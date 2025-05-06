هيئة تعنى بإعمار فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا، وذلك عملا بالشعار الذي تبنته منذ بداية تأسيسها "يدا بيد لإعمار قطاع غزة"، وتعمل بشكل مستقل وغير ربحي، وتضم هيئات ومنتديات وشخصيات أهلية هندسية واقتصادية واجتماعية عربية وإسلامية ودولية، وهي عضوة في عدد من المنظمات الأممية والدولية.

التأسيس

تأسست الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين في الأردن عام 2009 بعد حرب الرصاص المصبوب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2008، وذلك بمبادرة من نقابة المهندسين الأردنيين، وبمشاركة قيادات وممثلي الهيئات الهندسية وجمعيات رجال الأعمال في الدول العربية والإسلامية ومجموعة من الشخصيات الرسمية.

في بداية تأسيسها أطلقت الهيئة على نفسها الهيئة العربية لإعمار غزة، ثم غيرت اسمها فيما بعد إلى الهيئة العربية الدولية للإعمار في فلسطين، استجابة للحاجة لتنفيذ عمليات إعمار في عدد من البلدات الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

الأهداف

وضعت الهيئة لنفسها أهدافا عدة تتمثل بالمساهمة في توحيد الجهود الأهلية عربيا ودوليا وحشد الطاقات والموارد لتحسين الواقع المعيش في فلسطين، والمساهمة الأهلية في إعمارها، إضافة إلى تجميع وتنسيق الجهود الهندسية والاقتصادية والمالية العربية والإسلامية والدولية لمتابعة عمليات إعمار مباشرة أو نيابة عن مؤسسات داعمة للفلسطينيين.

وإلى جانب ذلك، تضع الهيئة مجموعة من الأهداف طويلة الأمد تتجاوز الإغاثة الفورية لتشمل بناء قدرات المجتمع وتحسين البنية التحتية الصحية، وإنشاء مستشفيات متخصصة ومراكز علاج لمرضى السرطان باستخدام الأشعة.

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كما تخطط الهيئة لتوسيع نطاق خدماتها لتشمل إقامة مراكز علاج نفسي للأطفال، وتوفير الدعم للأيتام والجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة.

المقر

يقع مقر الهيئة في العاصمة الأردنية عمّان، ولديها مكاتب في قطاع غزة ومدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة وفروع في العديد من البلدان العربية والإسلامية، مهمتها جمع التبرعات وتوفير المتطوعين لإعمار وإعادة الإعمار ودعم صمود الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم.

الهيكلة والتمويل

يرأس الهيئة العربية الدولية لإعمار فلسطين رئيس الوزراء الأردني السابق طاهر المصري، في حين يرأس مجلس إدارتها المهندس زهري العمري، وتضم العديد من الأعضاء، من بينهم وزراء ونواب وشخصيات ورجال أعمال من مختلف الدول.

ويساهم ناشطون ومؤسسات دولية مختصة في مجال الإغاثة في دعم الهيئة، كما تعول على "جهود الخيرين في العالم"، لدعمها ولضمان وصول الإمدادات بسلاسة إلى فلسطين عموما وقطاع غزة خصوصا.

وتعتمد الهيئة في تمويلها على شبكة واسعة من الشركاء والجهات المانحة، إضافة إلى مكاتبها المنتشرة في عدد من الدول العربية والأوروبية، وجمعيات إغاثية في العالم الإسلامي والغربي، ومن أهم شركائها:

وتقول الهيئة إنها تعتمد على "منظومة من الضوابط المؤسسية لضمان الشفافية والمساءلة في إدارة التمويل، ولا تتعامل إلا مع المؤسسات المعترف بها".

وأطلقت منصة رقمية تفاعلية تتيح للجهات المانحة الاطلاع الكامل على تفاصيل كل مشروع، من مرحلة الطرح والمناقصة إلى نسبة الإنجاز والدفعات المالية المستحقة واسم المقاول المنفذ.

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إعادة إعمار غزة

أنجزت الهيئة بدعم من شركائها عشرات المشاريع في فلسطين، من أبرزها إنشاء وتجهيز مستشفى الأطفال والولادة ومستشفى الوفاء وبركة الأمل وعدد من المدارس، وما يزيد على 600 وحدة سكنية.

ومنذ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 نفذت الهيئة العشرات من المشاريع لدعم صمود سكان القطاع، من أهمها مشروع الإيواء العاجل للنازحين، والذي يهدف إلى تلبية الحاجات المستعجلة للسكان من خلال:

توزيع الخيام والكرفانات لإيواء النازحين.

تأمين مياه الشرب في المناطق المحاصرة.

ترميم المخابز لضمان الحد الأدنى من الأمن الغذائي.

وموازاة مع ذلك، عملت الهيئة على إعداد التصورات والخطط اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.

عقدت الهيئة ملتقيين في مدينة إسطنبول التركية، الأول في الثاني من مارس/آذار 2024 تحت شعار "غزة.. معا نعيدها أجمل"، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة ومسؤولي فروعها في أكثر من 20 دولة، وضيوف وشخصيات مهتمة بالشأن الفلسطيني.

وفي 18 أبريل/نيسان 2025 أطلقت الهيئة ملتقى حمل شعار "من الركام نبني الأمل"، وذلك بحضور خبراء والعديد من الجمعيات والمؤسسات المانحة من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى إطلاق رؤية متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، وتوحيد الجهود الدولية والمؤسساتية في هذا المسار.

وبحسب بيانات الهيئة حتى أبريل/نيسان 2025، أسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن تدمير نحو 450 ألف وحدة سكنية وتضرر آلاف المنشآت، منها 3725 منشأة صناعية و1661 مؤسسة تعليمية و1129 مسجدا، وانهيار مئات المرافق الصحية والخدمية.

وفي حصيلة أولية قدرت الهيئة الخسائر المادية الناجمة عن العدوان بنحو 50 مليار دولار.