ميغيل أنخيل موراتينوس دبلوماسي إسباني يحارب الإسلاموفوبيا باسم الأمم المتحدة

ميغيل أنخيل موراتينوس، دبلوماسي وسياسي إسباني وُلد عام 1951 في مدريد، وفيها تلقى مراحل تعليمه إلى أن تخرج في القانون والعلوم السياسية، ثم تخصص في العلاقات الدولية.

بدأ مسيرته الدبلوماسية عام 1977، وتدرج في مناصب عديدة في الشرق الأوسط وأوروبا، وأسهم في جهود السلام في المنطقة. تولى منصب وزير الخارجية الإسباني، وشغل مناصب دولية مرموقة، أبرزها الممثل السامي لدى تحالف الحضارات، وهي منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، وتعمل على تشجيع الحوار بين الحضارات والأديان، ونشر قيم التسامح والعمل المتشارك، ثم عُين عام 2025 مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا.

المولد والنشأة

وُلد ميغيل أنخيل موراتينوس كويابي في الثامن من يونيو/حزيران 1951 بالعاصمة الإسبانية مدريد، في عائلة من الطبقة المتوسطة تنحدر من منطقة الأندلس ذاتية الحكم. وهو متزوج من الفرنسية دومينيك مونياك، ولهما 3 أبناء.

الدراسة والتكوين العلمي

تلقى موراتينوس تعليمه في مدرسة فرنسية بمدريد، ثم التحق بجامعة كمبلوتنسي وحصل على البكالوريوس في القانون والعلوم السياسية، وواصل دراسته في مجال الدراسات الدولية في المدرسة الدبلوماسية الإسبانية.

إضافة إلى لغته الأم (الإسبانية) يجيد اللغتين الفرنسية والإنجليزية بطلاقة، وله معرفة جيدة باللغات الروسية والصربية والكرواتية.

التجربة الدبلوماسية

التحق موراتينوس بالسلك الدبلوماسي الإسباني في مارس/آذار 1977، في فترة انتقال إسبانيا نحو الديمقراطية، وأصبح رئيس قسم التنسيق الخاص بأوروبا الشرقية حتى عام 1980.

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وفي أواخر عام 1980، عُين سكرتيرا أول في السفارة الإسبانية في يوغسلافيا، وظل هناك حتى عام 1984، وتولى في السنوات الثلاث الأخيرة من مهمته منصب القائم بالأعمال.

وانتقل موراتينوس بعد ذلك إلى المغرب، وعمل بين عامي 1984 و1987 مستشارا سياسيا بسفارة بلاده في الرباط. وبحكم اهتمامه بقضايا منطقة البحر الأبيض المتوسط، عُين نائبا للمدير العام لشؤون شمال أفريقيا بالخارجية الإسبانية حتى عام 1991.

وفي العام نفسه، وتقديرا لعمله المتميز في تعزيز العلاقات مع الدول العربية، تولى إدارة معهد التعاون مع العالم العربي 3 أعوام.

وفي فترة حكومة الرئيس فيليبي غونزاليس، شغل موراتينوس منصب المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، وساهم في تنظيم مؤتمر مدريد التاريخي للسلام في الشرق الأوسط عام 1992.

بعد ذلك، عُين موراتينوس سفيرا لإسبانيا في إسرائيل بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 1996، ونجح في تعزيز شبكة علاقات قوية مع الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي أواخر عام 1996، عينه الاتحاد الأوروبي ممثلا خاصا لعملية السلام في الشرق الأوسط حتى يونيو/حزيران 2003. وأثناء هذه الفترة سعى إلى تعزيز اتفاقيات السلام، ونفذ مبادرات باسم الاتحاد تهدف إلى دعم الحوار العربي الإسرائيلي وتحويل منطقة البحر الأبيض المتوسط إلى فضاء يسوده السلام والاستقرار.

التجربة السياسية

بعد سنوات من النشاط الدبلوماسي، انخرط موراتينوس في الحياة السياسية داخل إسبانيا، وانتُخب عضوا في البرلمان ضمن قوائم الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، ممثلا عن دائرة قرطبة.

وفي فترة حكومة خوسيه لويس ثاباتيرو عام 2004، عُين موراتينوس وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وظل في منصبه حتى أكتوبر/تشرين الأول 2010.

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وأثناء فترة توليه المنصب، ترأس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وتولى الرئاسة الدورية لكل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس الاتحاد الأوروبي.

كما ساهم موراتينوس في إنشاء وإطلاق تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، ودعم مجموعة أصدقاء إصلاح الأمم المتحدة، وأسهم في وضع برامج مبتكرة في مجالات التنمية والرعاية الصحية وتمكين المرأة ضمن المنظومة الأممية.

وشجع موراتينوس على إنشاء مشروعات وصناديق جديدة تُعنى بالمياه والصرف الصحي في دول أميركا اللاتينية النامية، كما ضاعف مخصصات المساعدات الإنمائية المقدمة من إسبانيا، وجعلها ذلك سادس أكبر مانح في الأمم المتحدة.

ومن منصب وزير الخارجية، عاد موراتينوس إلى النشاط البرلماني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وترشح أثناء هذه الفترة لمنصب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وركز نشاطه على مكافحة الجوع والفقر وتعزيز الأمن الغذائي حول العالم.

في مطلع عام 2012، انضم إلى فريق التحالف العالمي للأراضي الجافة الذي يقع مقره الرئيسي في دولة قطر، وساهم في الترويج لهذه المعاهدة الدولية الخاصة بالأمن الغذائي، والتي انضمت إليها أكثر من 15 دولة حول العالم.

وبين عامي 2012 و2013، كان موراتينوس عضوا في اللجنة الاستشارية رفيعة المستوى لرئيس الدورة الـ67 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

بعد ذلك شغل موراتينوس مناصب عدة، منها الرئيس الفخري لمجلس مستشاري مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، كذلك كان مستشارا أول لشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة لمعهد الأرض بجامعة كولومبيا.

كما تولى في إسبانيا مناصب شرفية، أبرزها رئاسة الشبكة الإسبانية للتنمية المستدامة، وجمعية اللقاءات الأدبية المتوسطة وجائزة ألبير كامو للقاءات الأدبية.

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وفي الأول من يناير/كانون الثاني 2019، عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثلا ساميا لدى تحالف الحضارات، خلفا للقطري ناصر عبد العزيز النصر.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد عمل موراتينوس على تعزيز دور تحالف الحضارات باعتباره جسرا للحوار ومنصة عالمية بارزة لتعزيز التفاهم والتعايش بين الثقافات.

مبعوث أممي

أعلن غوتيريش في السابع من مايو/أيار 2025 تعيين ميغيل موراتينوس مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لمكافحة الإسلاموفوبيا، وأكد أن المبعوث سيواصل أداء مهامه ممثلا بتحالف الحضارات جنبا إلى جنب مع مهمته الجديدة.

وقد أدان غوتيريش مرارا أعمال الكراهية والتعصب المستمرة ضد المسلمين حول العالم، محذرا من أن هذا الاتجاه المثير للقلق لا يستهدف المسلمين فحسب، بل أيضا اليهود والأقليات المسيحية وغيرهم.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد قررت عام 2022 إعلان يوم 15 مارس/آذار من كل عام يوما دوليا لمكافحة كراهية الإسلام، أو ما يُعرف بـ"الإسلاموفوبيا".

الجوائز والأوسمة

تقديرا لإسهاماته المتميزة، مُنح موراتينوس عددا من الجوائز والأوسمة الفخرية، منها دكتوراه من جامعات سانت بطرسبرغ ومالطا وبن غوريون والقدس وتل أبيب.

وفي عام 2019، منحه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط "جائزة جامعة الدول العربية" تكريما لدوره في تعزيز العلاقات العربية الإسبانية.

الوظائف والمسؤوليات

مستشار سياسي بسفارة إسبانيا في المغرب (1984-1987).

مدير معهد التعاون مع العالم العربي (1991-1993).

المدير العام لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسبانية (1993-1996).

سفير إسبانيا في إسرائيل (1996).

ممثل الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط (1996-2003).

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي (2004-2010).

ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لتحالف الحضارات (2019).

مبعوث الأمم المتحدة الخاص لمكافحة الإسلاموفوبيا (2025).