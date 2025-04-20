اللواء 188.. تأسس عام 1948 وشارك في كل حروب إسرائيل

اللواء 188 أحد ألوية الفرقة المدرعة 36، ويتبع القيادة الإقليمية الشمالية في الجيش الإسرائيلي، وتعود نشأته إلى فبراير/شباط 1948 وشارك في جميع حروب إسرائيل، ومر بمراحل تطوير عديدة في تاريخه، وتحول من لواء مشاة إلى لواء مدرع، كما تغير اسمه عدة مرات.

يصنف واحدا من أفضل الألوية المدرعة الإسرائيلية من حيث التسليح، وهو أول لواء مدرعات إسرائيلي يعتمد دبابات ميركافا 3، التي تحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي وتصنف ضمن أفضل الدبابات قتالية في العالم.

أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى، تمركز اللواء في منطقة البريج وسط القطاع، قبل أن يتم سحبه بعد 100 يوم إثر تعرض ألوية الفرقة 36 لخسائر كبيرة، وبعد استئناف العدوان في 17 مارس/آذار 2025، شارك في احتلال محور موراغ.

النشأة والتأسيس

تعود نشأة اللواء 188 إلى ما قبل قيام دولة إسرائيل وتحديدا في أواخر شهر فبراير/شباط 1948، عندما تم تقسيم لواء ليفانوني إلى لواءي مشاة:

اللواء الأول: سمي لواء غولاني، نسبة إلى الجولان، إذ يتمركز في تلك الهضبة الحدودية بين فلسطين وسوريا.

سمي لواء غولاني، نسبة إلى الجولان، إذ يتمركز في تلك الهضبة الحدودية بين فلسطين وسوريا. اللواء الثاني: سمي كرملي، نسبة إلى مؤسسه القائد العسكري موشيه كرملي. وبعد إعلان قيام إسرائيل أعيد تشكيل الوحدات القتالية فحمل اسم اللواء 18.

وبعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 بدأ الجيش الإسرائيلي تعزيز وحداته المدرعة ضمن ما قيل إنها استنتاجات كشفتها الحرب، فبدأت عملية تحويل اللواء 18 من لواء مشاة إلى لواء مدرع واكتملت العملية عام 1962 فأصبح يحمل اسم اللواء المدرع 45.

إعلان

ثم خضع اللواء لعملية تطوير جديدة ونقل مقره من معسكره من المنصورة إلى بيلون، وابتداء من شهر أبريل/نيسان 1969 أصبح يعرف باسم لواء باراك أو اللواء 188.

الهيكلة

تزامنا مع المحطات العديدة التي مر بها اللواء 188 في مسار تطوره، خضع أكثر من مرة لإعادة هيكلة وحداته، ففي مطلع الستينيات كان يتألف من كتيبة دبابات واحدة وكتيبتي مشاة مدرعتين ووحدة استطلاع وكتيبة هاون.

وقبيل مشاركته في العدوان الذي أعقب عملية طوفان الأقصى كان يتألف من:

كتيبة صوفا المدرعة 53.

كتيبة رشف المدرعة 71.

كتيبة ساعر المدرعة 74.

كتيبة المهندسين المدرعة 605.

كتيبة اللوجستيات.

سرية الاستطلاع المدرعة.

سرية الإشارات 358.

التسليح

يعد اللواء 188 واحدا من أفضل الألوية المدرعة الإسرائيلية من حيث التسليح، وينضوي تحت الفرقة 36، وهي أكبر فرقة مدرعة في الخدمة النظامية في سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي، الذي يعتبر واحدا من أكثر جيوش العالم استثمارا في تطوير هذا السلاح.

وعلى امتداد تاريخه ارتبط بأسلحة مدرعة عديدة أبرزها:

دبابات شيرمان: مع أن الجيش الإسرائيلي استخدم منذ عام 1948 دبابتي "هوتشكيس إتش 39" و"هوتشكيس آر 35″، وهما دبابتان خفيفتان من صنع فرنسي تعودان إلى ثلاثينيات القرن الـ20، فإن تاريخ اللواء 188 ارتبط أكثر بدبابة شيرمان أميركية الصنع، التي استخدمتها على نطاق واسع قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وعمل الجيش الإسرائيلي على إجراء تعديلات جديدة على هذه الدبابة، خصوصا فيما يتعلق بعيوب درعها الرقيق نسبيا وتسليحها الأقل فعالية، وظل يعتمد عليها اللواء 188 حتى عام 1969.

مع أن الجيش الإسرائيلي استخدم منذ عام 1948 دبابتي "هوتشكيس إتش 39" و"هوتشكيس آر 35″، وهما دبابتان خفيفتان من صنع فرنسي تعودان إلى ثلاثينيات القرن الـ20، فإن تاريخ اللواء 188 ارتبط أكثر بدبابة شيرمان أميركية الصنع، التي استخدمتها على نطاق واسع قوات الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. وعمل الجيش الإسرائيلي على إجراء تعديلات جديدة على هذه الدبابة، خصوصا فيما يتعلق بعيوب درعها الرقيق نسبيا وتسليحها الأقل فعالية، وظل يعتمد عليها اللواء 188 حتى عام 1969. دبابات سنتوريون: اعتمد عليها اللواء 188 في الفترة ما بين 1969 وحتى مطلع تسعينيات القرن الـ20. وهي دبابة بريطانية الصنع صممت أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن الحرب انتهت قبل أن تدخل الخدمة فعليا، وتُعد واحدة من أهم الدبابات في تاريخ المركبات المدرعة البريطانية، وبعد نحو 58 عاما من صنعها شاركت في غزو العراق عام 2003.

اعتمد عليها اللواء 188 في الفترة ما بين 1969 وحتى مطلع تسعينيات القرن الـ20. وهي دبابة بريطانية الصنع صممت أثناء الحرب العالمية الثانية، لكن الحرب انتهت قبل أن تدخل الخدمة فعليا، وتُعد واحدة من أهم الدبابات في تاريخ المركبات المدرعة البريطانية، وبعد نحو 58 عاما من صنعها شاركت في غزو العراق عام 2003. دبابات ميركافا: في مطلع تسعينيات القرن الـ20 بدأ اللواء 188 استخدام دبابات ميركافا إسرائيلية الصنع، كما أنه أول لواء مدرعات إسرائيلي يعتمد دبابات ميركافا 3، وبعد وقت قصير من تصنيعها بدأ في التخلص التدريجي من دبابات سنتوريون. كما وضع خطة للتخلص التدريجي من دبابات ميركافا 3 وتغييرها بدبابات ميركافا 4 بحلول نهاية يوليو/تموز 2020.

وتعد ميركافا أول دبابة في العالم تحتوي على نظام متقدم من الذكاء الاصطناعي، وتصنف أفضل دبابة قتالية في العالم، وتوجد منها عدة أنوع: ميركافا 1 وميركافا 2 وميركافا 3 وميركافا 4.

الحروب التي خاضها

شارك اللواء 188 في جميع حروب إسرائيل منذ ما قبل إعلان قيامها، فابتداء من تأسيسه في فبراير/شباط 1948 شارك بوصفه لواء مشاة حينها في الحرب بمنطقة الجليل الغربي.

إعلان

كما تمركز على الحدود الأردنية أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 تحسبا لفتح جبهة ثانية، لكنه لم يشارك في القتال.

وابتداء من أواخر ستينيات القرن الـ20، وبعد اكتمال تحويله إلى لواء مدرع، أصبح يحمل اسم اللواء المدرع الـ45، وبات يوصف بأنه الذراع العملياتي الرئيسي للقيادة الشمالية في ما تسميها إسرائيل حرب الاستنزاف التي أعقبت النكسة عام 1967.

وتعرض اللواء لأكبر خسارة في تاريخه في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، إذ قتل 112 من جنوده، بينما سقط 9 من ضباطه الـ10 ما بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر كبيرة في دباباته.

وفي عام 1982 شارك في اجتياح لبنان، وكان ضمن القوات التي استولت على مطار بيروت، كما كان من بين آخر القوات الإسرائيلية التي انسحبت من لبنان.

كما شارك في حروب أخرى عديدة من بينها الحرب على جنوب لبنان في يوليو/تموز 2006، والحرب على قطاع غزة في 2014، والتي تكبد فيها خسائر كبيرة في الدبابات.

طوفان الأقصى

دفع الاحتلال الإسرائيلي باللواء 188 إلى قطاع غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 ضمن ألوية الفرقة 36 المدرعة للمشاركة في الحرب التي أعقبت عملية طوفان الأقصى، وتمركز في منطقة البريج وسط القطاع.

لكن الاحتلال الإسرائيلي سرعان ما أعلن سحب كافة ألوية الفرقة بعد نحو 100 يوم إثر تعرضها لخسائر كبيرة، لكنه علل الانسحاب بما سماه "انتهاء العملية البرية المكثفة"، بينما تشير تقارير إلى أن الخسائر هي سبب الانسحاب، حتى إن لواء غولاني -أحد ألوية الفرقة- خسر ربع قواته، وفق بعض التقديرات.

وبعد استئناف العدوان على غزة في 17 مارس/آذار 2025 وخرق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 15 يناير/كانون الثاني من العام نفسه، تولى اللواء 188 إلى جانب لواء غولاني احتلال محور موراغ الذي يفصل رفح عن خان يونس ويعزلها عن باقي مدن ومناطق القطاع.