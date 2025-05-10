الهلال الأحمر القطري.. رسالة وتاريخ وإنجازات

الهلال الأحمر القطري جمعية خيرية تطوعية في دولة قطر، تعمل على مساعدة وتمكين الأفراد والمجتمعات الضعيفة من خلال حشد القوى الإنسانية في المحافل الإنسانية الدولية التي تشغل عضويتها، وعلى رأسها الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويستطيع الهلال الأحمر القطري -استنادا إلى صفته القانونية- الوصول إلى مناطق النزاعات والكوارث، مساندا بذلك قطر في جهودها الإنسانية والاجتماعية، وهو الدور الذي يميّزه عن باقي المنظمات الخيرية المحلية في البلاد.

التأسيس

أُسّس الهلال الأحمر القطري في مارس/آذار 1978، وكان أول جمعية خيرية تطوعية في قطر، وأصبح عضوا فاعلا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تضم أكثر من 190 جمعية وطنية في أنحاء العالم.

المقر

يوجد المقر الرئيسي للهلال الأحمر القطري بالعاصمة الدوحة، ويعمل تحت شعار "نفوس آمنة.. وكرامة مصونة".

وينشط في مناطق مختلفة من العالم، إذ له مكاتب وبعثات في 14 دولة، ويملك خبرة تشغيلية في أكثر من 50 دولة، ويعتمد أنظمة موثوقة في الحوكمة والتقارير.

الأهداف

منذ نشأته لم يقتصر دور الهلال الأحمر القطري على الاستجابة للكوارث والأزمات فقط، بل تجاوز ذلك ليكون شريكا رئيسيا في العمل الإنساني والإنمائي على المستويين المحلي والدولي.

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فقد امتد نشاطه إلى شتى بقاع العالم عبر تنفيذ مشاريع تنموية وإغاثية نوعية، معتمدا على طاقات بشرية مدربة وشبكة متطوعين واسعة، وذلك مكّنه من إحداث أثر ملموس في حياة الملايين، خصوصا في مناطق النزاعات والكوارث الطبيعية.

يسعى الهلال الأحمر القطري إلى نشر ثقافة التطوع، وتعزيز القيم الإنسانية، وبناء مجتمع واع يشارك بفاعلية في مدّ يد العون لكل محتاج.

وقد بات الهلال الأحمر نموذجا قطريا ملهما في مجال العمل الخيري، يرتكز على المسؤولية والشفافية والعمل المؤسسي المستدام.

التخصصات الإنسانية

يتضمن عمل الهلال الأحمر القطري عددا من التخصصات الإنسانية، ومن أهمها:

الإغاثة الإنسانية: إذ يتدخل بفاعلية عالية أثناء الأزمات والكوارث، سواء داخل قطر أو خارجها، من خلال توفير الغذاء والمياه النظيفة والخيام والمساعدات الأساسية.

إذ يتدخل بفاعلية عالية أثناء الأزمات والكوارث، سواء داخل قطر أو خارجها، من خلال توفير الغذاء والمياه النظيفة والخيام والمساعدات الأساسية. الرعاية الصحية: وتشمل إنشاء المستشفيات وتشغيل العيادات وتسيير القوافل الطبية وتقديم الدعم المستدام للأنظمة الصحية في الدول المتضررة.

وتشمل إنشاء المستشفيات وتشغيل العيادات وتسيير القوافل الطبية وتقديم الدعم المستدام للأنظمة الصحية في الدول المتضررة. التنمية المجتمعية: يركّز على بناء قدرات المجتمعات من خلال مشاريع التعليم وتمكين المرأة وتدريب الحرفيين ودعم فئة الشباب لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل.

يركّز على بناء قدرات المجتمعات من خلال مشاريع التعليم وتمكين المرأة وتدريب الحرفيين ودعم فئة الشباب لتحقيق تنمية مستدامة على المدى الطويل. الإيواء والتدخلات العاجلة: يقدّم الهلال الأحمر القطري حلولا سريعة وآمنة للسكن المؤقت للأسر المتضررة من الكوارث، ويضمن وصول المساعدات بفاعلية وكفاءة، ويتابع الهلال الأحمر القطري مستجدات الكوارث منذ اللحظات الأولى لحدوثها من خلال تفعيل مركز إدارة المعلومات في أوقات الطوارئ.

يقدّم الهلال الأحمر القطري حلولا سريعة وآمنة للسكن المؤقت للأسر المتضررة من الكوارث، ويضمن وصول المساعدات بفاعلية وكفاءة، ويتابع الهلال الأحمر القطري مستجدات الكوارث منذ اللحظات الأولى لحدوثها من خلال تفعيل مركز إدارة المعلومات في أوقات الطوارئ. التوعية والتثقيف الصحي: ينظّم حملات توعية لمكافحة الأمراض، ويقدّم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، ويعزّز الجاهزية المجتمعية في مواجهة الطوارئ.

ينظّم حملات توعية لمكافحة الأمراض، ويقدّم دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، ويعزّز الجاهزية المجتمعية في مواجهة الطوارئ. المناصرة الإنسانية: يسعى الهلال الأحمر القطري إلى تعزيز القيم الإنسانية من خلال مناصرة حقوق الإنسان في كافة المحافل، كما يشارك في حملات لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية من خلال التعاون مع شتى المنظمات الدولية.

يسعى الهلال الأحمر القطري إلى تعزيز القيم الإنسانية من خلال مناصرة حقوق الإنسان في كافة المحافل، كما يشارك في حملات لتسليط الضوء على القضايا الإنسانية من خلال التعاون مع شتى المنظمات الدولية. تفعيل ثقافة القانون الدولي الإنساني ونشرها: يعمل الهلال الأحمر القطري على تعليم ثقافة القانون الدولي الإنساني ونشرها بين الأفراد والهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.

رؤساء الهلال الأحمر القطري

تولى منصب رئيس مجلس الإدارة منذ تأسيس الهلال الأحمر نخبة من الأشخاص الذين سعوا لتطوير المنظمة وتحديث خدماتها التي تقدمها للمحتاجين في أنحاء العالم، وهم:

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الشيخ علي بن جبر آل ثاني: تولى منصب رئيس مجلس الإدارة من 1978 إلى 1999.

تولى منصب رئيس مجلس الإدارة من 1978 إلى 1999. الشيخة عائشة بنت خليفة بن حمد آل ثاني: تولت المنصب من 1999 إلى 2011.

تولت المنصب من 1999 إلى 2011. الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد: تولى المنصب من 2012 إلى 2020.

تولى المنصب من 2012 إلى 2020. الشيخ عبد الله بن ثامر آل ثاني: تولى المنصب من 2020 إلى 2023.

تولى المنصب من 2020 إلى 2023. السيد يوسف بن علي الخاطر: يتولى المنصب منذ 2023.

الأمناء العامون

يدير الهلال الأحمر القطري نخبة من الكفاءات القطرية المتميزة في المجال الإنساني ممن أسهموا في تعزيز دور المنظمة وتوسيع نطاق أعمالها، فقد تولى السيد عبد الله بن علي العبد الله منصب الأمين العام للهلال الأحمر من 1981 إلى 1999، في حين تولى الدكتور محمد بن غانم العلي المعاضيد من 2000 إلى 2010.

وتولى السيد خالد بن غانم العلي المعاضيد منصب الأمين العام للهلال الأحمر عام 2011، وخلفه السيد صالح بن علي المهندي من 2011 إلى 2016، ثم السفير علي بن حسن الحمادي من 2016 إلى 2023، ويتولى منصب الأمين العام للهلال الأحمر حاليا السيد فيصل بن محمد العمادي.