سالم صالح سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء اليمني

سالم بن بريك سياسي يمني من محافظة حضرموت، شغل مناصب عدة في الحكومة اليمنية، أبرزها وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء. تولى العديد من المناصب الاقتصادية والإدارية الرفيعة.

المولد والنشأة والدراسة

ولد سالم صالح سالم بن بريك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن يوم 3 أبريل/نيسان 1964.

نشأ في بيئة محافظة اتسمت بالتشبث بالتقاليد، وفي محيط اقتصادي تغلب عليه التجارة.

تلقى تعليمه الأساسي والجامعي في مدينة المكلا العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت.

التجربة السياسية والعملية

بدأ بن بريك مسيرته المهنية في القطاع الجمركي، وشغل مناصب مهمة في جمارك ميناء الحديدة ومنفذ الطوال الحدودي، إضافة إلى جمارك ميناء المكلا.

في عام 2014، عين رئيسا لمصلحة الجمارك، وعمل على إصلاح القطاع الجمركي وتحسين الأداء ورفع كفاءة الموانئ.

تولى بن بريك بعد ذلك مناصب عليا في القطاع الاقتصادي، إذ شغل منصب مدير عام المنطقة الحرة بمحافظة عدن، وهو الموقع الذي أسهم منه في تطوير المنطقة الاقتصادية ودعم الأنشطة التجارية والصناعية. كما شغل منصب نائب مدير عام جمارك ميناء المكلا ومدير عام جمارك ميناء الحديدة.

في عام 2018، عين نائبا لوزير المالية، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2019، حين عين وزيرا للمالية في الحكومة اليمنية.

استمر في هذا المنصب حتى عام 2025، وتولى مسؤولية الإصلاح المالي، وجعل من أهدافه محاربة الفساد وتقليص الإنفاق الحكومي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، وأدار العديد من السياسات التقشفية التي ساعدت في تقليص العجز المالي.

في 3 مايو/أيار2025 عينه مجلس القيادة الرئاسي رئيسا لمجلس الوزراء خلفا لأحمد عوض بن مبارك، الذي قدم استقالته في اليوم نفسه.

الوظائف والمسؤوليات

نائب مدير جمارك ميناء المكلا يونيو/حزيران 1996.

مدير جمارك منفذ الطوال في محافظة حجة يناير/كانون الثاني 2005.

مدير جمارك ميناء الحديدة يونيو/حزيران 2009.

مدير جمارك المنطقة الحرة في محافظة عدن يونيو/حزيران 2013.

نائب وزير المالية من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 إلى سبتمبر/أيلول 2019.

عضو في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني ممثلا عن وزارة المالية 2019.

عضو اللجنة الاقتصادية العليا اليمنية عام 2019.

عضو اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة جائحة كورونا 2020.

وزير المالية من سبتمبر/أيلول 2019 إلى مايو/أيار 2025.

رئيس مجلس الوزراء في مايو/أيار 2025.