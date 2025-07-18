جمعية الشبان المسيحيين في القدس.. تاريخ طويل من الخدمة والدعم الاجتماعي

جمعية الشبان المسيحية في القدس منظمة غير ربحية تأسست عام 1844، وهي جزء من شبكة الجمعيات المسيحية العالمية. وهي من أقدم وأبرز المؤسسات التي تسهم في خدمة المجتمع في فلسطين والقدس بشكل خاص.

تُعنى الجمعية بتقديم مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والثقافية والرياضية، وهي من أبرز المراكز التي تقدم خدمات متنوعة للشباب والنساء والأطفال.

الموقع

يوجد في مدينة القدس المحتلة فرعان للمؤسسة، الأول في شارع الملك داود غربي المدينة، والآخر في شارع نابلس قرب القنصلية الأميركية.

التاريخ

تأسست جمعية الشبان المسيحيين في لندن عام 1844، على يد جورج ويليامز، وعلى غرارها تأسست جمعية في غربي القدس عام 1878، في مكتبة بجوار باب الخليل، وانتقلت من موقع إلى آخر حتى اشترت مبنى صغيرا قرب باب العامود عام 1909.

ولما نشبت الحرب العالمية الأولى عام 1914، أغلقت الجمعية أبوابها في مدينة القدس، وعندما احتل السير إدموند ألنبي المدينة، استأنفت الجمعية عملها في مقرها الذي تركته عند نشوب الحرب.

وكان من أهم أغراضها يومئذ إرشاد الأشخاص الذين كانوا يفدون إلى القدس من جميع أنحاء الإمبراطورية إلى الأماكن والأبنية الأثرية الكائنة في المدينة المقدسة.

الأرض التي تقوم عليها دار جمعية الشبان المسيحيين كانت في الأصل ملكا لدير الروم الأرثوذكسي، اشترتها اللجنة الدولية لجمعيات الشبان المسيحيين في أميركا الشمالية ثم وهبتها إلى جمعية القدس.

وفي عام 1928 وضع المفوض السامي البريطاني في فلسطين اللورد بالمر حجر الأساس. وفي 18 أبريل/نيسان 1933 افتتح ألنبي المقر الجديد لجمعية الشبان المسيحيين في القدس.

محتويات المبنى

يعتبر مقر الجمعية في غربي القدس من أجمل عمارات المدينة، وتحتوي على مئة غرفة، منها الطابقان العلويان المخصصان للزوار، وفيها 82 غرفة (64 ذات سرير واحد و18 ذات سريرين) وفي كل منهما غرفة استقبال ومراحيض وحمامات.

وللبناية برج مرتفع يعرف بـ"برج المسيح"، ويشرف على جميع أنحاء المدينة، إذ يبلغ ارتفاعه 152 قدما، وفي البرج 35 جرسا، أكبرها يزن طنا ونصف طن. وقد نقش عليه: "المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام".

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وفيها بهو واسع ومعبد وغرف عديدة للقراءة والجلوس، وقاعة واسعة للمحاضرات تضم 672 مقعدا، إضافة إلى غرف للألعاب الرياضية ومكتبة فيها 22 ألف مجلد من الكتب القيمة، وحمام للسباحة طوله 20 مترا، وعمقها يتراوح بين 4 و9 أقدام، ويتسع لـ55 ألف غالون.

بني مقر الجمعية على الطراز البيزنطي القديم الذي بنيت على نسقه أكثر كنائس الشرق الأدنى، مع شيء من التعديل يتلاءم ومتطلبات العصر الحديث، ونقشت على واجهته الأمامية عبارة "لا إله إلا الله" باللغات العربية والعبرية والآرامية.

وفي داخل العمارة آيات كثيرة من الإنجيل وصور تمثل حياة السيد المسيح عليه السلام.

الرسالة والأهداف

تعرف الجمعية نفسها أنها جمعية مسيحية محلية غير ربحية تهدف إلى دعم وبناء الأفراد والمجتمعات، من خلال تطوير برامج تعزز الصحة الروحية والعقلية والجسدية.

وتستند الجمعية إلى المبادئ المسيحية، وتؤكد على قيم الاحترام والأمانة والكرامة والعدالة والمسؤولية، وتعمل على دمج جميع الأفراد بغض النظر عن أعمارهم أو دخلهم أو قدراتهم، أو أعراقهم أو أديانهم أو أجناسهم، وتسعى جاهدة لتحديد احتياجات المجتمع الفلسطيني وتطوير برامج تلبي طموحات الشباب وعائلاتهم.

وتهدف الجمعية إلى تحسين قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة والمصدومين نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين، مما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع وتحسين الصحة النفسية بشكل عام.

ومن أبرز ما تهدف إليه الجمعية: