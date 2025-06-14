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أمير حاتمي قائد الجيش الإيراني

MOSCOW, RUSSIA -APRIL 04: Iran's Defence Minister Brig Gen Amir Hatami is seen during the VII Moscow Conference on International Security in Moscow, Russia on April 04, 2018. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)
أمير حاتمي أصبح مستشارا لشؤون الجيش في مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي عام 2022 (غيتي)
14/6/2025-|آخر تحديث: 15:16 (توقيت مكة)

أمير حاتمي أحد أبرز القادة العسكريين في إيران، وُلد عام 1966، والتحق بالجيش الإيراني عام 1982، فكان أصغر ضابط عسكري يحصل على رتبة لواء في سن 32 عاما، ليصبح لاحقا وزيرا للدفاع، ثم مستشارا لشؤون الجيش في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي.

وفي 13 يونيو/حزيران 2025 عيّنه خامنئي قائدا عاما للجيش الإيراني خلفا للجنرال عبد الرحيم موسوي الذي تولى رئاسة هيئة الأركان بعد مقتل اللواء محمد حسين باقري في هجوم إسرائيلي على طهران.

المولد والنشأة

وُلد أمير حاتمي عام 1966 بقرية نيماور قُرب مدينة زنجان شمال غربي إيران.

نشأ وترعرع في سنواته الأولى بمسقط رأسه، ثم انتقل مع أسرته إلى مدينة زنجان، وتزامن ذلك مع انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، وهناك انضم متطوعا لقوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية "الباسيج"، ومكث في المدينة حتى أكمل عقده الثاني.

MOSCOW, RUSSIA - APRIL 24: Iran's Defence Minister Amir Hatami attends the 8th Moscow Conference on International Security (MCIS) in Moscow, Russia on April 24, 2019. (Photo by Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images)
أمير حاتمي انضم متطوعا إلى قوات التعبئة الشعبية "الباسيج" عام 1979 (غيتي)

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى حاتمي تعليمه الابتدائي في إحدى مدارس مدينة زنجان، وبعد إتمامه المرحلة المتوسطة انخرط في جبهات القتال في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980.

لاحقا انضم إلى جامعة الإمام علي العسكرية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة العلوم الدفاعية.

واصل حاتمي مسيرته الأكاديمية والعسكرية، وشارك في عدد من الدورات التخصصية، من بينها دورة في كلية القيادة والأركان المعروفة باسم "دافوس"، وأخرى في إدارة الدفاع الوطني بالجامعة العليا للدفاع.

التجربة العسكرية

انضم حاتمي إلى قوات التعبئة الشعبية شبه العسكرية "الباسيج" بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، ثم التحق بالجيش الإيراني عام 1982، وشارك في عدد من العمليات العسكرية أثناء الحرب العراقية الإيرانية، أبرزها عملية "مرصاد" التي نُفذت في مراحل الحرب الأخيرة عام 1988.

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وبرز بقيادته عمليات ميدانية ضد جماعات عسكرية منها "مجاهدو خلق" خاصة في المناطق الشمالية الغربية والغربية من البلاد، وحصل إثر ذلك على شهادة تقدير من المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي عام 1998، نال ترقيتين في الرتبة العسكرية تقديرا لكفاءته، ثم رُقّي إلى رتبة "عميد ثان" بتصديق من القائد العام للقوات المسلحة، وتولى منصب مساعد شؤون الاستخبارات في قيادة الجيش الإيراني، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2005.

TEHRAN, IRAN - AUGUST 20: (----EDITORIAL USE ONLY â MANDATORY CREDIT - "IRANIAN PRESIDENCY / HANDOUT" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Ä°ran's Defence Minister Amir Hatami makes a speech asIranian President Hassan Rouhani attends a ceremony held due to National Defense Industry Day via video conference in Tehran, Iran on August 30, 2020. Homegrown missiles named as Iranian Revolutionary Guards' Quds Force commander Qasem Soleimani and Abu Mahdi al-Muhandis, vice president of the Hashd al-Shaabi group unveiled during the ceremony. (Photo by Iranian Presidency / Handout/Anadolu Agency via Getty Images)
أمير حاتمي أصبح وزيرا للدفاع عام 2017 في حكومة حسن روحاني (غيتي)

تدرج حاتمي في مناصب قيادية داخل المؤسسة العسكرية، وتولى رئاسة مكتب العلاقات الدولية ورئاسة مجموعة المستشارين العليا لقيادة الجيش.

وفي 2013، أصبح نائبا لوزير الدفاع في حكومة الرئيس حسن روحاني، ثم ترقى إلى منصب وزير الدفاع بين عامي 2017 و2021، وأصبح أول وزير دفاع يُعيّن من صفوف الجيش الإيراني بدلا من الحرس الثوري.

كما شغل منصب مساعد شؤون القوى البشرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، قبل أن يُعيّن نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد حسين باقري.

وفي عام 2022 عيّنه المرشد الأعلى علي خامنئي مستشارا خاصا في مكتبه لشؤون الجيش الإيراني.

قيادة الجيش

في 13 يونيو/حزيران 2025 عين خامنئي لواء أمير حاتمي قائدا عاما للجيش الإيراني خلفا للجنرال عبد الرحيم موسوي، الذي عُين بدوره رئيسا لهيئة الأركان بعد مقتل محمد حسين باقري في هجوم جوي إسرائيلي استهدف العاصمة طهران، وأدى إلى مقتل قيادات عليا في الجيش والحرس الثوري إضافة إلى علماء نوويين.

المصدر: مواقع إلكترونية

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