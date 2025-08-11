التلة الفرنسية.. مستوطنة بنيت على أنقاض بلدة لفتا المقدسية

"التلة الفرنسية" مستوطنة إسرائيلية من أولى المستوطنات التي أنشئت في مدينة القدس على أنقاض الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل بعد نكسة عام 1967. في البداية كانت عبارة عن حي يهودي صغير ثم تحولت إلى مستوطنة بعد استقطابها عشرات الآلاف من المستوطنين.

وبسبب وقوعها شرق مدينة القدس المحتلة وقربها من مقر الجامعة العبرية، توليها إسرائيل أهمية كبيرة، وتعمل كل ما بوسعها للاستيلاء على المزيد من أراضي المقدسيين لضمها إليها.

التسمية

في بداية تأسيسها أطلقت إسرائيل على المستوطنة اسم "جفعات شابيرا"، نسبة إلى موشيه شابيرا، أحد قادة الحركة الصهيونية ووزير الداخلية الإسرائيلي السابق، لكن ما لبثت أن غيرت اسمها إلى "التلة الفرنسية" بعد اعتراض السكان على الاسم.

واختلفت الروايات الإسرائيلية في سبب إطلاق اسم التلة الفرنسية على المستوطنة.

ففريق يقول إن الاسم جاء تخليدا لذكرى الكابتن الفرنسي دوغلاس فرينش، الذي أقام معسكرا على جبل المشارف في فترة الانتداب البريطاني.

في حين تقول الرواية الثانية إن ذلك يعود إلى أن الأراضي التي أقيمت عليها المستوطنة كانت تتبع لكنيسة سانتا آنا الفرنسية بالقدس، وتبرعت بها لإقامة بئر مياه للسكان.

الموقع

أقيمت مستوطنة التلة الفرنسية على جزء من أراضي قرية لفتا العربية المدمرة شمال شرق مدينة القدس، وتحدها من الشمال عدد من القرى الفلسطينية التي توسعت المستوطنة على حسابها، ومنها قرية العيساوية ومخيم شعفاط.

وتتربع مستوطنة التلة الفرنسية على تلة يبلغ ارتفاعها 838 مترا، وهي أعلى مكان في شمال مدينة القدس.

وتقع تحديدا على طريق القدس-رام الله، ما بين مستوطنة عناتوت والجامعة العبرية، شرقي جبل المشارف.

ويقع "تقاطع التلة الفرنسية" على الحدود الشمالية الغربية للمستوطنة، وهو من أهم التقاطعات التي تخدم المستوطنين في القدس، إذ يربط العديد من المستوطنات والبلدات الواقعة شمال القدس ومركز المدينة والطريق السريع رقم 1.

في الجهة الجنوبية الغربية للمستوطنة يوجد موقع خدمات مساحته حوالي 94 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، يقدم الخدمات لسكانها وسكان المستوطنات المحيطة بها.

المساحة والسكان

بلغت مساحة المستوطنة عام 2022 حوالي 718 دونما، في حين بلغت مساحة مسطح البناء فيها حوالي 504 دونمات، وهي تتوسع باطراد على حساب أراضي الفلسطينيين في قرية العيساوية ومخيم شعفاط.

بلغ عدد سكان هذه المستوطنة عام 2013 حوالي 6770 مستوطنا، وفي عام 2014 حوالي 6876 مستوطنا، وفي عام 2021 وصل حوالي 8826 مستوطنا.

وبسبب قربها من الجامعة العبرية في جبل المشارف، فإن نسبة كبيرة من طلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس يعيشون في المستوطنة.

التاريخ

تقول الاكتشافات الأثرية إن أول ظهور للحياة البشرية في أراضي قرية لفتا التي أقيمت عليها المستوطنة يعود إلى قرون عدة قبل الميلاد، إذ تم العثور على بقايا حجرية تعود للعصر الحجري.

كما عثر على بقايا حصن يعود إلى العصر الحديدي، إضافة إلى أدوات تعود للعصر البرونزي، وآثار أخرى يعود تاريخها إلى عهد الفينيقيين.

وقبل نكسة 1967 كان يقطن قرية لفتا المئات من الفلسطينيين، كما كان على أراضيها موقع عسكري للجيش الأردني.

استولت القوات الإسرائيلية المدرعة مع لواء المظليين على البلدة في يونيو/حزيران 1967 بعد معارك شرسة مع السكان والجيش الأردني، الذي نصب مدافعه أعلى التلة.

بعد النكسة وافقت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس على خطة لإنشاء حي يهودي مكان ما تبقى من أراضي قرية لفتا المهجرة تحت اسم "جفعات شابيرا"، وذلك بمبادرة من جمعية المهاجرين الأميركيين والكنديين في إسرائيل.

وأقيمت هذه المستوطنة باعتبارها ضاحية سكنية داخل حدود بلدية الاحتلال في مدينة القدس، في إطار ما يسمى "القدس الكبرى"، وذلك بهدف استكمال حلقة الطوق حول المدينة.

وقتها قال رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ليفي إشكول، إن هذا الحي يعد "أول تجمع حضري مخطط في القدس الحديثة".

لاحقا تغير اسم الحي اليهودي إلى مستوطنة "التلة الفرنسية"، وتوسعت فيما بعد على أجزاء من مخيم شعفاط وبلدة العيساوية.

مخططات استيطانية

دشنت إسرائيل العديد من المخططات الاستيطانية التي تهدف لخدمة مستوطنة التلة الفرنسية، وكان أبرزها عام 1975، إذ تم بناء ما مجموعه حوالي 2500 وحدة سكنية، إلى جانب مبان خدمية.

وفي عام 2006 أقامت بلدية الاحتلال بالقدس مشروع "قرية الطلاب" الاستيطاني، وأشرفت عليه شركة "أفريقيا إسرائيل".

وفي عام 2016، أقرت إسرائيل مشروعا ضخما لاجتذاب المزيد من المستوطنين وإحداث تغيير ديمغرافي في العديد من مستوطنات مدينة القدس، بما فيها مستوطنة التلة الفرنسية، وشملت الخطة بناء وحدات سكنية وأبراج وصلت إلى 30 طابقا ومتاجر وفنادق.

وفي عام 2021 أعلن الاحتلال الإسرائيلي -تحت شعار "تطوير مدينة القدس"- شق 4 أنفاق تهويدية أسفل المستوطنة لربط مستوطنات مقامة في غور الأردن ومعاليه أدوميم غربي المدينة، ومنها إلى مدينة تل أبيب عبر الطريق الالتفافي 443.

وحفرت الأنفاق الأربعة تحت الأرض بطول إجمالي يبلغ حوالي 4.4 كيلومترات وعمق حوالي 40 مترا.

بعدها بعام أقرت بلدية الاحتلال في القدس 5 مشاريع استيطانية في مستوطنة التلة الفرنسية، أبرزها بناء 1500 وحدة استيطانية تضم العديد من الأبراج ومباني خدمات.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، صادقت بلدية الاحتلال على مخطط لمضاعفة مساحة مستشفى هداسا الواقع في المستوطنة 5 مرات على أرض مساحتها 111 دونما، وقضت الخطة بإقامة برج من 15 طابقا و7 مبان جديدة ومهبط طائرات مروحية.

عمليات فدائية

وقعت في مستوطنة التلة الفرنسية العديد من العمليات الفدائية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، فضلا عن قصفها من الفصائل في قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز عمليات المقاومة الفلسطينية في مستوطنة التلة الفرنسية:

27 مارس/آذار 2001

أصيب 28 مستوطنا بجروح نتيجة عملية تفجيرية في حافلة، وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن العملية.

4 نوفمبر/تشرين الثاني 2001

قتل مستوطنان وجرح 45 في عملية إطلاق نار نفذها حاتم الشويكي من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

19 يونيو/حزيران 2002

قتل 7 مستوطنين وأصيب نحو 50 بجراح في عملية تفجير فدائية قرب محطة للحافلات في المستوطنة، وتبنتها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

22 سبتمبر/أيلول 2004

قتل مستوطنان وجرح 33 في عملية تفجير فدائية في محطة حافلات المستوطنة.

منتصف أبريل/ نيسان 2015

قتل مستوطن وأصيب آخر بجراح في عملية دعس في مستوطنة التلة الفرنسية، نفذها الفلسطيني خالد قطينة.