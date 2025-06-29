حكم العيسى "أبو عمر السوري".. أحد مهندسي طوفان الأقصى

أحد أبرز القادة العسكريين في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس). انتقل إلى قطاع غزة عام 2005، وشارك في تطوير البنية القتالية للمقاومة الفلسطينية، وكان أحد أبرز مؤسسي منظومة التدريب العسكري، وهو أحد مهندسي عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية عام 2023. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتياله في يونيو/حزيران 2025.

المولد والنشأة

وُلد حكم العيسى -المعروف باسم "أبو عمر السوري"- في الكويت عام 1967 لأسرة فلسطينية تعود جذورها إلى بلدة رامين قضاء طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

ووفق مصادر فلسطينية، أقام العيسى في الكويت قبل أن يتنقّل بين سوريا ولبنان.

الدراسة والتكوين العلمي

درس العيسى في مدارس ضاحية عبد الله السالم والعديلية بالكويت، ثم أنهى تعليمه الجامعي في الهند. انخرط مبكرا في الأعمال المناصرة للقضية الفلسطينية قبل أن يغادر الكويت بعد الغزو العراقي متجها إلى الأردن.

التجربة العسكرية

انخرط أبو عمر السوري مبكرا في العمل المقاوم، إذ تنقّل -وفقا للإعلام الفلسطيني- بين عدد من الدول وساحات الصراع المختلفة، أبرزها أفغانستان والشيشان وسوريا ولبنان، مما أكسبه خبرات ميدانية واسعة.

واستقر لاحقا في سوريا ثم انتقل إلى قطاع غزة عام 2005، وبدأ فيها مرحلة العمل العسكري التنظيمي داخل كتائب القسام. وارتبط اسمه بمشاريع بناء المواقع والمنشآت القتالية حتى أُطلق عليه بين الكتائب لقب "أبو المواقع".

ولعب دورا محوريا في تأسيس منظومة التدريب والتطوير داخل كتائب القسام، وأشرف على إنشاء الأكاديمية العسكرية التابعة لها، وامتد تأثيره إلى إدخال تخصصات علمية وفنية دقيقة في مجالات عسكرية متعددة.

ويعد "أبو عمر السوري" أحد أبرز المهندسين العسكريين الذين أسهموا في وضع الأسس الأولى للخطط الدفاعية في قطاع غزة، كما كان له دور بارز في التخطيط والمشاركة في عدد من العمليات الهجومية الكبرى، وعلى رأسها عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الاغتيال

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان يوم 29 يونيو/حزيران 2025 اغتيال حكم العيسى في قصف استهدف حي الصبرة بمدينة غزة، ووصفه بأنه أحد مؤسسي حركة حماس وآخر القيادات العليا للحركة وجناحها العسكري داخل القطاع.

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ووفق وكالة الأناضول، لم يصدر أي تعليق من حركة حماس أو كتائب القسام بشأن إعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال العيسى.