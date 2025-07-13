بول بيا الرئيس الذي حكم الكاميرون أكثر من 40 عاما

رئيس جمهورية الكاميرون منذ عام 1982، وصل إلى السلطة بعد استقالة الرئيس السابق أحمدو أحيدجو، معتمدا على بند دستوري يمنح رئيس الوزراء أحقية تولي منصب رئاسة الجمهورية في حالة شغوره، واستمر في قيادة البلاد عبر محطات سياسية مختلفة، بفضل فوزه المتتالي في كل الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد بعد اعتلائه كرسي الحكم.

واجه أثناء حكمه تحديات داخلية معقدة، أبرزها النزاع الذي اندلع في المناطق الشمالية ذات الأغلبية المسلمة والناطقة باللغة الإنجليزية، عندما تحولت احتجاجات تدعو إلى إصلاحات سياسية عام 2016 إلى صراع مسلح أوقع آلاف الضحايا.

برز اسمه في المشهد الإعلامي الدولي أواخر يونيو/حزيران 2025 عقب إعلانه عزمه خوض السباق الرئاسي مجددا رغم بلوغه من العمر 92 سنة.

المولد والنشأة

وُلد بول بارتيلمي بيا بي مفوندو يوم 13 فبراير/شباط 1933 ببلدة مفوميكا، وتبعد نحو 180 كيلومترا جنوب العاصمة ياوندي.

نشأ في كنف أسرة كاثوليكية محافظة إبان الانتداب الفرنسي، والده هو إتيان مفوندو أسان ووالدته تدعى أناستازي إيينا إيلي.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى بيا تعليمه الأساسي في مدرسة كاثوليكية في بلدة ندين المجاورة لمسقط رأسه، حيث نال شهادة التعليم الابتدائي عام 1948، ثم التحق بالإكليريكية التحضيرية "تارسيزيوس" في مدينة إيديا (179 كيلومترا غرب ياوندي) ودرس فيها أثناء الفترة الممتدة بين 1948 و1950.

تابع بيا بعدها دراسته في المدرسة الإكليريكية الصغرى في أكونو (نحو 60 كيلومترا جنوب غرب ياوندي)، ثم في ثانوية الجنرال لوكلير الفرنسية في العاصمة ياوندي حيث حصل على شهادة الثانوية العامة عام 1956.

سافر بعد ذلك إلى فرنسا لمتابعة دراسته الجامعية، وتخصص في القانون العام والعلوم السياسية، فنال إجازة في القانون العام من جامعة باريس عام 1960 (كانت تسمى السوربون آنذاك) ثم دبلوما من معهد الدراسات السياسية عام 1961.

أعقبه دبلوم آخر عام 1962 من معهد الدراسات العليا لما وراء البحار، وهي مؤسسة فرنسية للدراسات العليا أنشئت خصيصا لتكوين نخبة من الإداريين والكوادر العليا للعمل في المستعمرات الفرنسية وفي الدول الفرنكوفونية المستقلة، وحصل بعدها على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام عام 1963 من جامعة باريس.

الحياة الأسرية

تزوج بيا من شانتال بولشيري في 23 أبريل/نيسان 1994، بعد وفاة زوجته الأولى جان إيرين أومبا يوم 29 يوليو/تموز 1992 التي ارتبط بها عام 1961.

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وله 3 أبناء، واحد من زوجته الأولى واثنان من زوجته الثانية، أكبرهم فرانك بيا وهو رجل أعمال ومستثمر في مجال استغلال الغابات في الكاميرون، رأى النور في ياوندي يوم 21 أغسطس/آب 1971، وهو الابن الأكبر لبول بيا من زواجه الأول، وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا عام 1994.

برز اسمه بشكل متزايد في النقاشات العامة مرشحا محتملا لخلافة والده، رغم ندرة ظهوره الإعلامي واعتماده نهجا متحفظا في التحرك السياسي.

وابنه الثاني يدعى بول بيا، وهو ابنه الأول من زواجه الثاني، وُلد عام 1994، وتلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في مؤسسات تعليمية قرب المدينة السويسرية جنيف، قبل أن يلتحق بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء، أحد أبرز معاهد إعداد النخب الإدارية في الكاميرون.

ورغم حضوره الخافت إعلاميا، فإن اسمه ظهر في سياق الجهود التي بذلتها الدولة أثناء مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، إذ نسبت إليه مبادرات مالية لمساعدة المتضررين عام 2021، مما يعكس محاولة أولية للانخراط في الحياة العامة.

وللرئيس الكاميروني ابنة وحيدة، هي أناستازي بريندا بيا إيينغا وولدت عام 1997 في القصر الرئاسي بـ"إيتودي"، ودرست في "ثانوية ليمان" بسويسرا، وأكملت دراستها الجامعية بالمدرسة الوطنية للإدارة والقضاء في ياوندي.

اختارت طريقا مختلفا عن باقي أفراد عائلتها، حين اتجهت إلى المجال الفني، وأطلقت علامة تجارية خاصة بها لبيع مستحضرات الشعر المستعار، إلى جانب خوضها تجربة الغناء في فن الراب.

المسار السياسي

عاد بيا إلى بلاده عام 1962 بعد عامين فقط من نيل البلاد استقلالها من الاستعمار الفرنسي، فدخل الحياة السياسية من بوابة الوظيفة العمومية، وتدرج بسرعة في المناصب الإدارية، إذ تم تعيينه في أكتوبر/تشرين الأول 1962 مكلفا بمهمة في ديوان رئاسة الجمهورية.

تولى بيا بعدها منصب رئيس ديوان وزير التربية الوطنية في يناير/كانون الثاني 1964، ثم أمينا عاما للوزارة ذاتها في يوليو/تموز 1965، قبل أن يعين في يناير/كانون الثاني 1968 أمينا عاما لرئاسة الجمهورية ومديرا للديوان الرئاسي.

وفي يونيو/حزيران 1970 رقي إلى وزير دولة، وأصبح بعدها بحوالي 5 سنوات رئيسا للوزراء في 30 يونيو/حزيران 1975.

نال بيا ثقة الرئيس في وقت مبكر، فاعتبره "شخصية شابة متزنة ومتواضعة وغير سياسية وغير طامحة للسلطة"، كما وصفه مقربون منه في تلك الفترة بأنه "خادم مطيع وإداري بارع".

على إثر ذلك، عيّن بيا خلفا دستوريا للرئيس أحمدو أحيدجو المستقيل من منصبه بسبب "ظروف صحية" في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 1982، ليتولى بيا رئاسة الجمهورية بموجب القانون رقم 79/02 الصادر في 29 يونيو/حزيران 1979.

شكل بيا الحكومة في عامي 1982 و1983 بالتشاور مع أحيدجو، إلا أنه سرعان ما أحكم قبضته على السلطة، فسيطر عام 1983 على رئاسة الحزب الحاكم الاتحاد الوطني الكاميروني، ثم أجرى في 18 يونيو/حزيران 1983 تعديلا وزاريا عين عبره حلفاء له دون إبلاغ أحيدجو، مما أغضب الأخير الذي دعا وزراء الشمال إلى تقديم استقالتهم من الحكومة.

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وفي 22 أغسطس/آب من العام ذاته، أعلن بيّا اعتقال أشخاص على صلة بأحيدجو بتهمة "التآمر على الدولة".

انتُخب بيا رئيسا للجمهورية لأيام قليلة في 24 أبريل/نيسان 1984 بنسبة 99.9% من الأصوات، بعد نجاحه في إحباط محاولة انقلاب هزت ياوندي وأسفرت عن مئات القتلى.

وارتبطت المحاولة الانقلابية باسم أحيدجو، الذي غادر البلاد عام 1983، وصدر بحقه حكم غيابي بالإعدام من محكمة عسكرية، قبل أن يموت في السينغال عام 1989 إثر أزمة قلبية، ودفن هناك بسبب رفض بيا نقل جثمانه إلى الكاميرون.

قرر بيا إلغاء منصب رئيس الوزراء، فجمع بين صلاحياته وصلاحيات الرئاسة، كما تولى زمام الأمور داخل الحزب الحاكم، الذي غير اسمه عام 1985 ليصبح "التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني" بدل "الاتحاد الوطني الكاميروني".

أُعيد انتخابه عام 1988 بنسبة 98.7% من الأصوات، بينما استحوذ حزبه على جميع مقاعد البرلمان في انتخابات سمح فيها بتعدد الترشيحات، لكن ضمن الحزب الواحد.

في 26 أبريل/نيسان 1991 أعاد بيا منصب "رئيس الوزراء"، وأصدر عفوا عاما في 30 من الشهر ذاته، وشمل العديد من المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي، بهدف تهدئة الشارع و"تهيئة المناخ لحوار وطني وانتقال سلمي نحو نظام تعددي".

جاء ذلك في سياق ضغط داخلي وخارجي تمثل في موجة من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح السياسي والتعددية الحزبية مطلع تسعينيات القرن الـ20، وفي خضم حراك التحرير السياسي الذي عمّ أفريقيا آنذاك، كما فرضته أيضا ضغوط مارستها فرنسا التي حرص بيا على نيل رضاها وضمان دعمها الثابت.

وفي عام 1992، فاز في أول انتخابات رئاسية تعددية، متقدما بفارق ضئيل على خصمه الرئيسي جون فرو ندي، المرشح الناطق بالإنجليزية عن "الجبهة الديمقراطية الاجتماعية"، وذلك بفضل عمليات تزوير واسعة النطاق أشارت إليها تقارير المراقبين الدوليين.

وفي انتخابات 1997 حصل التجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني على 116 مقعدا من أصل 180 المشكلة للبرلمان، وأعيد انتخاب بيا رئيسا للبلاد بنسبة تفوق 90% من الأصوات.

وعقب إلغاء الحد الأقصى لعدد الولايات في عام 2008، بدا جليا أن رئيس الدولة يتجه نحو البقاء في السلطة مدى الحياة، مستندا في خطاباته النادرة إلى شعار "استقرار الكاميرون"، وهو الشعار الذي صاحبه دائما ومنحه الدعم داخليا وخارجيا.

فاز بيا دون مفاجآت في انتخابات 2004 و2011 و2018، في ظل تشرذم المعارضة التي لم تتمكن من التوحد حول مرشح واحد بفعل الانقسامات الداخلية، التي يغذيها النظام كما يذكر بعض المعارضين.

الترشح لولاية إضافية

لم يصدر بيا أي إعلان رسمي بشأن ترشحه لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول 2025، غير أن مؤشرات متعددة داخل الوسط السياسي، تفيد باحتمال سعيه إلى ولاية جديدة، رغم تجاوزه سن الـ92، وتبدو هذه المؤشرات واضحة في مواقف قادة الحزب الحاكم وفي تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين.

في المقابل شهدت الساحة السياسية حراكا غير مسبوق مع نهاية يونيو/حزيران 2025، عقب إعلان اسمين بارزين من المحسوبين على تيار الرئيس بيا ترشيحهما للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة.

فقد أعلن وزير التوظيف والتكوين المهني السابق والمتحدث باسم الحكومة عيسى تشيروما باكاري في 26 يونيو/حزيران 2025 ترشحه للانتخابات الرئاسية، ممثلا لـ"حزب الجبهة الوطنية لإنقاذ الكاميرون".

وجاء إعلانه بعد 24 ساعة فقط عن استقالته من مهامه الحكومية، معتبرا أن "الشعب الكاميروني أمام فرصة تاريخية يجب استغلالها بهدف التغيير والخروج من الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون".

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وفي 30 يونيو/حزيران وافق وزير السياحة بيلو بوبا مايغاري على ترشيحه عن حزب "الاتحاد الوطني للديمقراطية والتقدم" لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2025، وفق تقرير لرويترز.

ويعد مايغيري (78 عاما) -الذي شغل سابقا منصب رئيس الوزراء- من الشخصيات المقربة من الرئيس بول بيا.

أثار هذا الوضع نقاشا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتأزمة التي تعيش تحت وطأتها البلاد، وتصاعد التوتر في المناطق الناطقة بالإنجليزية شمالي الكاميرون.

واعتبرت قوى المعارضة أن استمرار بيا في الحكم يكرس احتكار السلطة ويقوض فرص التداول الديمقراطي، في حين يرى أنصاره أن بقاءه يضمن استقرار البلاد ويحول دون الفوضى السياسية.

المؤلفات

يُعرف بول بيا بندرة ظهوره الإعلامي وتجنب التصريحات الرسمية، غير أنه نشر كتابا وحيدا عام 1987 بعنوان: "من أجل الليبرالية المجتمعية"، وعرض فيه رؤيته لنموذج سياسي يوفق بين الانفتاح الاقتصادي ودور الدولة المركزي في إطار تحكمه "التعددية المقيدة".

الجوائز والأوسمة

حصل بول بيا على مدى مسيرته السياسية الطويلة على عدة أوسمة وتشريفات، منها: