استفاد منها ماسك وشركاته.. تعرف على تأشيرة العمل الأميركية "إتش-1بي"

تأشيرة عمل أقرّتها السلطات الأميركية عام 1990، بهدف جذب الكفاءات الأجنبية من أصحاب المهارات العالية، وقد حظيت بانتشار واسع في قطاع التكنولوجيا لاستقطاب المواهب العالمية.

ومع تصاعد الثورة الرقمية والتكنولوجية، اكتسبت هذه التأشيرة شهرة متزايدة بين الشركات الأميركية التي تبحث عن خبرات متخصصة ومهارات نادرة، كما أصبحت خيارا مفضلا لدى خريجي الجامعات المتميزين في مجالات التكنولوجيا وسائر القطاعات المتقدمة.

الاعتماد والشروط

اعتمدت تأشيرة "إتش-1بي" عام 1990 عبر قانون الهجرة والجنسية الأميركي بهدف مساعدة الشركات والوزارات الأميركية في توظيف الكوادر المطلوبة في المجالات التي تتطلب خبرات وتخصصات محددة.

وبموجب شروط التأشيرة، يُلزم صاحب العمل الأميركي بكفالة الموظف الراغب في العمل، عبر تقديم طلب رسمي إلى دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، يتضمن ما يثبت حاجته إليه ويدعم منحه تصريحا بمزاولة المهنة في الولايات المتحدة.

وفي ما يلي المتطلبات الأساسية التي يجب على المتقدمين تحقيقها:

أن يكون المتقدم حاصلا على البكالوريوس أو درجة أعلى في التخصص المحدد أو ما يُعادله حدا أدنى لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة.

وجود عرض عمل رسمي من مؤسسة أو شركة أميركية.

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في إحدى المهن المتخصصة، مثل الهندسة والرياضيات والعلوم والطب.

تُخوّل هذه التأشيرة الأيدي العاملة الإقامة في أميركا مدة 3 سنوات، وتقبل التمديد فترة 3 سنوات إضافية، ولا يُمكن لهذه التأشيرة أن تزيد على 6 سنوات إلا في حالات استثنائية.

مراحل الحصول على التأشيرة

المرحلة الأولى: تقديم طلب حالة العمل وهي وثيقة يجب أن تُقدمها جهة التوظيف الأميركية إلى وزارة العمل قبل استقدام عامل أجنبي بموجب برنامج التأشيرة.

ويُعد هذا الطلب خطوة أساسية في إجراءات التأشيرة، إذ يضمن التزام صاحب العمل بمعايير عمل محددة، ويحمي أجور وظروف عمل كل من العمال الأميركيين والأجانب.

المرحلة الثانية: يقدم صاحب العمل نموذج معاملة الإقامة آي-129 لمكتب خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، إضافة إلى إرفاق معاملة حالة العمل التي تمت الموافقة والتصديق عليها سابقا.

يقدم صاحب العمل نموذج معاملة الإقامة آي-129 لمكتب خدمات الهجرة والجنسية الأميركية، إضافة إلى إرفاق معاملة حالة العمل التي تمت الموافقة والتصديق عليها سابقا. المرحلة الثالثة: يقدم العامل من خارج الولايات المتحدة على التأشيرة عند الحصول على الموافقة على نموذج الإقامة آي-129، ويُمكن له التقديم على تأشيرة إتش-1بي عبر وزارة الخارجية أو أي سفارات وقنصليات أميركية في الخارج.

إعلان

يُمكن لهذه التأشيرة أن تُمكّن صاحبها في المستقبل من التقديم على الإقامة الدائمة (غرين كارد) في أميركا إذا وافق صاحب العمل ووفّر الكفالة والضمانات القانونية والمالية المطلوبة.

وبعد 5 سنوات من الحصول على الإقامة يستطيع العامل التقديم على الجنسية الأميركية عند تحقيق بعض الشروط القانونية والجنائية.

كما يمكن للطلاب الذين يتابعون دراساتهم في أميركا بتأشيرة طلابية "إف 1" أن يحولوا تلك التأشيرة إلى تأشيرة "إتش-1بي" إذا تقدموا لعرض وظيفة وحظوا بكفالة صاحب العمل، وتسري عليهم لاحقا إجراءات القادمين من الخارج لجهة التمديد واحتمال الحصول على الإقامة.

إيلون ماسك والتأشيرة

يعتبر الملياردير إيلون ماسك، وهو مواطن أميركي من أصل جنوب أفريقي، من أشهر المستفيدين من تأشيرة "إتش-1بي"، إذ دخل الولايات المتحدة من كندا بتأشيرة طالب ثم حصل على تأشيرة العمل المؤقتة بطريقة قانونية.

وفي عام 2024، حصلت شركة تسلا المتخصصة في صناعة المركبات الكهربائية التي يديرها ماسك على 724 تأشيرة إتش-1بي.

وقد أثار ماسك الجدل حول التأشيرة في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024 بقوله "إن السبب وراء وجودي بأميركا مع كثير من الأشخاص المهمين الذين أسسوا سبيس إكس وتسلا ومئات الشركات الأخرى التي جعلت أميركا قوية هو برنامج إتش-1بي".

وجاء منشور ماسك تحدّيا لأنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأصحاب المواقف المتشددة تجاه قضايا الهجرة، الذين ضغطوا بشكل متزايد من أجل إلغاء البرنامج.

وعلى خلفية ذلك، انضم ترامب إلى ماسك في موقفه بشأن تأشيرات إتش-1بي، وهو ما اعتبر آنذاك أول علامة على انحياز ترامب لمستشاريه الأثرياء والأقوى الذين أوصلوه إلى السلطة، وفق موقع أكسيوس الإخباري الأميركي.

أرقام وحقائق

تعتبر الوظائف المتعلقة بالحاسوب والتكنولوجيا الرقمية هي المهن الأكثر شيوعا للعاملين الحاصلين على تأشيرة إتش-1بي طوال أكثر من عقد من الزمان، وفي عام 2023 بلغت نسبة الحاصلين على التأشيرة على من العاملين في مجال الحاسوب نحو 65%.

في عام 2023، جاءت تخصصات الهندسة والمساحة في المرتبة الثانية بنسبة 9% من نسبة العاملين الحاصلين على التأشيرة.

عام 2024، وافقت السلطات الأميركية على نحو 400 ألف طلب تأشيرة إتش-1بي، وهو ضعف العدد الذي تمت الموافقة عليه عام 2000.

تعد الهند البلد الذي ينحدر منه أكثر المستفيدين من التأشيرة، إذ كان حوالي ثلاثة أرباع القادمين إلى أميركا عام 2023 بتأشيرة إتش-1بي من مواليد الهند.

تحل الصين في المرتبة الثانية، إذ يمثل الصينيون ما نسبته 12% من المستفيدين من إتش-1بي الذين تمت الموافقة عليهم عام 2023.

تعد أمازون الشركة الأكثر توظيفا لحاملي تأشيرة إتش-1بي منذ عام 2020، وحصلت في عام 2023 على أكثر من 11 ألف موافقة على التأشيرة بما يمثل 3% من إجمالي الطلبات المعتمدة في ذلك العام.