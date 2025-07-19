"كهانا حي".. من جماعة محظورة إلى نفوذ في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية

"كهانا حي" حركة إسرائيلية يمينية متشددة أسسها الحاخام بنيامين كهانا عام 1990 بعد انشقاقه عن الحركة الأم "كاخ"، واستلهم عدد من اليهود المتشددين أفكاره، أبرزهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

عُرفت "كهانا حي" بأفكارها العنصرية ودعوتها المتكررة إلى هدم المسجد الأقصى المبارك وترحيل الفلسطينيين من أراضيهم طواعية أو عنوة، فضلا عن إيمانها المطلق بالاحتفاظ بالكتل الاستيطانية في الضفة الغربية.

تنشط الحركة وسط الإسرائيليين، لا سيما في جهاز الشرطة، وتجلى ذلك في تحقيقات أجراها الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار بشأن تغلغل "تيار الكهانية" -الذي تنتمي إليه الحركة- في جهاز الشرطة.

النشأة والتأسيس

تأسست حركة "كهانا حي" في إسرائيل عام 1990 على يد الحاخام بنيامين كهانا، نجل الحاخام مائير كهانا مؤسس حركة "كاخ" المتشددة، وكان ظهورها الأول في مدينة القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية، التي انطلقت منها الاعتداءات على الفلسطينيين.

شكلت أفكار الحركة إلهاما لعدد من اليهود المتشددين، أبرزهم منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل باروخ غولدشتاين.

ونفذ كهانا ومجموعته الكثير من الأعمال التخريبية بحق ممتلكات الفلسطينيين، إلى أن قُتل أواخر ديسمبر/كانون الأول 2000، في عملية فدائية نفذها مقاومون فلسطينيون، وبعد مقتله كثف أتباع حركته اعتداءاتهم بحق الفلسطينيين، ودمروا المحال التجارية للمواطنين العرب في القدس المحتلة.

وباتت الحركة تستقطب آلاف المؤيدين، خاصة من فئة الشباب الذين انخرطوا لاحقا في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب سكان الأحياء التي يقطنها الحريديم، وهي أحياء باتت معروفة بتحوّلها من معاداة الصهيونية لأسباب دينية إلى تبنّي توجهات قومية متشددة.

الفكر والأيديولوجيا

ينتهج مؤسس الحركة مثل أبيه سلوكا عدوانيا وعنصريا ضد الفلسطينيين، ويتبنى رفقة مساعديه مخططات لهجمات وأعمال تخريب ضد العرب وممتلكاتهم.

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وتقول الحركة في ميثاقها المعلن "منذ اللحظة التي احتلت فيها إسرائيل الحرم القدسي من جديد، فإن الفرضية القاضية ببناء بيت الله -يقصد هيكل سليمان– صارت واجبا".

وتضيف أنه "قبل أن يكون بوسع شعب إسرائيل التوجه إلى مهمة بناء الهيكل، عليه أولا أن يزيل العوائق الموجودة". وتتحدث الحركة عن الحاجة إلى إزالة المسجد الأقصى، وتنهي ميثاقها بقول أحد كبار الحاخامات في العصور الغابرة: "تخلص من الشر قبل أن تفعل الخير".

كما يقول أتباع الحركة "إن عدم إزالة الجيش الإسرائيلي للمسجد الأقصى عند احتلاله عام 1967 كان خطيئة العمر، ويجب أن نُكرس كل جهودنا ونوازعنا لإصلاح تلك الخطيئة".

ويستوحي أنصار الحركة توجهاتهم الفكرية السياسية من التوراة، ومن حركات متشددة كانت تنشط حتى حرب النكبة عام 1948، مثل "الليحي" و"الإيتسل"، وينضمون إلى الحركة بحماس ويتبنون أفكارها.

ومن أحد القادة الروحانيين للحركة، تيران بولاك، الذي عُرف عنه أنه من أقطاب التطرف اليميني اليهودي، وأنه ذو علاقات واسعة مع يهود العالم.

ويتبنى أتباع الحركة أيديولوجيا تتمثل في أن "الشعب اليهودي مقدس وأرض إسرائيل مقدسة"، وأنه يجب التدرب للقتال الفردي والقريب والتدرب على الأسلحة الخفيفة، ويرون أن هناك حاجة ماسة لـ"تهجير الفلسطينيين وإزالة المسجد الأقصى".

حظر وتغلغل

عام 1992، استُبعدت حركة "كهانا حي" من الترشح لانتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ثم حظرتها الحكومة الإسرائيلية بعد عامين. وفي عام 2016 صنفتها سلطات إسرائيل والولايات المتحدة منظمة إرهابية.

وفي مايو/أيار 2022، شطبت وزارة الخارجية الأميركية الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية بعد موافقة الكونغرس، الأمر الذي استنكرته الرئاسة الفلسطينية وعدته "مكافأة لنشطاء هذا التنظيم الإرهابي أمثال بن غفير"، الذي قالت إنه "يعبث فسادا وتحريضا على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأيضا الحاخام بينتسي غوفشتين، الذي دعا إلى هدم قبة الصخرة المشرفة".

أما في مارس/آذار 2025 فقد كشف رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" السابق رونين بار إجراءه تحقيقات بشأن تغلغل حركتي "كهانا حي" و"كاخ" في جهاز الشرطة.

وتعليقا على القضية، أصدر الشاباك بيانا استعرض فيه الدوافع للشروع في إجراء تحقيق حول دور الشرطة بانتهاك اتفاق "الوضع القائم" بشأن تنظيم إدارة المقدسات في القدس، والذي أعلنت إسرائيل الالتزام به عام 1967.

وقال الشاباك إن هناك نشاطات لحركتي "كهانا حي" و"كاخ" حتى بعد حظرهما، وإن الجهاز يعمل على كشف وإحباط نشاطهما، كما يتعامل مع التخوفات من احتمال "تغلغل هذه الجهات الكهانية في مؤسسات الدولة".