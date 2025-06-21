قرية تكنولوجيا المعلومات ببئر السبع.. منشآت إسرائيلية متطورة قصفتها إيران

قرية تضم مقرات عسكرية ووزارات وشركات تكنولوجيا وجامعة. تقع شمال بئر السبع جنوبي إسرائيل، شيّدتها إسرائيل لتكون "قاعدة ذكية" فيها بنى تحتية متطورة، ولكي تكون المحور الأساسي لنظام تكنولوجي متكامل لمشروع "متروبولين بئر السبع" لتطوير المدينة. وتروج لها الحكومة بوصفها القاعدة العسكرية الأكثر تطورا في إسرائيل.

الموقع والمساحة

تقع القرية في منطقة بئر السبع ضمن مجمع هايتك "غب-يام" التكنولوجي القريب من جامعة بن غورين، وتمتد على مساحة 180 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، وتبلغ مساحة المباني فيها 180 ألف متر مربع.

تدير المشروع "مديرية الانتقال إلى الجنوب"، التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، بالتعاون مع شعبة الاتصالات والدفاع السيبراني وقسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

النشأة والتأسيس

وقعت وزارة الأمن الإسرائيلية في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 اتفاق امتياز مع شركتي "أفريكا إسرائيل" و"شيكون وبينو" بنظام "بي إف آي" (مبادرة التمويل الخاص)، أي أن التمويل والتخطيط والإنشاء والتمويل ستتكفل به شركات من القطاع الخاص.

وأنشئ المشروع ضمن خطة نقل قواعد الجيش إلى الجنوب، بتكلفة قدرت بأكثر من 5 مليارات شيكل، وانتهت أعمال البناء عام 2023.

ويوم 18 مايو/أيار 2025، أعلنت العقيدة في الجيش الإسرائيلي دانا أفني عن بداية افتتاح القرية، موضحة أن نحو 8 آلاف جندي وضابط سينتقلون للخدمة هناك في المرحلة الأولى.

المرافق

تضم القرية مقر القيادة الجنوبية وقسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والوحدات التكنولوجية التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي ومدرسة تعليم الدفاع السيبراني.

وتضم أيضا وحدة "أوفيك 324" المسؤولة عن هندسة وتطوير البرمجيات العسكرية، ومساكن تابعة لوزارة الدفاع سعتها تبلغ من 6300 إلى 8 آلاف جندي.

قصف إيراني

استهدفت إيران قرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات جنوبي إسرائيل بصاروخ تسبب في عشرات الإصابات وأضرار جسيمة في المباني، في إطار عمليتها "الوعد الصادق 3″، التي جاءت ردا على الهجوم الإسرائيلي على منشآتها النووية واغتيال عدد من قادتها في 13 يونيو/حزيران 2025.

وأقر جيش الاحتلال بأن الصاروخ الإيراني سقط بشكل مباشر في بئر السبع ولم يتم اعتراضه، في حين نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يجري تحقيقا بشأن سقوط الصاروخ دون اعتراضه.

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ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر قوله إن الصاروخ كان يحمل رأسا متفجرا وزنه أكثر من 300 كيلوغرام.

وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصادر، فإن الصاروخ أصاب مرآبا للسيارات، مما تسبب في حدوث حفرة واشتعال النيران بعدد من المركبات، في حين أعلنت شركة القطارات الإسرائيلية إغلاق محطة بئر السبع نتيجة تعرضها لأضرار.

وفي إيران، قالت وكالة الأنباء الإيرانية إن الهجوم الصاروخي على بئر السبع استهدف مركز "غاف يام نيغيف التكنولوجي"، مشيرة إلى أن المركز المستهدف يضم مؤسسات عسكرية وسيبرانية نشطة.