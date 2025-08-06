"براهموس" صاروخ هندي روسي اشتق اسمه من نهرين

صاروخ كروز فوق صوتي، أُنتج في إطار مشروع هندي-روسي مشترك، وهو نسخة مطورة من صاروخ ياخونت الروسي المضاد للسفن، يتميز بتعدد استخداماته، إذ يمكن إطلاقه من منصات برية، جوية، بحرية، إضافة إلى الغواصات.

وهو من أسرع الصواريخ المجنحة في العالم، إذ تبلغ سرعته 3 ماخ، ويصل مداه إلى 500 كيلومتر، ويتميز بدقته في إصابة الهدف وقوته التدميرية، فهو قادر على حمل رأس حربية تقليدية شديدة الانفجار تزن ما بين 200 إلى 300 كيلوغرام.

يُمثل براهموس ركيزة في القدرات الدفاعية وقوات الردع الهندية، وكان من أبرز الأسلحة التي اعتمدت عليها القوات المسلحة الهندية في ضرباتها على باكستان أثناء التصعيد العسكري الذي اندلع بين الطرفين في مايو/أيار 2025.

وفي مطلع أغسطس/آب من العام نفسه، هدد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي باستخدام براهموس من جديد إذا ارتكبت باكستان "عملا عدائيا آخر"، واصفا الصاروخ بأنه جزء حيوي في القوة العسكرية الهندية، ومؤكدا أنه "غرس الخوف في نفوس الأعداء".

تاريخ التطوير والتصنيع

تأسست شركة براهموس للفضاء في إطار مشروع مشترك بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الهندية وشركة ماشينوسترويينيي الروسية، بموجب اتفاقية وقعتها الهند وروسيا عام 1998.

وكان الهدف من الشراكة إنتاج صاروخ كروز فوق صوتي، أُطلق عليه اسم براهموس، جمع بين اسمي نهر براهمابوترا في الهند ونهر موسكو في روسيا، وقد أُسندت المهام المتعلقة بتصميم وتطوير وتصنيع ثم تسويق الصاروخ إلى الشركة الجديدة.

وبلغ رأس المال المعتمد للشركة 250 مليون دولار أميركي، وحصلت الهند على حصة بنسبة 50.5% من المشروع، وقدمت تمويلا مقداره نحو 126 مليون دولار أميركي، بينما حازت روسيا ما نسبته 49.5%، بتمويل بلغ نحو 124 مليون دولار أميركي.

وفي 1999 بدأ العمل على تطوير الصاروخ، وفي يونيو/حزيران 2001 أُجري أول اختبار ناجح لصاروخ من طراز "براهموس" في منطقة أوديشا بالهند، ودخل في العام نفسه سوق التجارة العالمية، وعُرض في معرض "ماكس 1" بالعاصمة الروسية موسكو.

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وجاء تطوير الصاروخ من تبادل القدرات التكنولوجية بين الشريكين، إذ طورت منظمة البحث والتطوير الدفاعي الهندية أنظمة أساسية، من ضمنها أنظمة الملاحة بالقصور الذاتي وبرامج المهام ومنصات الإطلاق المتنقلة.

في حين دعمت شركة ماشينوسترويينيي الروسية المشروع بخبرتها في مجال محركات الدفع النفاث، إلى جانب عدد من التقنيات الخاصة بأنظمة الفضاء ومركبات الإطلاق، كما ارتكز إنتاج الصاروخ الجديد على تصميم مطور لصواريخ كروز ياخونت (أونيكس) الروسية، التي يعود إنتاجها إلى أواخر ثمانينات القرن الـ20.

استمر تطوير صاروخ براهموس عقودا، شهد فيها تطورا ملحوظا في جوانب عدة، شملت التصميم الخارجي والمدى والسرعة والتقنيات الميكانيكية والكهربائية والبرمجية.

اقتصر التصميم الأصلي للصاروخ على الإطلاق ضمن منصات بحرية، إلا أن الإصدارات اللاحقة وسّعت نطاق استخداماته التشغيلية وأصبح يشمل الهجوم البري والجوي، إضافة إلى الإطلاق من منصات غواصات توجد عشرات الأمتار تحت الماء.

وفي 2008 انتقلت ملكية شركة كيلتيك الهندية الحكومية، التي كانت تصنع وتدمج مكونات براهموس وأنظمة الصواريخ، إلى شركة براهموس للفضاء، مما ساعد على تغطية الطلبات المتزايدة من الجيش والبحرية الهندية على نظام صواريخ براهموس.

حتى يونيو/حزيران 2016 كانت الهند ملتزمة بمدى تشغيلي لا يتجاوز 300 كيلومتر لصواريخها، وذلك قبل انضمامها إلى "نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف"، ومع انضمامها الرسمي إلى ذلك النظام، أصبحت قادرة على تطوير واستخدام صواريخ بمدى يتجاوز الحد السابق، يصل إلى 500 كيلومتر.

وفي 2022، وسعت الهند نطاق المشروع وأصبح يشمل التصدير الدولي، ووقعت صفقة مع فيتنام على بيع صاروخ براهموس بمدى يبلغ 290 كيلومترا، وذلك التزاما بقيود نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ، الذي يحدّ من تصدير الصواريخ التي يتجاوز مداها 300 كيلومتر، وبلغت قيمة الصفقة نحو 375 مليون دولار أميركي.

ومن جانب آخر أخذت الهند بمرور الزمن في توسيع نظام الاعتماد على الذات في تصنيع صواريخ براهموس، ووفق موقع "ذا إيكونوميك تايمز"، استطاعت عام 2025 تصنيع نحو 83% من مكونات صاروخ براهموس محليا.

وفي هذا الإطار افتتحت الهند في يوليو/تموز من العام نفسه منشأة جديدة لدمج واختبار صواريخ براهموس في ولاية لكناو شمالي الهند.

المواصفات والقدرات القتالية

يعمل صاروخ براهموس بنظام دفع ثنائي المراحل، وتستند المرحلة الأولى إلى محرك مُعزز يعمل بالوقود الصلب، يوفر للصاروخ تسارعا ابتدائيا يتجاوز سرعة الصوت، أما المرحلة الثانية، فتعتمد على محرك نفاث سائل، يُنتج طاقة تدفع الصاروخ بسرعة تقترب من 3 ماخ.

ويُعدّ الدفع النفاث أكثر كفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بالدفع الصاروخي التقليدي، ما يمنح براهموس مدى تحليق أطول.

يتراوح طول الصاروخ بين 8 أمتار للصواريخ المطلقة جوا، و8.2 أمتار للصواريخ المطلقة برا وبحرا، ويبلغ قطره 0.67 متر، ويبلغ وزن الإطلاق ما بين 2200 و3000 كيلوغرام.

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ويتميز الصاروخ بسرعة تتجاوز حاجز الصوت منذ لحظة الانطلاق حتى الوصول إلى الهدف، والتي تختلف بحسب الطراز ومنصة الإطلاق المُستخدمة، وتتفاوت بين 2.8 و3 ماخ.

وتضمن سرعة الصاروخ الفائقة تقليص زمن الرحلة، وتعزز الدقة في إصابة الأهداف، وتجعل عملية اعتراضه أكثر صعوبة، إلى جانب ذلك، تدعم طاقته الحركية العالية الناتجة عن السرعة فعاليته القتالية، إذ تنجم عنها طاقة تدميرية هائلة عند الاصطدام.

وتزيد من طاقته التفجيرية قدرته على حمل رأس حربي تقليدي شديد الانفجار يتراوح وزنه بين 200 و300 كيلوغرام.

ويتميز الصاروخ بتفاوت مداه حسب الطراز، ويتراوح بين 300 و500 كيلومتر في النسخ المستخدمة محليا، بينما تقتصر النسخ التجارية على مدى لا يتجاوز 290 كيلومترا.

ولصاروخ براهموس قدرة على التحليق في ارتفاعات مختلفة، إذ يمكنه الوصول إلى ارتفاع أقصاه 15 كيلومترا، كما له القدرة على الطيران في ارتفاعات منخفضة تصل إلى 10 أمتار برا و3 أمتار فوق سطح البحر.

يتيح له التحليق المنخفض فرصة اعتراض الأهداف السطحية، وفي الوقت نفسه، يجعل رصده واعتراضه أكثر صعوبة.

ويتميز صاروخ براهموس بنظام توجيه متطور وبرنامج مدمج بمميزات خاصة، كما تمكنه التقنيات المتطورة المزود بها من خاصية التخفي، التي تقلل من قدرة الرادار ووسائل الكشف الأخرى على رصده.

وله القدرة على اتباع مجموعة متنوعة من المسارات وتجاوز الدفاعات، مثل الغوص الحاد والطيران فوق سطح البحر، مع تمتعه بمبدأ يُسمى "أطلق وانس"، والذي يعني قدرة الصاروخ على توجيه مساره ذاتيا في طريقه نحو الهدف، دون الحاجة إلى إرشادات إضافية بعد الإطلاق.

أنماط الإطلاق

تتميز منظومة صواريخ براهموس باختلاف طرزها وتعدد استخداماتها، كما يمكن إطلاق نسخ الصواريخ المتباينة عبر منصات متعددة: برية، جوية، بحرية ومغمورة بالماء.

المنصات الأرضية

تتكون البطارية الواحدة في نظام صواريخ براهموس الأرضية من أربع إلى ست منصات إطلاق متحركة ذاتية التشغيل، مثبتة على ناقلات تاترا الثقيلة، مع مركز قيادة متنقل، ومركبة متحركة للتزويد بالصواريخ.

وكل منصة إطلاق مجهزة بثلاثة صواريخ، محمولة في ثلاث حاويات مستقلة، بحيث يمكن إطلاق صاروخ واحد على هدف معين، أو إطلاق الصواريخ الثلاثة على ثلاثة أهداف مختلفة، أو إطلاقها ضمن مجموعات مختلفة تخضع لتوجيهات القيادة، كما يمكن إطلاق الصواريخ دفعة واحدة أو على دفعات بفارق زمني محدد وفق الأوامر.

والنسخة المطورة من براهموس للهجوم البري، يمكنها الانطلاق بسرعة تبلغ 2.8 ماخ، وهي قادرة على ضرب أهداف ضمن مدى يصل إلى 400 كيلومتر بدقة متناهية.

وقد زُودت منصة الإطلاق بأنظمة متطورة، وجُهزت بنظام تزويد طاقة فائق ونظام اتصالات عالي التقنية ونظام تحكم مستقل، إضافة إلى مقصورة معدات وكابينة طاقم محميتين من الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية.

وتحتوي المنصات على مولد يعمل بالديزل بقوة 40 كيلو فولت أمبير للحفاظ على إمدادات الطاقة، إلى جانب مُولد إضافي مزود ببطارية احتياطية.

وجهزت النسخة الأرضية كذلك، بنظام تحديد المواقع العالمي (جي – بي ـ أس) كما يمكنها العمل بنظام ملاحة بالقصور الذاتي، وتتميز بتكوين معياري قادر على التعديل التلقائي لاعتبارات تتعلق بالمستخدم أو التهديد، إلى جانب تمتعها بعمر افتراضي أطول، وتميزها بسهولة الصيانة.

وقد دخل صاروخ براهموس إلى ترسانة الجيش الهندي عام 2007، وتُستخدم ثلاث نسخ مختلفة منه في المنصات الأرضية، هي:

بلوك- 1: صاروخ هجوم بري، أُدخل الخدمة عام 2007، ويتميز بقدرات تشغيلية عالية، من ضمنها القدرة على المناورة، ودقة إصابة الهدف.

بلوك- 2: نسخة متطورة، أُطلقت عام 2009، وتتميز بسرعتها وقدرتها العالية على تمييز الأهداف.

بلوك -3: نسخة معدلة، أُطلقت عام 2010، وتتميز بقدرتها على خوض الحروب الجبلية.

المنصات الجوية

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بدأ العمل على إنتاج النسخة الخاصة بالمنصات الجوية من صواريخ براهموس في ديسمبر/كانون الأول 2012، حين وقعت كل من روسيا والهند عقدا لدمج صاروخ براهموس مع طائرة "سوخوي-30 إم كي آي"، بهدف تطوير نسخة إطلاق جوية من الصاروخ.

وقد بدأ تطوير تلك النسخة فعلا ابتداء من عام 2013، وشملت التحسينات تخفيف وزن الصاروخ مع إعادة تصميم الزعانف والمقدمة وتطوير قاذفة الصواريخ. وإضافة إلى ذلك عززت الشركة هيكل طائرة "سوخوي-30 إم كي آي" لجعل النظام أكثر تكاملا وملاءمة للإطلاق الجوي.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017 نجح سلاح الطيران الهندي في إطلاق هذه الصواريخ الجوية من مقاتلات "سوخوي 30 إم كي آي"، وفي 2019 أجرى تجارب إطلاق ناجحة من طائرة مقاتلة تفوق سرعة الصوت.

وفي يناير/كانون الثاني 2020 أُدخل سرب من طائرات الجيل الرابع المقاتلة، "سوخوي-30 إم كي آي"، سرب "تايغر شاركس 222″، المجهزة بصاروخ كروز براهموس الأسرع من الصوت، الخدمة في منطقة جنوب الهند.

ويزن صاروخ براهموس المحمول جوا 2.5 طن، ويصل مداه إلى نحو 300 كيلومتر، وتبلغ سرعته القصوى 2.8 ماخ، ويتميز بقدرة هجومية دقيقة ضد الأهداف البحرية والبرية ليلا ونهارا.

وتبلغ السرعة القصوى لطائرة "سوخوي-30 إم كي آي"، المستخدمة في النظام، 2 ماخ، بمدى طيران يبلغ 3 آلاف كيلومتر، وتصل حمولتها الإجمالية إلى 8 آلاف كيلوغرام، على ارتفاع أقصى يبلغ 17 كيلومترا.

المنصات البحرية

براهموس هو أول صاروخ كروز فوق صوتي يدخل الخدمة ضمن القوات المسلحة الهندية، وقد بدأ إدخاله أولا ضمن سلاح البحرية الهندي عام 2005.

ويتميز صاروخ براهموس المخصص للإطلاق البحري بقوته التدميرية وسرعته في إصابة الأهداف بدقة، وقد صمم بحيث يمكن إطلاقه عموديا أو مائلا من منصة بحرية متحركة أو ثابتة، ويمكنه مهاجمة أهداف بحرية أو برية بعيدة.

كما يمكن إطلاق الصواريخ دفعة واحدة، أو على دفعات بفاصل زمني يتراوح بين ثانيتين وثانيتين ونصف في مسارات مختلفة لإصابة هدف واحد أو مجموعة أهداف تقع في اتجاهات مختلفة.

ويتم توجيه الصاروخ في منتصف مساره بنظام الملاحة بالقصور الذاتي، بينما يتم توجيه مساره النهائي بباحث راداري موجه، ولزيادة الدقة يمكن إضافة النظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي إس"، والنظام العالمي للملاحة "غلوناس".

وقد كانت المدمرة "آي إن إس راجبوت" أول منصة بحرية هندية تُنشر عليها النسخة البحرية من صاروخ براهموس، قبل نشره لاحقا على عدد من منصات القتال السطحي الأمامية للبحرية الهندية، بما فيها المدمرات.

منصات الإطلاق المغمورة

يتميز صاروخ براهموس بإمكانية إطلاقه من غواصات مغمورة بالماء على عمق يتراوح بين 40 و50 مترا، ويستخدم حينها صاروخ مماثل لصاروخ الإطلاق البحري من السفن.

ويُطلق الصاروخ من منصة عمودية مثبتة في هيكل الغواصة، وتُستخدم إعدادات مختلفة للمرحلتين المختلفتين: تحت الماء وفوق السطح، ويمنع غطاء المقدمة تسرب الماء إلى هيكل الصاروخ أثناء انطلاقه تحت الماء، وبمجرد خروجه إلى السطح، يتم التخلص من الغطاء وتوجيه الصاروخ نحو الهدف.

وقد اختُبر إطلاق صاروخ براهموس من منصة مغمورة بالماء بنجاح في مارس/آذار 2013، وتمكن من إصابة الهدف المحدد بدقة ضمن مدى بلغ 290 كيلومترا وبسرعة وصلت نحو 3 ماخ.