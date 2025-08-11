اللاعب الشهيد سليمان العبيد.. "بيليه فلسطين"

سليمان العبيد لاعب كرة قدم فلسطيني بارز، لُقب بـ"بيليه فلسطين" بفضل مهاراته الكروية، وشارك مع المنتخب الوطني الفلسطيني في 24 مباراة دولية. تنقل بين أندية بارزة في قطاع غزة والضفة الغربية، وحصد ألقابا عدة، منها هداف الدوري الممتاز في موسمين.

اغتاله الاحتلال الإسرائيلي في السادس من أغسطس/آب 2025 أثناء استهداف منتظري المساعدات الإنسانية من المجوّعين في جنوب قطاع غزة.

المولد والنشأة

وُلد سليمان العبيد يوم 24 مارس/آذار 1984 في مدينة غزة، وهو متزوج وله ولدان و3 بنات.

المسيرة الرياضية

بدأ العبيد مسيرته الكروية في شوارع المخيمات والمدارس والساحات الشعبية، وانضم في سن مبكرة إلى نادي خدمات الشاطئ، في مخيم الشاطئ.

لعب لاحقا مع نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية المحتلة بين عامي 2009 و2013، ولعب 4 مواسم في مركز خط الوسط، وتوج معه بلقب أول نسخة لدوري المحترفين في موسم 2010-2011.

أثناء إقامته في الضفة الغربية عام 2010، كان العبيد من بين 6 لاعبين في المنتخب الوطني الفلسطيني من قطاع غزة أعادهم مسؤولون إسرائيليون على الحدود الأردنية أثناء توجههم إلى مباراة ودية في موريتانيا، متذرعين بـ"أسباب أمنية".

وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية عام 2010، قال العبيد "عندما علمت بمنعنا من السفر، شعرت بضيق شديد، لأن أي رياضي يحلم بارتداء قميص منتخبه في المحافل الدولية".

وتابع العبيد "نريد أن نتمكن من السفر بحرية مع عائلاتنا، تماما مثل أي رياضي في أي مكان آخر في العالم".

ورغم صعوبة التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تمكن العبيد من البقاء ضمن المشهد الرياضي الفلسطيني.

بعد الأمعري عاد العبيد إلى نادي خدمات الشاطئ ولعب موسما واحدا، ثم التحق بصفوف نادي غزة الرياضي، وحصل معه على لقب هداف الدوري الممتاز في المحافظات الجنوبية في موسم 2015-2016، برصيد 17 هدفا.

وعاد العبيد إلى فريقه الأم، خدمات الشاطئ، وحاز معه على لقب هداف الدوري الممتاز في موسم 2016-2017 محرزا 15 هدفا.

وبفضل مهاراته انضم إلى صفوف المنتخب الفلسطيني، ولعب معه 24 مباراة دولية، مسجلا هدفين، أشهرهما الهدف في مرمى المنتخب اليمني أثناء بطولة اتحاد غرب آسيا عام 2010.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فإن أهداف العبيد تخطت 100 هدف، وهو ما جعله أحد أبرز نجوم الكرة الفلسطينية.

وعُرف بمهاراته العالية ورشاقته وقدرته على تسجيل الأهداف الحاسمة، فلقب بعدة ألقاب، منها "الغزال" و"الجوهرة السمراء" و"هنري فلسطين" و"بيليه الكرة الفلسطينية".

اغتياله

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، في السادس من أغسطس/آب 2025، استشهاد لاعب المنتخب الوطني السابق سليمان العبيد بعد استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

ونشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تدوينة على منصة "إكس" وصف فيها العبيد بأنه "موهبة أعادت الأمل إلى قلوب عدد لا يحصى من الأطفال حتى في أحلك الأوقات".

ونعاه النجم الفرنسي السابق إيريك كانتونا، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما وجه رسالة عبر حسابه بموقع إنستغرام هاجم فيها إسرائيل بعد وفاة العبيد.

وبحسب بيانات الاتحاد الفلسطيني، فإن 662 شخصا من الأسرة الرياضية لقوا حتفهم منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.