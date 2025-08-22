سالي روني روائية أيرلندية تصدح بدعم فلسطين

أديبة وروائية أيرلندية شابة، نالت رواياتها شهرة واسعة بفضل أسلوبها المتميز في الكتابة، وصنفتها مجلة "تايم" الأميركية ضمن قائمة 100 شخص الأكثر تأثيرا في العالم عام 2022.

عُرفت بمواقفها السياسية الواضحة ودفاعها العلني عن القضية الفلسطينية، معتبرة ذلك التزاما أخلاقيا تجاه القضايا العادلة.

حُولت بعض رواياتها إلى أعمال درامية ناجحة، حققت انتشارا واسعا بفضل تناولها مواضيع وقضايا من وحي الواقع.

تعهدت في أواسط أغسطس/آب 2025 بالتبرع بعائدات مسلسلين اقتبستهما هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) من روايتين لها لفائدة منظمة "فلسطين أكشن" التي حظرتها المملكة المتحدة بموجب "قانون الإرهاب".

المولد والنشأة

وُلدت سالي روني يوم 20 فبراير/شباط 1991 بمدينة كاسلبار، مركز مقاطعة مايو بشمال غربي أيرلندا، وهي الابنة الوسطى بين أخ يكبرها وأخت أصغر منها.

نشأت في أسرة تهتم بالأدب والفنون، إذ كانت والدتها ماري فاريل تعمل مديرة مركز ثقافي، مما مكنها من الحضور بانتظام لمتابعة عروض مسرحية ومعارض فنية وفعاليات ثقافية أخرى.

وكان والدها كييران روني يعمل في شركة "تليكوم إيريان"، وهي الشركة الوطنية للاتصالات في أيرلندا سابقا.

استفادت روني من هذه البيئة الثقافية، فاكتشفت شغفها بالكتابة مبكرا في مرحلة المراهقة، وشاركت في ورشات للكتابة نظمها المركز الذي تديره والدتها، مما مكنها من تأليف قصص عدة وعمرها لم يتجاوز 15 عاما.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقت روني تعليمها الابتدائي والإعدادي والثانوي في بلدتها كاسلبار، ثم انتقلت إلى العاصمة دبلن لمتابعة دراستها الجامعية في كلية الثالوث، واختارت في البداية دراسة العلوم السياسية ثم غيرت تخصصها الأكاديمي إلى الأدب الإنجليزي.

حصلت على البكالوريوس عام 2013، والتحقت بعد ذلك ببرنامج ماجستير في الأدب الأميركي بالكلية ذاتها، إلا أنها لم تكمله بسبب عدم اقتناعها بالمسار الأكاديمي التقليدي، مفضلة التفرغ للكتابة والإبداع الأدبي الذي سرعان ما منحها حضورا لافتا في المشهد الروائي العالمي.

مواقفها الداعمة لفلسطين

أكدت روني في أكثر من مناسبة أن موقفها الداعم للقضية الفلسطينية لا ينفصل عن التزامها الأخلاقي تجاه العدالة، وأن القضية بالنسبة لها ليست شأنا سياسيا فحسب، بل هي قضية إنسانية تمس حرية التعبير وكرامة الشعوب وحقها في مقاومة الاضطهاد.

إعلان

وتجلى دعمها للقضية الفلسطينية في مواقف عدة، من أبرزها:

رفض التطبيع الثقافي مع إسرائيل

في عام 2021، رفضت روني طلبا من دار نشر إسرائيلية لترجمة روايتها "عالم جميل، أين أنت؟"، مؤكدة أن هذا الموقف يندرج ضمن مقاطعة إسرائيل احتجاجا على سياساتها تجاه الشعب الفلسطيني، وكان قرارها هذا تعبيرا صريحا عن التزامها بالموقف الأخلاقي المناهض للتطبيع الثقافي مع الاحتلال.

انتقاد حظر "فلسطين أكشن"

أدانت روني قرار الحكومة البريطانية بحظر منظمة "فلسطين أكشن" بموجب قانون الإرهاب في يوليو/تموز 2025 واعتبرت أن هذا الحظر يمثل "هجوما مقلقا على حرية التعبير".

وفي مقالاتها بالصحف البريطانية والأيرلندية، شددت على أن تجريم الحركة لا يستهدف فقط الناشطين المدافعين عن القضية الفلسطينية، بل يُضيّق أيضا الخناق على المجال الثقافي والفكري في بريطانيا، ويحرم المواطنين من حقهم في التعبير عن الآراء المعارضة.

تخصيص عائدات أعمالها الأدبية لدعم الحركة

أعلنت روني أنها ستواصل توظيف العائدات المالية التي تتلقاها من بيع رواياتها ومن حقوق الاقتباس الدرامي لأعمالها، بما في ذلك المسلسلات التي أنتجتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في دعم حركة "فلسطين أكشن".

وأكدت أنها ترى من واجبها استخدام شهرتها لتأييد العمل الميداني المناهض للإبادة الجماعية في قطاع غزة.

تحدي القوانين البريطانية

لم تتردد روني في مواجهة الحكومة البريطانية، إذ صرحت بوضوح بأن دعمها لـ"فلسطين أكشن" قد يدفع السلطات إلى اعتبارها "داعمة للإرهاب" بموجب القانون، لكنها أكدت أن ذلك "ثمن لا بد من دفعه" دفاعا عن المبادئ الإنسانية.

كما دعت السلطات إلى توجيه تحقيقاتها نحو المؤسسات التي تروج لأعمالها الأدبية، مثل "بي بي سي" ومتاجر الكتب الكبرى، في تحد ساخر للقوانين المفروضة.

المؤلفات

للأديبة روني مئات المقالات المنشورة، فضلا عن 4 روايات حققت نجاحا كبيرا، ونالت بفضلها شعبية واسعة تعدّت حدود بلادها أيرلندا وبلغت مختلف بقاع العالم، وهي:

رواية "محادثات مع الأصدقاء": وهي أولى رواياتها المنشورة، أصدرتها دار النشر "فابر آند فابر" في مايو/أيار2017، وحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 2022، شاركت فيه روني -إضافة إلى كونها صاحبة القصة- منتجة تنفيذية.

وهي أولى رواياتها المنشورة، أصدرتها دار النشر "فابر آند فابر" في مايو/أيار2017، وحولت إلى مسلسل تلفزيوني عام 2022، شاركت فيه روني -إضافة إلى كونها صاحبة القصة- منتجة تنفيذية. رواية "أشخاص عاديون": أصدرتها دار النشر نفسها أواخر أغسطس/آب 2018، واقتبست منها الكاتبة نص سيناريو لمسلسل تلفزيوني عُرض عام 2020.

أصدرتها دار النشر نفسها أواخر أغسطس/آب 2018، واقتبست منها الكاتبة نص سيناريو لمسلسل تلفزيوني عُرض عام 2020. رواية "عالم جميل، أين أنت؟": أصدرتها دار النشر الأميركية "فرار ستراوس آند جيرو" والبريطانية "فابر آند فابر".

أصدرتها دار النشر الأميركية "فرار ستراوس آند جيرو" والبريطانية "فابر آند فابر". رواية "إنترمتسو": أصدرتها دار النشر "فابر آند فابر" في سبتمبر/أيلول 2024.

الجوائز والتكريمات

نالت روني عددا من الجوائز أثناء مسيرتها الإبداعية، مما عزز مكانتها في الساحة الأدبية العالمية، ومن أبرزها: