة العسكرية

شغل بيرقدار مهام قائد فصيل وسرية في وحدات الإشارة المختلفة بين عامي 1982 و1991، ثم خدم ضابط أركان في وحدات ميدانية ومقار مختلفة بين عامي 1993 و2009.

وفي عام 2009، رُقي بيرقدار إلى رتبة عميد، وتولى قيادة اللواء التاسع للعمليات الخاصة (الكوماندوز) بين عامي 2009 و2011، ثم شغل منصب قائد الذخائر في قيادة الدعم اللوجيستي بين عامي 2011 و2013.

وفي عام 2013، تمت ترقيته إلى رتبة لواء، وبموجبها شغل منصب قائد الاتصالات والإلكترونيات ونظم المعلومات والدفاع السيبراني في هيئة الأركان العامة حتى 2014.

وشغل عام 2014 منصب رئيس أركان الجيش الثالث المتمركز في شرق البلاد، حتى رُقي عام 2016 إلى رتبة فريق.

بعد ذلك، تولى منصب رئيس شعبة الموارد البشرية في هيئة الأركان العامة من عام 2016 حتى 2020. وفي التاسع من يناير/كانون الثاني 2020 أصبح نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة.

وفي عام 2021، رُقي بيرقدار إلى رتبة فريق أول بقرار من المجلس العسكري التركي الأعلى. وفي أواخر العام نفسه، منحه وزير الدفاع التركي حينئذ خلوصي أكار ميدالية الخدمة المتميزة للقوات المسلحة التركية.

رئيس الأركان

وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى، الذي عُقد في الخامس من أغسطس/آب 2025، على قرار تعيين سلجوق بيرقدار أوغلو رئيسا لهيئة الأركان العامة، خلفا للجنرال متين غوراك، الذي أُحيل إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية.

