"طنجة المتوسط" أكبر ميناء للحاويات في أفريقيا

من أكبر وأهم الموانئ في أفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط، وهو منصة لوجستية وصناعية متكاملة تربط المغرب بالاقتصاد العالمي.

يقع على الساحل الشمالي للمغرب شرق مدينة طنجة، في موقع إستراتيجي تلتقي عنده أهم طرق التجارة البحرية العالمية (شرق – غرب – شمال – جنوب) مما جعله محطة رئيسية لعبور ملايين الحاويات والسيارات والمسافرين سنويا.

يتصل بأكثر من 180 ميناء عالميا، ويوفر سبل التعامل سنويا مع 9 ملايين حاوية و7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة ومليون سيارة.

ويشكل منصة صناعية لأكثر من 1200 شركة عالمية في مجالات مختلفة مثل السيارات والطيران والخدمات اللوجستية والنسيج والتجارة، بحجم أعمال سنوي يبلغ 12 مليار يورو.

صنفته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أول ميناء للحاويات في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط وثاني منطقة اقتصادية في العالم، وحل في المركز الرابع وفقا للمؤشر العالمي لأداء موانئ الحاويات لسنة 2023، الذي أعده البنك الدولي.

في عامي 2024 و2025، أطلق المغرب عمليات توسيع للميناء من أجل رفع طاقة معالجة الحاويات إلى 14 مليون حاوية ومليون شاحنة سنويا.

الموقع

يقع ميناء طنجة المتوسط على بعد 40 كيلومترا شرق مدينة طنجة عند تقاطع البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.

يوجد في خليج بين منطقتي رأس سبارطيل ورأس مالاباطا، ويطل على مضيق جبل طارق، ويبعد عن ميناء الجزيرة الخضراء في جنوب إسبانيا بنحو 15 كيلومترا.

المساحة

يمتد مجمع ميناء طنجة المتوسط على مساحة 1000 هكتار، ويشمل:

ميناء طنجة المتوسط 1، الذي يضم محطتين للحاويات ومحطة للسكك الحديدية وأخرى للمحروقات ومحطة للبضائع العامة وأخرى للسيارات.

ميناء طنجة المتوسط 2، ويتوفر على محطتين خاصتين بالحاويات.

ميناء طنجة المتوسط للركاب، ويشمل مناطق دخول المسافرين والتفتيش الحدودي، وأرصفة إركاب المسافرين والنقل البري الدولي ومناطق التنظيم والمحطة البحرية.

ويوجد ضمن المركب المينائي أيضا مركز طنجة المتوسط للأعمال ومنصة صناعية كبرى.

تاريخ الميناء

تعود فكرة إنشاء ميناء ضخم في طنجة إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقد جرى حينها دراسة عدة مواقع لاختيار المكان المناسب، وفي عام 1999 تم تحديد موقع الميناء في مكان يطل على البحر الأبيض المتوسط عوض المحيط الأطلسي.

إعلان

في 30 يوليو/تموز 2002، أعلن الملك محمد السادس في خطاب ألقاه بمناسبة عيد العرش (ذكرى توليه الحكم) قرار إنجاز أضخم المشاريع الاقتصادية بالبلاد، وهو ميناء طنجة المتوسط.

وقال الملك في خطابه "أعطينا تعليماتنا قصد دراسة وإنجاز مركب ضخم، مينائين: تجاري وصناعي على ضفاف البوغاز شرق طنجة".

وفي فبراير/شباط 2003 وضع الملك الحجر الأساس للمشروع، وفي 27 يوليو/تموز 2007 افتتحت المحطة الأولى لميناء طنجة المتوسط 1، برصيف يمتد على طول 800 متر وبعمق 18 مترا، وأرضية تخزين مساحتها 400 ألف متر مربع، بقدرة 1.5 مليون حاوية، وبعدها بعام افتتحت المحطة الثانية التي تتوفر كذلك على رصيف بطول 800 متر وبقدرة 1.5 مليون حاوية.

وفي عام 2007 انطلقت الأشغال في الميناء المخصص للركاب بكلفة 2.2 مليار درهم (نحو 284 مليون دولار).

وتطلب إنجازه بناء حاجزين للحماية يبلغ طولهما الإجمالي نحو 2.5 كيلومتر وتصميم حوض مياه على مساحة 35 هكتارا وقناة للولوج البحري بعرض 226 مترا طوليا لضمان ملاحة السفن بسهولة، ومن ثم تقليص الوقت المخصص للرسو داخل الميناء ومغادرته.

افتتح ميناء المسافرين عام 2010 وضم منطقة تفتيش السيارات الخفيفة والحافلات والمحطة البحرية المخصصة للمسافرين.

في 2009 بدأ إنشاء المناطق الحرة الصناعية واللوجستية وظهرت في المجموع 6 مناطق: الأولى بمحاذاة الميناء والخمس الأخرى هي منطقة طنجة الحرة، ومدينة طنجة لصناعة السيارات، ورونو طنجة المتوسط، وتطوان بارك، وتطوان شور، وتغطي هذه المناطق 1600 هكتار.

بعد النجاح الذي حققه ميناء طنجة المتوسط 1، أعطى الملك محمد السادس التوجيهات بإنشاء ميناء ثان للحاويات باسم ميناء طنجة المتوسط 2.

وبدأت الأشغال فيه عام 2015 باستثمار عمومي على مستوى البنيات التحتية تجاوز 14 مليار درهم وتطلب بناء 4600 متر من الحواجز المائية.

ويضم المشروع محطتين، بدأ تشغيل المحطة رقم 4 في 28 يونيو/حزيران 2019 برصيف طوله 820 مترا وبقدرة بلغت 5 ملايين حاوية.

أما المحطة رقم 3 فقد انطلقت بها الخدمات التجارية في يناير/كانون الثاني 2021 برصيف يصل طوله إلى 800 متر بعمق 18 مترا، وبطاقة استيعابية تبلغ مليون حاوية، ووصل المجموع الكلي للمركب المينائي طنجة المتوسط 1 و2 إلى 9 ملايين حاوية سنويا.

وفي عام 2024، أعلن عن إطلاق عملية توسيع الميناء واقتناء رافعات وناقلات لرفع طاقته في معالجة الحاويات من 9 ملايين إلى 14 حاوية سنويا.

وفي عام 2025 أطلق ميناء طنجة المتوسط مشروعا استثماريا جديدا بقيمة تفوق 500 مليون دولار، بهدف توسعة محطة الشاحنات ورفع قدرتها الاستيعابية إلى مليون شاحنة.

أهميته الإستراتيجية

يستمد الميناء أهميته الإستراتيجية من عوامل عدة من بينها:

موقعه الجغرافي عند نقطة التقاء المسارات البحرية العالمية التي تربط بين أوروبا وأميركا وأفريقيا.

يرتبط بأكثر من 180 ميناء عالميا ونحو 70 بلدا في القارات الخمس، وبقدرة معالجة 9 ملايين حاوية و7 ملايين مسافر و700 ألف شاحنة نقل دولي ومليون سيارة.

إعلان

يمثل طنجة المتوسط منصة صناعية لأكثر من 1200 شركة عالمية، تمثل حجم أعمال سنويا يبلغ 12 مليار يورو في مختلف القطاعات مثل السيارات والطيران والخدمات اللوجستية والمنسوجات والتجارة.

يضم الميناء مرافق حديثة ومتطورة، بما فيها الأرصفة العميقة القادرة على استقبال أكبر السفن في العالم، إضافة إلى مناطق لوجستية واسعة.

يتمتع الميناء بروابط قوية بشبكة الطرق والسكك الحديد، مما يسهل نقل البضائع إلى مختلف مناطق المغرب والخارج.

أبرز الأنشطة الاقتصادية بالميناء

أنشطة الحاويات

تبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 9 ملايين حاوية مكافئة، وذلك بفضل محطاته الأربع ورصيف بطول 3600 متر، وعمق قدره 18 مترا، مما جعله يفرض مكانته بصفته إحدى أهم منصات استقبال الحاويات في البحر الأبيض المتوسط.

ويصنف أول ميناء للحاويات في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، وفي المركز الرابع عالميا حسب مؤشر أداء الحاويات لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي.

وحقق الميناء في عام 2024 نشاطا إيجابيا في مجال أنشطة الحاويات، مسجلا مناولة حوالي 10 ملايين و240 ألف حاوية مكافئة لـ20 قدما بزيادة 18.8% مقارنة بسنة 2023، وكان قد سجل فيها حوالي 8.6 ملايين حاوية.

نشاط السيارات

يتميز المركب المينائي طنجة المتوسط بقدرة معالجة مليون سيارة سنويا، وتمتد منطقة السيارات على 20 هكتارا، منها 7 هكتارات تستخدم بشكل مشترك، وتضم محطة مخصصة لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير السيارات.

وقد تعاملت محطتان للسيارات في المركب المينائي مع إجمالي قدره 578 ألف سيارة عام 2023، ويشمل هذا الحجم من الحركة بشكل رئيسي حوالي 341 ألف سيارة مُصدَّرة من مصانع رونو في الدار البيضاء (وسط غرب)، إضافة إلى 176 ألف سيارة مُصدَّرة من مصنع ستيلانتيس في القنيطرة (شمال غرب).

نشاط السكك الحديد

بدأ تشغيل السكة الحديد في المركب المينائي طنجة المتوسط في يونيو/حزيران 2009، وتمتد على مساحة 10 هكتارات وتضم 3 خطوط سككية بطول 800 متر، إضافة إلى سكة جانبية.

تتصل محطة القطارات بالمدن الرئيسية في المملكة بقدرة سنوية تصل إلى 400 ألف حاوية، مما يوفر حلولا لوجستية فعالة للشركات البحرية والناقلين والمستوردين والمصدرين، مع خدمة نقل الحاويات بين المركب المينائي والمراكز الاقتصادية المختلفة في المملكة.

نشاط المواد البترولية

يتوفر المركب المينائي على محطة تمتد على 12 هكتارا، ولها قدرة تخزين تصل إلى 532 ألف متر مكعب من المنتجات المكررة موزعة على 19 خزانا، وقدرة معالجة تبلغ 15 مليون طن.

تحتوي المحطة أيضا على رصيف يستقبل السفن بطول يصل إلى 250 مترا، ورصيف آخر يستقبل السفن بطول يصل إلى 190 مترا.

نشاط البضائع المتنوعة

تم تخصيص 5 هكتارات من المركب المينائي طنجة المتوسط لحركة البضائع المستوردة والمصدرة المرتبطة بالشركات الموجودة في المناطق الصناعية واللوجستية في شمال المملكة، بقدرة معالجة تصل إلى 800 ألف طن من البضائع المتنوعة.

تحتوي المحطة المخصصة لنشاط البضائع المتنوعة على 3 رافعات تحميل على الرصيف بقدرات متتالية تبلغ 100 طن و63 طنا و45 طنا.

وقد ساعدت هذه المعدات في زيادة حركة البضائع السائبة الصلبة بنسبة 44% مقارنة بعام 2022، إذ بلغ إجمالي كمية البضائع المعالجة أكثر من 581 طنا.

نشاط الشاحنات

يتميز المركب المينائي بالقدرة على معالجة 700 ألف شاحنة نقل دولي سنويا، بفضل 8 مراسي ومساحة قدرها 35 هكتارا من الأراضي المستوية، مما جعله أساسيا في حركية التبادلات التجارية مع أوروبا.

وهو أول منصة مغربية من حيث حركة الاستيراد والتصدير، إذ يتولى لوحده معالجة أكثر من 50% من الصادرات المغربية، وحوالي 97% من حركة شاحنات النقل الدولي للصادرات بالمغرب.

إعلان

ومرت عبره في عام 2024 ما مجموعه 516 ألف شاحنة نقل دولي بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بسنة 2023.

نشاط المسافرين

يمتلك ميناء المسافرين والشاحنات قدرة سنوية لمعالجة 7 ملايين مسافر ومليوني سيارة، إذ يتصل بـ6 مدن أوروبية و3 دول (إسبانيا، فرنسا، وإيطاليا)، ويتوفر على 3 مناطق للدخول والتفتيش الحدودي وكذلك مناطق إركاب المسافرين ومرفأ بحري ومحطة طرقية مخصصين للمسافرين.

واستقبل الميناء حوالي 3 ملايين مسافر سنة 2024، بزيادة 13% مقارنة مع سنة 2023.