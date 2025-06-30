"شُواظ".. عبوة قسامية حطمت أسطورة الدبابة الإسرائيلية "ميركافا"

عبوة ناسفة فلسطينية الصنع، دخلت الخدمة لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2005، وطورت نسخا منها، وتتميز بقدرتها التفجيرية العالية واختراقها الدروع، حتى وصفت بـ"محطمة أسطورة دبابة ميركافا" الإسرائيلية و"صائدة الميركافا".

وتُفجر العبوة من المسافة صفر وتُحدث أكبر ضرر ممكن بالآلية المستهدفة. وقد استخدمتها كتائب القسام بفعالية أثناء التصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

النشأة والتصنيع

بدأت أولى محاولات تصنيع عبوة شواظ (وتعني اللهب) في وحدة التصنيع العسكري التابعة لكتائب القسام مع بداية انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الفلسطينية الثانية) التي اندلعت في 28 سبتمبر/أيلول 2000، ودخلت العبوة الخدمة رسميا عام 2005.

واقتبست الكتائب اسم العبوة من الآية القرآنية من سورة الرحمن (يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌۭ مِّن نَّارٍۢ وَنُحَاسٌۭ فَلَا تَنتَصِرَانِ 35). وتُصنع الصفائح المعدنية بالعبوة عادة من النحاس.

التطوير

تُعد "شواظ" جزءا من ترسانة الأسلحة محلية الصنع التي طورتها المقاومة الفلسطينية عبر مراحل مختلفة من نضالها، وأنتجت الكتائب منها 7 نماذج تميزت بتفاوت قدراتها التفجيرية.

وقد بدأت النسخ الأولى بوزن يقارب 40 كيلوغراما من المواد شديدة الانفجار، أما النسخة الأحدث "شواظ 7" فهي الأكثر تطورا، إذ تجمع بين الوزن الأخف والقوة التدميرية الأعلى.

وتحمل "شواظ 7" شحنة تفجيرية تزن 3.5 كيلوغرامات من المواد شديدة الانفجار، ويعتمد تصميمها على جهاز تفجير مكوّن من علبة تحتوي على المادة المتفجرة، مغطاة ببطانة مخروطية الشكل. وتُزرع العبوة من المسافة صفر خلف جسم الدبابة، ويُفجّرها المقاتل عن بُعد باستخدام آلية تفجير كهربائية.

وتتمتع هذه العبوة بقدرة اختراق عالية، إذ تستطيع اختراق دروع حديدية بسماكة 38 سنتيمترا و9 شظايا متفجرة، تخترق كل واحدة منها نحو 5 سنتيمترات، مما يجعلها قادرة على اختراق المركبات والدبابات شديدة التحصين، فضلا عن امتلاكها قدرة على اختراق 200 مليمتر من الفولاذ بالمركبات العسكرية.

مميزات شواظ

تتسم هذه العبوة بأنها مضادة للدبابات والعربات العسكرية والأفراد، وتُستخدم إما عبر زرعها في الأرض مع ترك مسافة 60 سنتيمترا للسماح بتشكل الموجة الانفجارية لثقب الجسم الحديدي، أو عبر وضعها على جانب الطريق ببعد لا يزيد على متر من الآلية المراد تفجيرها.

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وتتميّز عبوة "شواظ" كذلك بعدد من الخصائص التي تجعلها من أبرز الأسلحة التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن أهمها:

خفة الوزن وسهولة النقل.

قدرة تدميرية عالية.

قدرة عالية على اختراق ناقلات الجند خاصة من نوع النمر، والدبابات خاصة من نوع ميركافا.

سهولة التصنيع.

قلة التكاليف (بضع عشرات من الدولارات).

قصر وقت التصنيع.

يمكن وضعها في أي مكان لا سيما فوق المباني وعلى أرصفة الطرق.

تصيب أهدافها بدقة.

عمليات نوعية

أظهرت "شواظ" فاعلية عالية في المواجهات العسكرية التي خاضتها كتائب القسام ضد جيش الاحتلال، إذ نجحت في اختراق دبابة "ميركافا" المصنفة ضمن أقوى دبابات القتال في العالم، كما تمكنت من اختراق مركبات "النمر" الإسرائيلية التي تُعد من أقوى وأغلى ناقلات الجند عالميا.

وفي 6 يوليو/تموز 2006، أعلنت كتائب القسام عن استخدام "شواظ" للمرة الأولى في تدمير دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" وذلك في منطقة الإسراء (غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة).

وفي 18 يوليو/تموز 2014، أسفرت عملية تفجير "شواظ" في دبابة إسرائيلية عن إصابة 3 جنود.

كما نفذت وحدة النخبة في كتائب القسام يوم 24 من الشهر ذاته، هجوما استهدف مجموعة من الآليات الإسرائيلية (شرق بلدة القرارة) حيث فجرت عبوتين من طراز "شواظ" مما أدى إلى مقتل 5 جنود إسرائيليين.

وفي اليوم ذاته، أسفر تفجير عبوتي "شواظ" في آليتين عسكريتين بمنطقة كيسوفيم (وسط القطاع) عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة.

واستخدمت كتائب القسام "شواظ" على نطاق واسع أثناء تصديها للعدوان الإسرائيلي على غزة الذي انطلق في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسُجّل أول استخدام ميداني لها في 31 من الشهر ذاته، حين فجرت القسام آلية إسرائيلية بعد تثبيت "شواظ" على برجها شرق حي الزيتون.

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، كشف الناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) أن الكتائب استخدمت هذه العبوة في محاور متعددة لمواجهة توغلات القوات والآليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء متفرقة من القطاع الفلسطيني.

وفي 19 نوفمبر/تشرين الأول 2024، أعلنت كتائب القسام تدمير دبابة ميركافا بعبوة شواظ بمنطقة الفاخورة (غرب مخيم جباليا) شمالي القطاع. كما سبقها استهداف دبابة أخرى (شرق جباليا) في 24 أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه باستخدام العبوة ذاتها.

وفي 25 يوليو/تموز 2025، أكدت القسام استهداف دبابة ميركافا مجددًا، وهذه المرة في منطقة جنوب مدينة خان يونس.

أما العملية الأبرز فكانت يوم 24 يونيو/حزيران 2025، عندما تسلل أحد مقاتلي القسام إلى قلب منطقة عسكرية إسرائيلية شديدة التحصين، وتمكن من الصعود فوق ناقلة جند مدرعة وألقى عبوة "شواظ" داخل قمرة القيادة، وفي الوقت ذاته ألصق مقاتل آخر عبوة مماثلة بآلية ثانية، قبل انسحابهما من الموقع، وأسفرت العملية عن مقتل 7 جنود إسرائيليين حرقا بينهم ضابط، وإصابة 17 آخرين.