محمد مهدي طهرانجي عالم نووي إيراني اغتالته إسرائيل

عالم فيزياء نووي، ولد عام 1965 واغتالته إسرائيل عام 2025. أحد أبرز العلماء النوويين الإيرانيين، وكان من القيادات الأكاديمية الهامة في المؤسسات الإيرانية، إذ تولى منصب نائب رئيس جامعة الشهيد بهشتي ورئيسها في الفترة (2012-2016)، كما أسهم في تأسيس عدد من الهيئات العلمية بجامعة "الشهيد بهشتي".

المولد والنشأة

ولد محمد مهدي طهرانجي في طهران عام 1965.

الدراسة والتكوين العلمي

حصل على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الفيزياء من جامعة "الشهيد بهشتي"، ثم نال الدكتوراه من معهد الفيزياء والتكنولوجيا في موسكو، وتابع برنامجا بحثيا في المركز الدولي للفيزياء النظرية في إيطاليا.

التجربة الأكاديمية والسياسية

عمل مساعدا للتخطيط والشؤون التنفيذية في كلية العلوم بجامعة الشهيد بهشتي في طهران بين عامي 1998 و1999، كما شغل منصب رئيس قسم الفيزياء في جامعة بيام نور في الفترة نفسها.

وبين عامي 1999 و2007 أسهم في تأسيس عدد من الهيئات العلمية بجامعة الشهيد بهشتي، من بينها معهد أبحاث الليزر وكلية التقنيات الحديثة. كما أصبح عضوا في مجلس إدارة الجمعية الإيرانية للبصريات والفوتونيك -علم وتكنولوجيا توليد الضوء والتحكم به- بين عامي 2009 و2013.

وفي عام 2010 تولى رئاسة اللجنة التخصصية للعلوم الأساسية في المجلس الأعلى للعلم والبحث والتكنولوجيا في إيران.

عيّن طهرانجي أستاذا في كلية الفيزياء بجامعة "الشهيد بهشتي" ثم عضوا في مجلس أمناء جامعة آزاد عام 2018، ثم ترأسها في العام التالي. وعُين مشرفا على فرع جامعة آزاد الإسلامية في محافظة طهران.

واختير طهرانجي أستاذا جامعيا نموذجيا على مستوى إيران عام 2012، وبقي يعمل في المجال الأكاديمي إلى حين اغتياله.

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تخصص طهرانجي في علم المادة المكثفة والنانوفيزياء والموصلية الفائقة ذات درجات الحرارة العالية والحوسبة الكمية، ويلقب في الصحافة الإيرانية بـ"سردار ميدان العلم والثقافة" و"مجاهد سبيل العلم والحقيقة".

أدرجته وزارة الخارجية الأميركية عام 2020 في قائمة عقوباتها لدوره في تصنيع النووي الإيراني، كما عين عضوا في المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وحاز على وسام الدرجة الأولى في العلوم.

أبرز المناصب والمسؤوليات

أستاذ في كلية الفيزياء بجامعة "الشهيد بهشتي".

مساعد للتخطيط والشؤون التنفيذية في كلية العلوم بجامعة "الشهيد بهشتي" بين عامي 1998 و1999.

رئيس قسم الفيزياء في جامعة بيام نور بين عامي 1998 و1999.

نائب رئيس جامعة "الشهيد بهشتي".

عضو مجلس إدارة الجمعية الإيرانية للبصريات والفوتونيك.

رئيس مركز النشر الجامعي في الفترة (2008-2012).

رئيس جامعة الشهيد بهشتي في الفترة (2012-2016).

نائب الرئيس العلمي لجامعة قدس رضوي في الفترة (2016-2018).

نائب مدير أبحاث العلوم والتكنولوجيا عام 2016.

عضو في مجلس أمناء جامعة آزاد عام 2017.

رئيس جامعة آزاد في الفترة (2018-2019).

رئيس اللجنة التخصصية للعلوم الأساسية في المجلس الأعلى للعلم والبحث والتكنولوجيا عام 2010.

المؤلفات

ترك طهرانجي عددا من المؤلفات أبرزها "بحث حول الوضع الراهن وتصميم الوضع المنشود" و"مقدمة في المواد المغناطيسية"، وله أكثر من 150 مقالة منشورة في مجالات ودوريات دولية محكمة، و8 اختراعات و17 مشروعا بحثيا.

وأشرف على 15 طالب دكتوراه وأكثر من 70 أطروحة ماجستير في الفيزياء والفوتونيات.

وله عدد من المشاريع الإدارية، أبرزها مشروع بايش لتوجيه الأبحاث الأكاديمية في الجامعات نحو الأولويات الوطنية، وإطلاق منظومة الابتكار داخل جامعة آزاد.

الاغتيال

وفي 13 يونيو/حزيران 2025، أعلنت وسائل إعلام إيرانية مقتل طهرانجي وأسرته في غارة جوية إسرائيلية استهدفت العاصمة الإيرانية، وقتلت عددا من كبار القادة العسكريين الإيرانيين وكبار العلماء النوويين.