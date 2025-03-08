ميشال عيسى مستثمر رشحه ترامب سفيرا للولايات المتحدة في لبنان

رجل أعمال ومستثمر أميركي من أصل لبناني شهدت مسيرته المهنية تحولات كبيرة جعلته أحد الخبراء المتميزين في مجالات متعددة، بدءا من المصارف وصولا إلى السيارات وإعادة الهيكلة. اكتسب سمعة قوية بفضل خبراته الواسعة في إدارة الأزمات وقيادة الفرق عبر تحديات مالية معقدة، رشحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان في مارس/آذار 2025.

المولد والنشأة

ينحدر ميشال عيسى من قرية بسوس قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، قضى طفولته في بيروت ثم انتقل إلى باريس ومنها إلى نيويورك.

الدراسة والتكوين العلمي

انتقل عيسى إلى باريس حيث درس الاقتصاد في جامعة باريس نانتير، ثم استكمل دراسته في أحد المعاهد وحصل على دورة تعليمية في مجالات القانون المصرفي والشركات، إضافة إلى التمويل والأوراق المالية.

التجربة المهنية

امتدت خبرة ميشال عيسى في مجال تداول العملات، فقد عمل في كل من باريس ونيويورك، وتولى إدارة قاعات التداول وقيادة عدد من اللجان المتخصصة في مجالات الائتمان والامتثال.

حظيت خبرته بالتقدير في عديد من المجلات المالية، وشارك في ندوات عدة تناولت مختلف جوانب الصناعة المالية، من الائتمان والامتثال إلى تأثير التكنولوجيا على صناعة التداول.

وفي عام 1999، قرر عيسى تحويل مسار مسيرته المهنية نحو شغفه بالسيارات، فاستحوذ على وكالات سيارات بورش وأودي وفولكس فاجن.

ونتيجة خبرته المصرفية وذكائه التجاري، أسس مشروعا بلغت مبيعاته السنوية 35 مليون دولار، وبحلول عام 2010 باع الوكالات بعدما وسعها إلى 3 كيانات مستقلة.

اشتهر عيسى بخبرته في إدارة الأزمات وإعادة هيكلة الشركات، وشغل مناصب رئيسية منها رئيس إدارة المخاطر والوصي على التصفية ومستشار مالي في عديد من حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة البارزة.

إعلان

وأكسبته قدرته على قيادة الفرق في المواقف المالية الصعبة سمعة مرموقة، وأصبح أحد أبرز الخبراء في مجال إعادة الهيكلة، وشارك في استحواذ أكثر من 50 شركة، وأدار شخصيا إعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.

إضافة إلى مسيرته الاستشارية، فإن عيسى محاسب قانوني معتمد ووصي إفلاس، وقد درّس في كليات الأعمال في عدد من الجامعات.

ووفقا لصفحته على موقع "لينكد إن" شغل عيسى في عام 2011 منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "نيوتن" للاستثمار.

سفير الولايات المتحدة

في الثامن من مارس/آذار 2025، أعلن ترامب عن ترشيح ميشال عيسى لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى لبنان، خلفا للسفيرة ليزا أ. جونسون التي تولت هذا المنصب في ديسمبر/كانون الأول 2023.

الوظائف والمسؤوليات