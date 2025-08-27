ميدان عمر بن الخطاب ساحة أثرية مقدسية زاخرة بالمعالم التاريخية

ميدان عمر بن الخطاب ساحة واسعة تضم العديد من المعالم التاريخية والمباني القديمة، وتقع بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

سمي الميدان بهذا الاسم نسبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يُعتقد أنه دخل منه عندما فتح المدينة المقدسة سنة 15 هجرية.

الموقع

يقع ميدان عمر بن الخطاب بجانب باب الخليل (باب يافا) الذي يعد من الأبواب الأربعة الأصلية لسور القدس التاريخي، غرب البلدة القديمة.

تاريخ الميدان

ميدان عمر بن الخطاب من أهم الساحات الأثرية في القدس، وسمي بهذا الاسم بسبب الروايات التي تقول إن الخليفة جاء من جنوب جبل المكبر، وعبر باب الخليل إلى كنيسة القيامة.

تقول الروايات التاريخية إن عمر بن الخطاب دخل من هذا الميدان إلى بيت المقدس عام 15 هجرية، ليتسلم مفاتيح المدينة من البطريرك صفرونيوس، بعد معارك ضارية لفتح ديار الشام.

وكتب الخليفة آنذاك عهدا لأهل القدس يؤمِّن بموجبه أرواحهم وأموالهم، عُرِف باسم "العهدة العمرية"، وبعد ذلك تتابع بناء المساجد بأمر منه رضي الله عنه في مدن فلسطين.

معالم تحيط بالميدان

يطل الميدان على الفتحة التي فتحها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عام 1898 في سور القدس التاريخي لتسهيل دخول عربة الإمبراطور الألماني وليام الثاني وزوجته أوغستا فكتوريا للمدينة المقدسة.

توجد قلعة على يمين الداخل من باب الخليل نحو ميدان عمر بن الخطاب بنيت في بدايات القرن الأول الهجري على يد الملك هيرودوس، وسبق بناؤها بناء السور بحوالي 1500 سنة.

ومن المعالم التاريخية الأخرى أيضا خندق يعود للحقبة الأيوبية، ويوجد على يسار الداخل إلى الميدان "مقام ووقف" تختلف الروايات بشأنه، فإحداها تقول إنه قبر لمهندسَين أعدمهما السلطان العثماني سليمان القانوني، وتقول رواية أخرى إنه يمثل ما يُعرف بـ"التربة الصفدية"، ويقصد بها قبر حاكم صفد في العهد العثماني، وقبور أولاده الذين أوصوا بأن يدفنوا في القدس.

يجاور "المقام" فندق إمبريال، وهو من أوائل الفنادق التي بنيت في مدينة القدس أواخر القرن التاسع عشر، وكذلك فندق البترا الذي بني في الفترة نفسها.

وبجانب الفندقين مدخل إلى شارع داود والبريد النمساوي الذي أصبح فيما بعد مركز الاستعلامات المسيحي، وهو أقدم بريد في مدينة القدس، وإلى جانبه البريد البريطاني وأول قنصلية بريطانية في المدينة.

وتوجد في الميدان أيضا كنيسة المسيح التي بنيت عام 1850 وفي العهد العثماني كان يوجد في ميدان عمر بن الخطاب سوق خضار.

أغلق الميدان من 1948م إلى 1967م لأنه كان منطقة مواجهة بين قوات الجيش العربي الأردني والجيش الإسرائيلي في غرب المدينة.

وبعد 1967 بنى الاحتلال منشآت سياحية ومراكز للاستعلامات، وشبابيك لبيع التذاكر مقابل دخول السياح إلى الميدان.

كما يعد ميدان عمر بن الخطاب مدخلا إلى الأسواق الرئيسية مثل سوق البازار وسوق العطارين وسوق اللحامين.

صفقة البيع

عام 2005 اشترى مستثمرون يهود فندقي إمبريال والبترا وبعض الأراضي والمباني في ميدان عمر بن الخطاب، وتقول بعض الروايات إن للبطريركية اليونانية الأرثذوكسية علاقة بهذه الصفقة.

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية في تقرير لها أن الذي كان وراء الصفقة هو نيكولاس باباديموس المكنى "نيكو"، وكان الساعد الأيمن للبطريرك إيريناوس الأول، وكان مكلفا بإدارة ممتلكات الكنيسة وشؤونها المالية.

ويضيف التقرير أن باباديموس وقع الصفقة السرية الكبرى التي باعت بموجبها الكنيسة المباني المذكورة.

وتقول تقارير أخرى إن عائلتي قرش والدجاني الفلسطينيتين استأجرتا فندقي البترا وإمبريال منذ الخمسينيات، وبموجب القانون فهما ليستا ملزمتين بإخلائهما، رغم أن الكنيسة اشترتهما.

وتواجه العائلتان ضغوطا من جمعيات استيطانية ومحامين إسرائيليين يسعون للعثور على ثغرات قانونية تسهل الاستيلاء على العقارين التاريخيين.