أبرز وزراء الحكومة السورية الجديدة.. مؤهلاتهم ومحطات في حياتهم

عين الرئيس السوري أحمد الشرع يوم 29 مارس/آذر 2025 حكومة جديدة لإدارة المرحلة التي تلت سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. وتتضمن هذه الحكومة عددا من قيادات الثورة السورية التي اندلعت في 2011 ضد النظم السابق.

وفي ما يلي تعريف مختصر بأبرز وزراء الحكومة السورية الجديدة، ومؤهلاتهم وبعض محطات حياتهم:

أسعد حسن الشيباني وزير الخارجية والمغتربين

ولد أسعد حسن الشيباني في محافظة الحسكة عام 1987، وعاش وترعرع في دمشق مع عائلته، ودرس فيها حتى المرحلة الجامعية.

تخرج في جامعة دمشق-كلية الآداب والعلوم الإنسانية عام 2009 متخصصا باللغة الإنجليزية وآدابها، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، وأكمل فيها درجة الدكتوراه في التخصص نفسه عام 2024.

عمل الشيباني في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، وأسهم في تسهيل العمل الإنساني في شمال غربي سوريا.

تولى إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية منذ تأسيسها في الشمال السوري عام 2017، واستطاع ربطها بعدد من الدول الأجنبية عبر لقائه وفودا قرب معبر "باب الهوى" عند الحدود السورية-التركية.

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 تكليف الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال التي تشكلت بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

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وفي يوم 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الجديدة.

مرهف أبو قصرة وزير الدفاع

قيادي سابق في المعارضة السورية المسلحة التي أسقطت نظام بشار الأسد، وهو أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي قادت معركة "ردع العدوان" ضد النظام السوري السابق.

ولد مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا في محافظة حماة، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وعقب الثورة السورية نزح مع أسرته إلى إدلب.

تولى هندسة القدرات العسكرية للمعارضة السورية المسلحة في الشمال السوري منذ انطلاق الثورة السورية عام 2011، وقاد معظم العمليات العسكرية هناك.

عينته الإدارة السورية الجديدة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال في 21 ديسمبر/كانون الأول 2024، وفي 29 من الشهر نفسه أعلنت القيادة العامة للجيش السوري ترقيته إلى رتبة لواء.

وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للدفاع في الحكومة السورية الجديدة.

أنس خطاب وزير الداخلية

قيادي في المعارضة السورية، ولد في مدينة جيرود بريف دمشق عام 1987، وأسهم في تأسيس جبهة النصرة، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

تنحدر أصوله من بلدة الرحيبة في القلمون الشرقي، التحق بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه، وغادر إلى العراق عام 2008، وهناك شارك في مقاومة القوات الأميركية.

وبعد اندلاع الثورة ضد بشار الأسد عاد إلى سوريا وشارك في تأسيس "جبهة النصرة" منتصف عام 2012.

أدرجته الأمم المتحدة في قوائم الإرهاب يوم 23 أيلول/سبتمبر 2014، وقبلها الولايات المتحدة الأميركية عام 2012.

بعد تأسيس هيئة تحرير الشام، عينه أبو محمد الجولاني (أحمد الشرع) نائبه الأول، ثم صار عضوا في مجلس الشورى وتولى بعدها مسؤولية الجهاز الأمني، و"ملف مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية".

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وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في إدلب وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".

وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.

وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للداخلية في الحكومة السورية الجديدة.

محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية

مهندس بدأ مسيرته التعليمية في حلب، ثم واصل مرحلته الجامعية فيها ونال من جامعتها الوطنية البكالوريوس في كلية الهندسة الميكانيكية.

انخرط في الثورة السورية مطلع عام 2011، واعتقله النظام المخلوع على إثر ذلك نهاية العام، وأسهم في المشاركة بتأسيس وإدارة تنسيقيات الثورة السورية والحراك الجامعي.

عمل على تأسيس وإدارة جمعيات ومنظمات خدمية وتنموية عدة في حلب وإدلب، كما عمل على إدارة عدد من البرامج المحلية والإقليمية في المجالات الخدمية والتنموية.

كلف مسؤولا عاما لإدارة منطقة حلب وأجزاء من أرياف محافظة إدلب، وشارك مع عدد من الكوادر في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية، وشغل فيها عددا من المناصب منها رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، كما أشرف على عدد من المشاريع الحكومية، ثم شغل منصب وزير الإدارة المحلية في الدورة السادسة والسابعة.

مع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، عين وزيرا للإدارة المحلية والبيئة في حكومة تصريف الأعمال، وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للإدارة المحلية في الحكومة السورية الجديدة.

وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري

ولد عام 1961 ونشأ في سوق ساروجة بالعاصمة دمشق، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي، ثم انتقل إلى منطقة المزة عام 1972 وأكمل تعليمه هناك.

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حصل على شهادتي الدعوة الإسلامية عام 1987 والحقوق عام 1991 من جامعة دمشق، ثم نال الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة منهاج القرآن بباكستان، والدكتوراه في الفقه وأصوله من بيروت عام 2010.

عمل في التدريس الجامعي لعقود، ودرّس التوحيد والتفسير وأصول الفقه والقانون الدولي الإنساني ومقاصد الشريعة في مؤسسات تعليمية مختلفة. كما تولى مناصب دعوية، فكان إماما وخطيبا لمساجد عدة بدمشق، منها الجامع الأموي.

شارك في مؤتمرات علمية دولية، وأسهم في العمل الخيري عبر هيئات مثل رابطة علماء الشام والمجلس الإسلامي السوري. كما أسهم في تأسيس معهد شرعي في بنين وقدم محاضرات في دول أوروبية وأفريقية وآسيوية، وله العديد من المؤلفات.

وفي 29 مارس/آذار 2025 عينه الرئيس السوري أحمد الشرع وزيرا للأوقاف في الحكومة السورية الجديدة.

قائمة باقي الوزراء: