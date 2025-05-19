كوليندا غرابار كيتاروفيتش.. "تاتشر البلقان"

كوليندا غرابار كيتاروفيتش سياسية ودبلوماسية كرواتية بارزة في الساحة الدولية، ولدت عام 1968، ونصبت رئيسة لكرواتيا في سن الـ46، واشتهرت بكونها أول وأصغر امرأة تولت هذا المنصب في تاريخ البلاد منذ استقلالها عام 1991.

شغلت مناصب رفيعة عديدة أهمها سفيرة كرواتيا في الولايات المتحدة الأميركية ومساعدة الأمين العام للدبلوماسية العامة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي أول من تولى هذا المنصب في تاريخ الحلف.

لقبت بألقاب عدة منها "الرئيسة الجماهيرية" و"مارغريت تاتشر البلقان" و"المرأة الحديدية للناتو".

حصلت على عدد من الجوائز الدولية، من بينها "جائزة فولبرايت للإنجاز مدى الحياة" و"جائزة إسا بي إيشاكوفيتش" و"جائزة وودرو ويلسون للمواطنة العالمية".

المولد والنشأة

ولدت كوليندا غرابار كيتاروفيتش في 29 أبريل/نيسان 1968 في قرية لوباتشا بمدينة رييكا الواقعة على الساحل الشمالي الغربي لكرواتيا.

نشأت في بيئة ريفية متواضعة وسط عائلة محافظة ومتشبعة بالقيم والمبادئ. كان والدها برانكو غرابار جزارا ومديرا لمتجر لحوم، أما والدتها دوبرافكا غرابار فاهتمت بشؤون المنزل وعملت في مزرعة.

أظهرت منذ صغرها اهتماما كبيرا بالتعليم وبرزت بذكائها واجتهادها في المدرسة، وكانت شغوفة باللغات والثقافات الأخرى، وقد شجعتها والدتها على التعليم والتميز.

وتحدثت في لقاء أجرته مع موقع "كرواتيا.أورغ" عن تأثير والديها في تشكيل شخصيتها، وقالت إنها كبرت على قيم ومبادئ النزاهة والعمل الجاد، وأكدت أن القيم العائلية أساس مهم في حياتها.

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كانت لديها شخصية مستقلة منذ الصغر، وكانت تلعب ألعابا غريبة على بنات جنسها، مثل لعب كرة القدم مع الأولاد والقفز في البرك بعد الأمطار.

كانت كوليندا شغوفة بالسفر والعمل في الشؤون الدولية ولم تكن ترى مستقبلها محصورا في حدود قريتها، وقالت إنها كانت تشاهد نشرات الأخبار وتقلد المذيعين أمام المرآة وتمنت أن تكون لها مكانة مرموقة في العالم.

لم تكن طفولتها خالية من التحديات، فقد كبرت في فترة توتر سياسي داخل يوغسلافيا -سابقا-، وساعدها تعاملها المبكر مع ظروف الحياة على بناء شخصية قوية ومثابرة.

تزوجت من مهندس الكهرباء جاكوف كيتاروفيتش في 1996، وهو خريج جامعة زغرب، ودرس أيضا الهندسة البحرية في جامعة رييكا.

لديها ابنة تدعى كاتارينا ولدت في أبريل/نيسان 2001، وهي بطلة كرواتيا في التزلج الفني على الجليد، وابن يدعى لوكا ولد عام 2003.

الدراسة والتكوين العلمي

التحقت بالمدرسة الابتدائية في رييكا، وأظهرت تفوقا دراسيا ملحوظا، وفي سن الـ17 شاركت في برنامج تبادل طلابي إلى لوس ألاموس بنيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أكملت تعليمها الثانوي وتخرجت من مدرسة لوس ألاموس الثانوية عام 1986.

اكتسبت أثناء وجودها في الولايات المتحدة الأميركية منظورا عالميا واسعا وأدركت أهمية التواصل بين الثقافات المختلفة، مما دفعها لاحقا لدراسة اللغات الأجنبية والعلاقات الدولية.

بعد عودتها إلى كرواتيا -التي كانت تابعة ليوغسلافيا آنذاك- التحقت بجامعة زغرب، وحصلت على درجة البكالوريوس في اللغتين الإنجليزية والإسبانية وآدابهما من كلية الفلسفة عام 1992، كما أنجزت دراسات متقدمة في اللغة البرتغالية.

ثم حصلت على درجة الماجستير في العلاقات الدولية من كلية العلوم السياسية بجامعة زغرب عام 2000.

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ظفرت بين عامي 2002 و2003 بمنحة فولبرايت للدراسات العليا في العلاقات الدولية والسياسة الأمنية، ودرست في مدرسة إيليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية.

كما حصلت في 2009 على زمالة لوكسيك في برنامج كبار المسؤولين الحكوميين في كلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وكانت باحثة زائرة في مدرسة الدراسات الدولية المتقدمة بجامعة جونز هوبكنز.

التجربة الدبلوماسية

شرعت في مسيرتها الدبلوماسية عام 1993 مستشارة في وزارة العلوم والتكنولوجيا بكرواتيا، ثم انتقلت إلى وزارة الخارجية وعينت مديرة لقسم التعاون مع أميركا الشمالية عام 1995.

ونصبت مستشارة دبلوماسية في السفارة الكرواتية بكندا في الفترة ما بين 1997 و2001.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003، انتخبت عضوا في البرلمان الكرواتي، وفي فبراير/شباط 2005 تولت وزارة الخارجية الكرواتية، وفي هذه الفترة كان لها دور بارز في قيادة بلادها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

عينت كوليندا غرابار سفيرة لكرواتيا في واشنطن عام 2008، وسعت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقلدت في عام 2011 منصب مساعدة الأمين العام لحلف الناتو للدبلوماسية العامة، وكانت أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع في تاريخ الحلف.

وفي يناير/كانون الثاني 2015 انتخبت رئيسة لكرواتيا وأصبحت بذلك أول امرأة ترأس البلاد منذ استقلالها عن جمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية في 1991.

ركزت أثناء ولايتها على السياسة الخارجية ودعم الاقتصاد وتعزيز مكانة بلادها في العالم، كما اكتسبت شهرة واسعة خاصة بعد ظهورها في مونديال كرة القدم (كأس العالم) 2018 ولقبت عندئذ "بالرئيسة الجماهيرية".

وبعد انتهاء ولايتها الأولى في 2020 صارت عضوا في اللجنة الأولمبية الدولية، التي تعنى بتنظيم الألعاب الأولمبية (الأولمبياد) مرة كل 4 سنوات.

وفي الانتخابات الرئاسية الكرواتية فشلت في الفوز بولاية ثانية، إذ خسرت في الجولة الثانية أمام منافسها زوران ميلانوفيتش.

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الجوائز

نالت كوليندا غرابار كيتاروفيتش عددا من الجوائز تكريما وتقديرا لجهودها بصفتها سياسية قيادية ودبلوماسية بارزة أسهمت في تعزيز مكانة كرواتيا في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو والعالم، كما ساعدت في تجاوز الأزمات العالمية، وعززت مكانة المرأة في السياسة. ومن تلك الجوائز:

جائزة إسا بي إيشاكوفيتش عام 2015: منحتها إياها جمعية كليبسيدرا الكرواتية تقديرا لجهودها في تعزيز العلاقات بين كرواتيا والبوسنة والهرسك.

ميدالية جيوسيبي موتا عام 2017: منحها إياها معهد جنيف للديمقراطية والتنمية تكريما لإسهاماتها في تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وعملها من أجل التنمية المستدامة.

أدرجتها مجلة فوربس في قائمة "أقوى 100 امرأة في العالم" عامي 2017 و2018، مما يعكس تأثيرها البارز في السياسة الدولية والقيادة النسائية.

جائزة برنامج فولبرايت للإنجاز مدى الحياة عام 2019: منحتها لها جمعية فولبرايت للإنجازات مدى الحياة عرفانا لإنجازاتها ومساعيها لتقوية العلاقات بين الدول وبناء جسور ثقافية بينها، إضافة إلى خدمة المجتمعات.