أوريا.. ذراع إسرائيل لهدم منازل الغزيين

"أوريا" وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة تُعرف بالرقم "2640"، وهي قوة غير نظامية تضم جنود احتياط ومدنيين، لكنها تعمل تحت إمرة قيادة "فرقة غزة" في جيش الاحتلال، وتتركز مهمتها الأساسية في هدم المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة، مقابل مبالغ مالية ضخمة.

تمتلك الوحدة جرافة ضخمة وتحظى بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقد قتل العديد من عناصرها في عمليات نفذتها المقاومة الفلسطينية في القطاع.

النشأة والتأسيس

تأسست وحدة "أوريا" في ديسمبر/كانون الأول 2024، وجاءت رد فعل على قرار الرئيس الأميركي السابق جو بايدن تجميد إرسال بلاده جرافات من طراز "دي9" إلى جيش الاحتلال، والتي كان يستخدمها في هدم المنازل والأبنية داخل القطاع منذ بدء عدوانه في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأنشأ الوحدة الناشط اليميني المتشدد أوريا لوبيربوم، الذي قاد حملات دعائية باسم أحزاب اليمين الإسرائيلي، ومنها "البيت اليهودي". كما أنه له علاقات قوية مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

برز اسمها بقوة بعد استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في مارس/آذار2025، وكانت مهمتها الأساسية تتمثل في مسح مدينة رفح جنوبي القطاع، ثم انتقلت للعمل في معظم مدن غزة الأخرى.

ويُقدر عدد عناصرها بنحو 100 شخص، وهم من بؤر استيطانية ومستوطنات في الضفة الغربية، ويعملون تحت حماية وحدات قتالية نظامية في الجيش الإسرائيلي.

وحسب موقع "همكوم هخي خام" الإسرائيلي، فقد جُند معظم هؤلاء عبر شركات بناء مدينة خاصة، مقابل الحصول على مبالغ مالية مغرية، ويحصلون عند تدمير كل منزل مكون من 3 طوابق على مبلغ 750 دولارا، و1500 عند هدم المباني الأعلى.

تدمير غزة

يتعامل عناصر القوة مع عمليات الهدم التي ينفذونها بحق منازل وممتلكات الفلسطينيين في غزة كأنها إنجازات تستحق الاحتفال، إذ نشرت على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو تظهر أفرادها وهم يحتفلون بمسح أحياء سكنية بأكملها داخل القطاع.

وفي 23 أبريل/نيسان 2025، انتشر مقطع للعاملين في الوحدة يقول أحدهم فيه "لم نكن مستعدين لأخذ قسط من الراحة من أجل محو الشر من على وجه الأرض".

ويحتفل الجنود بتدمير المنازل على طريقتهم الخاصة، إذ تحيط جرافتان بعدة منازل وأثناء العملية يقف جندي أمام الجرافات، وفي بعض الحالات يرفعون العلم الإسرائيلي ويخطون شعارات عنصرية.

كما نشرت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر عناصر القوة وهم ينفذون عملية تدمير ممنهجة للمنازل في مدينة رفح، وقالت "إن المسؤول عن تدمير رفح هي قوة أوريا، فريق المعدات الهندسية المنتصر".

أيديولوجيا الاستيطان

قال موقع "همكوم هخي خام"، في 21 يوليو/تموز 2025، إن ما تنفذه وحدة أوريا يتقاطع فيه العمل العسكري مع الأيديولوجيا الاستيطانية مباشرة، إذ تنفذ عمليات الهدم على نطاق واسع تحت غطاء عسكري، دون مساءلة تُذكر.

ووثق الموقع وجود شعار "أوريا باور" على معدات هندسية ظهرت في تسجيلات متعددة منذ بداية عام 2025، وهي العلامة التجارية التي أطلقها لوبربوم على مشروعه الذي يدمج بين العمل الهندسي والاستيطاني والدعم العسكري.

خسائر

على الرغم من الحماية الكبيرة التي يجدها أفراد وحدة "أوريا"، فإن العديد منهم قتلوا في عمليات فدائية نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ففي 9 يوليو/تموز 2025، نفذت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- كمينا مركبا استهدف عناصر الوحدة وهم يهدمون المنازل في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.

وأدى الكمين إلى مقتل الجندي أبراهام أزولاي الذي يعمل "مشغل حفار" بالوحدة، وفي المقابل ردت القوة على كمين القسام بتدمير واسع لمنازل الفلسطينيين في المنطقة، إذ أعلنت عن هدم 409 مبانٍ في غزة انتقاما لمقتل أزولاي.

وكتبت مجموعات من العاملين في القوة "قوة أوريا تُهدي المباني لذكراه، وتُمهد الطريق للاستيطان اليهودي في قطاع غزة".