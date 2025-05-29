يوم التكبير ذكرى احتفال الباكستانيين بقنبلتهم النووية

يوم التكبير أو "يوم تكبير" بالأردية هو اليوم الذي يحتفل فيه الباكستانيون بنجاح بلادهم في الاختبارات النووية الأولى التي حولت باكستان إلى قوة نووية، إذ تصنف سابع دولة نووية في العالم والأولى في العالم الإسلامي.

ففي مايو/أيار 1998 أجرت باكستان أولى تجاربها النووية، وأعلنت رسميا عن السلاح النووي الباكستاني، وذلك بعد 3 حروب خاضتها مع جارتها الهند التي سبقتها بقليل بامتلاكها هي الأخرى برنامجا عسكريا نوويا.

التاريخ

بدأ الاحتفال بيوم التكبير في 28 مايو/أيار 1998 بعد نجاح التجربة النووية الأولى التي أجرتها باكستان في منطقة تلال راس كوه بمقاطعة تشاغاي في بلوشستان جنوب غربي البلاد.

في ذلك اليوم أجرت باكستان 5 تجارب نووية تحت سطح الأرض، وأطلق عليها اسم "تشاغاي 1″، وكانت بمثابة أول تجربة نووية باكستانية ناجحة وأول استعراض عسكري نووي للجيش الباكستاني.

كانت هذه التجربة بمثابة رد على إجراء الهند تجارب "بوخران-2" النووية في 11 و13 مايو/أيار من العام نفسه، وأصبح لدى باكستان سلاح رد ضد جارتها وعدوها اللدود.

وفي 30 مايو/أيار 1998 أجرت باكستان تجربة نووية ثانية في المنطقة نفسها وأطلقت عليها اسم "تشاغاي 2".

وينسب الفضل في هذا الإنجاز إلى العامل الباكستاني عبد القدير خان الذي يطلق عليه لقب "أبو القنبلة النووية الباكستانية"، وهناك أيضا من يسميه "محسن باكستان"، وهو عالم فيزيائي نووي أسس البرنامج النووي لبلاده وترأسه.

التسمية

يُطلق على يوم 28 مايو/أيار اسم يوم التكبير أو "يوم تكبير" باللغة الأردية، في إشارة إلى عبارة "الله أكبر" التي أطلقها الباكستانيون مع نجاح التجربة النووية.

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وقد أصبح هذا اليوم مناسبة وطنية للاحتفال والاحتفاء بالإنجاز النووي، وتُبرز ما يعتبره الباكستانيون يوم انتصار وإنجاز حقيقي أعطى بلادهم قدرة الردع النووي ضد الهند.

مظاهر الاحتفال

يوم 28 مايو/أيار هو إجازة رسمية لجميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات وبعض القطاعات الخاصة أيضا.

وقد قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في بيان له يوم 27 مايو/أيار 2025 إن "هذا اليوم يذكّر بوحدة الأمة لجعل دفاعات باكستان منيعة".

وأشاد شريف برئيس وزراء باكستان السابق ذو الفقار علي بوتو الذي قال ذات يوم إن "الباكستانيين مستعدون للموت جوعا مقابل أن يحولوا بلادهم إلى قوة نووية"، كما شكر العلماء النوويين الباكستانيين لدورهم في استمرار البرنامج النووي لبلادهم.

وتكثر مظاهر الاحتفال في باكستان في هذا اليوم، إذ تنظم بعض الأحزاب والجماعات الإسلامية زيارة لقبر عبد القدير خان في العاصمة إسلام آباد، لقراءة الفاتحة على روحه تقديرا لجهوده في تأسيس وتطوير البرنامج النووي الباكستاني.

كما تنظم أحزاب وجماعات أخرى مسيرات بالسيارات والدراجات النارية، ويرفع المحتفلون أعلام باكستان احتفاء بالإنجاز الذي حققته البلاد عام 1998.

وتنظم الحكومة والجيش الباكستانيان احتفالات رسمية يكرمان فيها العلماء والضباط والمساهمين في تطوير البرنامج.

ميدالية تشاغاي

يعرض موقع "كوين كرافت" -وهو موقع بريطاني لبيع وشراء العملات القديمة والتذكارات- نموذجا لميدالية "تشاغاي" تخلد ذكرى إطلاق البرنامج النووي الباكستاني.

مُنحت هذه الميدالية في البداية عام 1998 للعلماء الذين أشرفوا على البرنامج النووي، ثم أصبحت تُمنح في مناسبات أخرى لأصحاب الإنجازات العلمية في مجالات عدة.

ومنحت باكستان أيضا "ميدالية تشاغاي" لكل موظفي الجيش الذين كانوا على رأس عملهم يوم 28 مايو/أيار 1998.

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كما أصدرت الدولة الباكستانية طابعا بريديا للاحتفال بهذه المناسبة، وأسست متحفا وطنيا لعلوم لفيزياء.