سلفيت "سلة العنب" الفلسطينية

مدينة فلسطينية كنعانية، سكنها الرومان والمسلمون، لذلك فهي تزخر بآثار متنوعة، تعد مركز محافظة سلفيت وتتبع الضفة الغربية، وتشتهر بزراعة الزيتون، وقيل إن معنى اسمها "سلة العنب"، وفي رواية أخرى "سلة الخبز" دلالة على أنها أرض الخير والبركة.

الموقع والجغرافيا

تقع المدينة في الجزء الشمالي الغربي من الضفة الغربية، وتتوسط محافظتي نابلس وقلقيلية، وتعد مركز محافظة سلفيت وتقع في الناحية الشرقية الجنوبية منها على تلة، وتبعد نحو 20 كيلومترا عن رام الله، وتقريبا 17 كيلومترا عن الخط الأخضر، ونحو 42 كيلومترا عن ساحل فلسطين.

تطل المدينة على وادي المطوي من الغرب، وعلى وادي الشاعر من الجهة الشرقية، وترتفع عن سطح البحر بين 500 متر و570 مترا.

وتبلغ مساحة المدينة نحو 30 كيلومترا مربعا، أما المحافظة فمساحتها 204 كيلومترات مربعة، وتستحوذ على 3.6% من مساحة الضفة الغربية.

السكان

قدّر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عدد سكان المدينة عام 2017 بنحو 12 ألفا، وسكان المحافظة بـ74 ألفا.

التاريخ

تقع مدينة سلفيت فوق تلة، وتعاقبت عليها حضارات متعددة، من الكنعانيين إلى الرومان فالمسلمين في فترات لاحقة، وتنتشر في أراضيها العديد من الخِرَب الأثرية التي تشهد على تاريخها الطويل.

وفي فترة الحكم العثماني كانت سلفيت تابعة لولاية شرق بيروت، وضمت حينئذ عددا من القرى والبلدات المجاورة.

وفي عام 1882 أصبحت مركزا لقضاء يمتد من أطراف الغور شرقا حتى البحر غربا، وأدار شؤونه قائم مقام تابع لمتصرف نابلس، وشملت تلك المرحلة إنشاء دوائر حكومية ومركز للشرطة ومسجد.

إعلان

وفيما بعد أصبحت سلفيت "ناحية" من جديد، واستمرت كذلك طوال عهد الانتداب البريطاني الذي شهد اقتطاع قرى منها، مثل كفر قاسم غربا وقراوة بني زيد جنوبا وحوارة وعينبوس شرقا، وفي عام 1965 استعادت سلفيت مكانتها مركزا لقضاء يضم إداريا 23 بلدة وقرية.

ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية صدر قرار عن المجلس الوطني الفلسطيني برفع سلفيت إلى مستوى محافظة، مما أدى إلى افتتاح عدد من المديريات الحكومية فيها لخدمة سكان المحافظة.

العمليات الفدائية

في مارس/آذار 2019 قُتل جندي إسرائيلي ومستوطن وحاخام إسرائيلي في هجوم نفذه شاب فلسطيني قرب مستوطنة أرئيل.

وفي أغسطس/آب 2024 أطلقت قوات الاحتلال النار على فلسطيني عند مستوطنة في الضفة الغربية بدعوى تنفيذه عملية دعس، وقال الجيش الإسرائيلي إنه قتل منفذ العملية.

وفي الشهر نفسه استشهد شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت أثناء اقتحامها، ومنع الاحتلال المواطنين وطواقم الإسعاف من الوصول إلى الشابين واحتجز جثمانيهما.

وفي فبراير/شباط 2024 داهم مستوطنون مقامات دينية إسلامية في بلدة كفل حارس شمال محافظة سلفيت، وأدّوا فيها طقوسا تلمودية، ورقصوا فيها وغنوا تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأحرق مستوطنون إسرائيليون في ديسمبر/كانون الأول 2024 مسجد "بر الوالدين" في بلدة مردا قرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه.

وفي 14 مايو/أيار 2025 أعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة إسرائيلية بجراح خطيرة في إطلاق نار استهدف سيارتها قرب مستوطنة بروخين غرب سلفيت.

الاقتصاد

الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأساسي في سلفيت التي تعد من أبرز المدن الفلسطينية في إنتاج زيت الزيتون، إذ تغطي بساتين الزيتون ما نسبته 90% من أراضيها المزروعة.

وتُزرع فيها الخضروات وأشجار الفاكهة كالعنب والتين واللوز والمشمش والتفاح، وتبلغ المساحة الزراعية في المدينة نحو 23 ألفا و117 دونما، مما يعكس مكانتها مركزا زراعيا محوريا في المنطقة.

إعلان

ويحتل القطاع التجاري مساحة ملحوظة من النشاط الاقتصادي، خاصة في مجالات الاتصالات والتجارة العامة والنقل، مما يعزز حركة السوق المحلي ويوفر فرص عمل لأبناء المدينة.

المعالم

تضم سلفيت ومحيطها عددا من المعالم الأثرية المهمة، أبرزها: