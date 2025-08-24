مكتبة البديري أحد كنوز القرن الـ19 في القدس

مكتبة البديري من أقدم المكتبات التاريخية في القدس، أسسها الشيخ محمّد بن بدير الشهير "بابن حبيش" عام 1180 هـ، وتديرها وتشرف عليها عائلة البديري من نسل الشيخ وذريته.

المكتبة البديرية واحدة من أهمّ المكتبات العامرة في المدينة المقدسة، وتضم مخطوطات نادرة وكنوزا ثقافية وأثرية.

الموقع والتأسيس

تقع مكتبة البديري في الطابق الأرضي من الزاوية الوفائية، الواقعة عند باب الناظر بالبلدة القديمة. وهي مقابلة للمدرسة المنجكية.

وتمتدّ مساحة المكتبة من شارع علاء الدين البصيري شمالا وحتى وقف الشهابي جنوبا، ومن رواق الحرم القدسي شرقا وحتى رباط الكرد غربا.

وقد أسس المكتبة بالقرن الـ19 الميلادي الشيخ محمد بن بدير محمد بن محمود بن حبيش الشهير بـ"ابن حبيش" المقدسي (1747-1805) وأوقفها بموجب حجة شرعية عام 1790، وسميت نسبة إليه.

تاريخ مكتبة البديري

كان الشيخ محمد بن بدير يملك منزلا بالقرب من المسجد الأقصى، فجدده وخصص الطابق الأرضي منه لتدريس طلبة العلم، وجمع فيه المخطوطات والكتب.

ولتوسيع مشروعه العلمي، اشترى البديري مدرسة ملاصقة للمسجد الأقصى كانت تسمى المدرسة الوفائية، وأسس فيها مكتبته التي ظلت تسمى منذ ذلك التاريخ "المكتبة البديرية".

وبعد تأسيس المكتبة وجمع المخطوطات والكتب، أوقفها الشيخ البديري وكل ما يملك على أولاده، فأصبحت فيما بعد تحت مسؤولية أبنائه وحفدته وذريتهم.

وتعد المكتبة البديرية واحدة من أهمّ المكتبات العامرة في مدينة القدس، وتضم مخطوطات نادرة وكنوزا ثقافية وتاريخية.

وقد أغلقها الانتداب البريطاني عام 1923، فبقيت كذلك أكثر من 80 عاما، ثم أعادت عائلة البديري فتحها وترميمها عام 2003 لتستأنف دورها في إحياء الحركة العلمية والفكرية والثقافية في القدس.

ومن الذين أشرفوا على تسيير المكتبة واعتنوا بها الشيخ موسى البديري وتوفيق البديري وعبد الله البديري، وحتى عام 2025 يتولى إدارة المكتبة عادل البديري وراغب البديري، وأمينة المكتبة شيماء البديري.

محتويات المكتبة

المخطوطات

إعلان

تحتوي المكتبة البديرية على مخطوطات معظمها جمعه الشيخ محمد بن بدير في حياته، وتزيد على 1200 مخطوط، يعود أقدمها إلى سنة 562هـ/1167م.

وإضافة إلى ذلك تحتوي المكتبة على أعداد هائلة من المسودات والأوراق المتفرقة والمبعثرة والمخطوطات غير المكتملة، وهي تشكل تقريبا نصف محتوياتها.

وتتفاوت حالة المخطوطات بالمكتبة البديرية بين الجيدة والمهترئة وغير المجلدة (بدون غلاف) ومعظم محتوياتها تحتاج إلى العناية والترميم، لذلك يسعى القائمون عليها إلى تحسين ظروف التخزين والمزيد من الاهتمام والعناية بالنظافة الدورية والتهوية.

الكتب المطبوعة

تضم المكتبة عددا محدودا من الكتب المطبوعة بالعربية والتركية، يعود القسم الأكبر منها إلى أواخر القرن الـ19 وبداية القرن العشرين. ويفوق عدد الكتب التركية نظيرتها العربية.

وفي المكتبة أيضا كتب أخرى حديثة الطبع تتناول مجالات التاريخ واللغة والسياسة، اقتناها أفراد العائلة أو أهداها أشخاص أو مؤسسات، أما أغلب الكتب التركية فتتحدث عن أنظمة الدولة العثمانية وقوانينها.

الجرائد والدوريات

وفي أرشيف المكتبة البديرية أيضا مجموعات مختلفة من الجرائد والمجلات كانت تصدر بالعربية والتركية، لكنها غير مفهرسة ولا مصنفة.

ومنها جريدة فلسطين التي كانت تصدر في يافا سنة 1921، وجريدة الحقيقة التي كانت تطبع في بيروت سنة 1923، وجريدة البلاغ التي كانت تصدر أيضا في بيروت سنة 1914.

وتضم تلك المجموعة أيضا جريدة اللفائف المصورة التي كانت تصدر في القاهرة سنة 1916، وجريدة صباح التي كانت تصدر بالتركية سنة 1896.

ومن محتويات المكتبة البديرية أعداد هائلة من الدوريات والمجلات بالعربية والتركية، عرفت وانتشرت في فلسطين مع دخول وانتشار المطابع فيها.

وتحتفظ المكتبة أيضا برسائل ومعلومات ومراسلات عن أفراد العائلة البديرية، بعضها يتحدث عن الراحل محمد كامل البديري وأعماله ونشاطاته السياسية وعلاقته مع المفتي الحاج أمين الحسيني.