بابكر سمرة وزير الداخلية في "حكومة الأمل" السودانية

ضابط سوداني ولد عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر، وشغل مناصب قيادية في الشرطة السودانية، منها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية. مثّل السودان في المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وعُين في يونيو/حزيران 2025 وزيرا للداخلية في حكومة "الأمل" برئاسة كامل إدريس.

المولد والدراسة

وُلد الفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي مطلع عام 1957 في مدينة جبيت بولاية البحر الأحمر شرق السودان، وتلقى فيها تعليمه الأولي، ثم التحق بمدرسة سنكات المتوسطة وبعدها بمدرسة بورتسودان الحكومية الثانوية.

التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها برتبة ملازم عام 1980، ثم نال البكالوريوس في القانون من جامعة الرباط الوطني في العاصمة السودانية الخرطوم.

التجربة العملية

بدأ سمرة مسيرته المهنية متنقلا بين ولايات سودانية عدة، إذ عمل بشرطة مديرية البحر الأحمر، وكذلك شرطة الموانئ البحرية والأمن الداخلي. كما تولى مهام في شرطة ولاية شمال دارفور، وعمل في الإدارة العامة للجوازات والهجرة التابعة لوزارة الداخلية السودانية.

تدرّج سمرة في المناصب القيادية حتى بلغ مواقع رفيعة في رئاسة هيئة الشرطة، من بينها مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية ومدير الإدارة العامة للتفتيش ورئيس هيئة الشؤون الإدارية والتخطيط.

كما تولى عضوية المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) مدة 3 سنوات، مما عزز مكانته خبيرا أمنيا على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد التحق الفريق سمرة بدورات تدريبية متخصصة داخل السودان وخارجه، من أبرزها:

الدورة الحتمية بمعهد الضباط في العاصمة الخرطوم.

دورة القيادات بأكاديمية الشرطة العليا.

الدراسات الإستراتيجية في العاصمة المصرية القاهرة.

دورة ضبط الهجرة بأكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز في المملكة العربية السعودية.

دورة المباحث في جمهورية الجزائر.

دورة البحث الجنائي في جمهورية إيطاليا.

دورة ضباط الحدود في جمهورية جنوب أفريقيا.

وزير الداخلية

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، كامل إدريس، قرارا في 24 يونيو/حزيران 2025 بتعيين الفريق شرطة بابكر سمرة وزيرا للداخلية ضمن حكومة "الأمل"، التي أعلن أنها ستتكون من كفاءات وطنية مستقلة.

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وكان منصب رئيس الوزراء في السودان قد ظل شاغرا منذ استقالة عبد الله حمدوك مطلع يناير/كانون الثاني 2022، عقب استمرار الاحتجاجات الرافضة للاتفاق الموقع بينه وبين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، على خلفية الإجراءات التي اتخذها في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

الجوائز والأوسمة

حصل الفريق بابكر سمرة على جوائز وأوسمة عدة طوال مسيرته المهنية، من أبرزها: