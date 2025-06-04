كتائب الشهيد محمد الضيف تنظيم مسلح بدأ مقاومته من الجولان

كتائب الشهيد محمد الضيف مجموعة فلسطينية مسلحة أعلنت عن نفسها يوم 31 مايو/أيار 2025، وتقول إنها حركة ثورية تقاوم الاحتلال الإسرائيلي، ونفذت أولى عملياتها ضده في 3 يونيو/حزيران 2025.

وقد تبنت الكتائب أولى عملياتها العسكرية ضد مواقع إسرائيلية في الجولان المحتل ردا على المجازر في قطاع غزة، مؤكدة استمرار المواجهة حتى وقف العدوان، وذكرت تقارير إعلامية أن الكتائب أطلقت صواريخ من نوع غراد باتجاه الجولان من ريف درعا جنوبي سوريا.

النشأة والتأسيس

تقول كتائب الشهيد محمد الضيف، في بيان الإعلان عن نفسها نهاية مايو/أيار 2025، إنها ليست حزبا ولا تنظيما، بل هي "فعل ثوري مقاوم حر ينبض في كل شارع ومخيم وزقاق، ويحمل صدى كل صرخة من تحت الركام" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وسمت الكتائب نفسها على الشهيد محمد الضيف القائد السابق لأركان كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والذي اغتالته إسرائيل في عدوانها على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى.

ويضيف بيان الإعلان عن كتائب محمد الضيف أنها تأسست "وفاء للدماء الطاهرة (للشهداء) وامتدادا لطريق المقاومة المستمر"، وأنها انطلقت "من وجع الشعب، ومن صمت العالم، ومن خذلان القريب، ومن دماء الشهداء التي لم تجف، ومن آهات الأسرى والمشردين".

واعتبر البيان أن أعضاء كتائب الشهيد محمد الضيف يريدون أن يكونوا "رجال المرحلة" وأن يحملوا "الراية من بعد قادة المقاومة الأبطال"، وذكر منهم مؤسس حركة حماس الشهيد أحمد ياسين والقيادي فيها الشهيد عبد العزيز الرنتيسي والشهيد محمد الضيف.

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ويضيف البيان "نحن جيل ولد تحت القصف وشبّ على صوت البنادق ولن يقبل بالعيش في ذل أو خنوع، فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا".

ووجهت الكتائب رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، قالت فيها "سنكون سيفا مسلطا على رقابكم أينما كنتم ستجدوننا هناك، نقاتلكم بكل ما نملك، نزرع الرعب في قلوبكم، ونقتلع جذوركم من أرضنا، فلا رحمة لكم، والخبر ما ترون لا ما تسمعون".

التسمية

سمت الكتائب نفسها على الشهيد محمد الضيف، الذي كان أحد أبرز المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي وكان قائدا عاما لأركان كتائب الشهيد عز الدين القسام.

ولم يظهر الضيف منذ محاولة اغتيال فاشلة -من بين محاولات أخرى- أواخر سبتمبر/أيلول 2002، إلا في تصريحات مرتبطة بعمليات عسكرية للمقاومة، كان آخرها عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة فجر يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي 30 يناير/كانون الثاني 2025، أعلن أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام استشهاد الضيف وقادة آخرين أبرزهم نائبه مروان عيسى، وقائد ركن الأسلحة والخدمات القتالية غازي أبو طماعة، وقائد ركن القوى البشرية رائد ثابت، وقائد لواء خان يونس رافع سلامة.

العملية الأولى

أعلنت كتائب الشهيد محمد الضيف في 3 يونيو/حزيران 2025 تبنيها عملية عسكرية استهدفت مواقع إسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

وقال أحد قادة المجموعة المسلحة لقناة الجزيرة إن "عملياتنا ضد الاحتلال الإسرائيلي رد على المجازر في غزة، ولن تتوقف حتى يتوقف قصف المستضعفين في القطاع".

وردا على العملية، شن طيران الجيش الإسرائيلي غارات على جنوبي سوريا، استهدفت كلا من تل الشعار وتل المال وتل المحص والفوج 175 في ريف درعا جنوبي البلاد.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان نشر مساء اليوم الذي نفذت فيه العملية، إنها لم تتثبت من صحة الأنباء عن قصف باتجاه إسرائيل حتى لحظة صدور بيانها.

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وأعربت الوزارة عن إدانتها الشديدة للقصف الإسرائيلي الذي استهدف قرى وبلدات في محافظة درعا، مؤكدة أن "التصعيد الإسرائيلي انتهاك صارخ للسيادة السورية ويزيد توتر المنطقة".

وقالت الوزارة إن "هناك أطرافا عديدة قد تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة لتحقيق مصالحها الخاصة"، مشددة على أن سوريا لم ولن تشكل تهديدا لأي طرف في المنطقة.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأشارت إلى أن الأولوية القصوى بجنوبي سوريا هي "بسط سلطة الدولة وإنهاء السلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية".