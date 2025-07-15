جامعة القدس المفتوحة صرح علمي يزاوج بين التعليم التقليدي والإلكتروني

مؤسسة وطنية للتعليم العالي مركزها مدينة القدس، وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال علمي ومالي وإداري، وتعمل على تقديم خدماتها التعليمية باستخدام نظام التعليم المفتوح والتعلم عن بعد.

الموقع والتأسيس

بدأ التفكير في إنشاء الجامعة عام 1975 بطلب من منظمة التحرير الفلسطينية، وفي عام 1981 أقرها المجلس الوطني الفلسطيني، لكن الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 حال دون البدء في تنفيذ المشروع حتى العام 1985.

وقد خرّجت الجامعة الكوكبة الأولى من طلبتها عام 1997.

افتُتح للجامعة مقر مؤقت في العاصمة الأردنية عمّان أواخر العام 1985 بموافقة رسمية من وزارة الخارجية، وفي العام 1991 باشرت الجامعة خدماتها التعليمية في فلسطين متخذة من مدينة القدس الشريف مقرا رئيسيا لها، وأنشأت فروعا ومراكز دراسية في المدن الفلسطينية الكبرى.

وبعد انتقال رئاسة جامعة القدس المفتوحة من مقرها المؤقت في عمّان إلى مقرها الدائم في القدس بقي في عمّان مكتب تابع للجامعة ليتولى الإشراف على تأليف وإنتاج المواد الدراسية الجامعية، ومتابعة شؤون فروع الجامعة في الإمارات العربية المتحدة وتونس، وذلك بشكل مؤقت إلى حين توفر ظروف مناسبة لتولي رئاسة الجامعة في القدس تلك المهام.

كما وقّعت اتفاقية افتتاح فرع جامعة القدس المفتوحة في مدينة إسطنبول في تركيا عام 2019.

رؤية الجامعة ورسالتها

تسعى الجامعة إلى الريادة والتميز والإبداع في مجالات التعليم الجامعي المفتوح وخدمة المجتمع والبحث العلمي وترسيخ مكانتها القيادية في بناء مجتمع فلسطيني قائم على العلم والمعرفة.

كما نصت رسالتها على إعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجات المجتمع قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، والإسهام الفاعل والمتميز في مجال البحث العلمي.

وتعمل جامعة القدس المفتوحة على بناء القدرات التقنية والبشرية من خلال تقديم برامج تعليمية وتدريبية وفق أفضل ممارسات التعليم المفتوح وأساليب التعليم المدمج، وتعزيز بيئة البحث العلمي في إطار من التفاعل المجتمعي والتعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الأطراف المعنية كافة، مع مراعاة أحدث معايير الجودة والتميز.

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أهداف الجامعة

تعمل الجامعة على تحقيق العديد من الأهداف، من أبرزها:

توفير فرص التعليم العالي والتدريب والبحث العلمي لأكبر عدد ممكن من أفراد الشعب الفلسطيني ممن فاتتهم فرص التعليم في أماكن إقامتهم، وذلك من خلال الالتحاق المفتوح والتعليم عن بعد.

تنمية المجتمع من خلال تطوير شخصية الطالب، وتربيته على المواطنة الصالحة وتوجيهه توجيها إيجابيا لخدمة مجتمعه، وتعزيز اعتماده على الذات، وتدريبه على مشروعات التشغيل الذاتي.

تعزيز البحث العلمي والإنتاج والإبداع والتميز، وتشجيعه في الجامعة.

تعزيز التفاعل المجتمعي، وتعميق مضامين المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات الجامعة.

مضاعفة الجهود لتنمية الموارد المالية للجامعة وتحسينها من خلال تنويع مصادرها، ومواصلة رفع كفاءة الإدارة المالية وفاعليتها للجامعة.

النظام التعليمي للجامعة

تتبع جامعة القدس المفتوحة نظام المزاوجة بين التعليم التقليدي والتعليم الإلكتروني (المدمج)، والذي يتجاوز حدود الزمان والمكان، ويوفر فرص التعليم والتعلم بجودة عالية وتكلفة ملائمة.

ويعتمد نظام التعليم في الجامعة على المقرر الدراسي المطبوع والمحاضرات الصفية واللقاءات والامتحانات الوجاهية، ومرتكزات التعلم الذاتي، ويوظف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

وتعتمد الجامعة التعلم الإلكتروني بأدواته ووسائله كافة بأسلوب من التعليم المبرمج والأنشطة العملية والتدريبية لخدمة المتعلم واستقلاليته.

ويعني نظام التعلم عن بعد بصفة عامة تقديم التعليم للطالب في مكان إقامته أو عمله، الأمر الذي يمكّنه من أن يزاوج بين التعليم والعمل ويكيف برنامجه الدراسي بما يتفق مع أوضاعه وظروفه الخاصة.

ويقوم نظام التعلم عن بعد على مرتكزات التعلم الذاتي واستقلالية المتعلم، وعلى استثمار الوسائط التقنية المتنوعة المكتوبة والسمعية والبصرية.

الكليات التابعة للجامعة

تتبع الجامعة 7 كليات تمنح درجة البكالوريوس وكلية واحدة تمنح شهادات الدراسات العليا، وهي:

كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

كلية الزراعة.

كلية التنمية الاجتماعية والأسرية.

كلية العلوم الإدارية والاقتصادية.

كلية العلوم التربوية.

كلية الآداب.

كلية الإعلام.

كلية الدراسات العليا، وتمنح الماجستير والدكتوراه.

إنجازات الجامعة

حصلت جامعة القدس المفتوحة على المراكز الثلاثة (أفضل مستجيب للحوادث الأمنية، أفضل مهاجم، أفضل مدافع) على مستوى فلسطين في مسابقة "صائدي الثغرات الأمنية" التي نظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وشركة سايلنس، بالتعاون مع مركز الاستجابة لطوارئ الحاسوب "بال سي إي آر تي" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وحصلت الجامعة أيضا على المركز الأول إقليميا عن فئة "المهاجمين في مسابقة صائدي الثغرات الأمنية"، والتي نظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وشركة سايلنس.

وعملت الجامعة على تشغيل شبكة لاسلكية في فروعها استكمالا وتطويرا للشبكة اللاسلكية التي بنيت عام 2007 لخدمة الهيئة الأكاديمية في الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع.

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كما حصلت الجامعة على شهادة الجودة "آي إس أو 27001" الدولية في مجال أمن المعلومات، وبذلك فهي المؤسسة التعليمة الأولى التي تحصل على مثل هذه الشهادة في هذا المجال، وهي شهادة ضرورية في مجال الحفاظ على أمن المعلومات والبيانات والخدمات الإلكترونية.

وتمكنت جامعة القدس المفتوحة من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من العمل بجد لإضافة فلسطين إلى قائمة الدول المعتمدة لدى العديد من الأكاديميات التعليمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى كل من شركات مايكروسوفت وأوراكل وسيرتيبورت.

وأسست الجامعة مركزا متخصصا لإنتاج الوسائط التعليمية المساندة، ويوفر أحدث الخدمات الفنية لإنتاج المحاضرات التعليمية المتلفزة (الوسائط التعليمية) والمحوسبة.

المناطق التعليمية والمراكز الدراسية

تقدم الجامعة خدماتها المباشرة للطلاب من خلال مناطقها التعليمية ومراكزها الدراسية، والتي أقيمت في أماكن تجمعات الطلبة بالمدن الفلسطينية، وتضم مناطق تعليمية في القدس ونابلس ويطا ودورا والبيرة وقلقيلية وسلفيت وطوباس وخان يونس ورفح.

كما توجد مراكز للجامعة في كل من العيزرية ورام الله وبيت لحم والخليل وغزة، إضافة إلى مركزين دراسيين في جنين وطولكرم.

وللجامعة فرع في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ عمله عام 1994، ويتبع له مركزان دراسيان في دبي وأبو ظبي.

افتتحت الجامعة فرعا كذلك في المملكة العربية السعودية، ويتبع له مركزان دراسيان هما مركز الرياض الدراسي ومركز جدة الدراسي.

ويتولى مكتب جامعة القدس المفتوحة في الأردن الإشراف على تأليف وإنتاج المواد الدراسية والوسائط المرئية والسمعية ومتابعة شؤون فروع الجامعة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويشكل هذا المكتب حلقة اتصال بين رئاسة الجامعة في فلسطين والمؤسسات التعليمية والثقافية في معظم البلاد العربية.