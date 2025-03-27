عبد اللطيف القانوع متحدث باسم حماس اغتالته إسرائيل

أحد الوجوه الإعلامية البارزة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ولد عام 1981، بدأ مسيرته النضالية أثناء الانتفاضة الثانية عام 2000، انخرط في صفوف الكتلة الإسلامية أثناء دراسته الجامعية وانتُخب عضوا في مجلس الطلبة ثم تولى رئاسته، عمل بعدد من المكاتب الإعلامية في محافظة شمال غزة، وعام 2016 أصبح الناطق الإعلامي الرسمي لحماس.

وقد أعلنت حركة حماس استشهاده فجر يوم 27 مارس/آذار 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في مدينة جباليا شمالي غزة.

المولد والدراسة

وُلد عبد اللطيف رجب جمعة القانوع يوم 24 أبريل/نيسان 1981 في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ونشأ فيها.

ودرس المرحلة الأساسية في مدرستي الرفاعي وأسامة بن زيد، والمرحلة الثانوية في مدرسة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وتخرج فيها عام 2002.

التحق بالجامعة الإسلامية في مدينة غزة، وحصل على البكالوريوس في أصول الدين عام 2005، ثم نال درجة الماجستير في تفسير علوم القرآن الكريم من الجامعة نفسها عام 2008.

كما حصل القانوع على درجة الماجستير في الإدارة والقيادة من جامعة الأقصى في غزة عام 2014، والدكتوراه في الدعوة والإعلام من جامعة طرابلس في لبنان عام 2019.

الفكر والتوجه الأيديولوجي

يؤمن القانوع بحق المقاومة على جميع أشكالها لمواجهة الاحتلال حتى التحرير الكامل، ويرى أن قضية عودة اللاجئين حق لا يمكن التنازل عنه، ومكفول بالقوانين الدولية. ويدعم إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 دون الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، معتبرا ذلك جزءا من حل مرحلي في إطار إستراتيجية لتحرير كامل فلسطين.

كما يرفض اتفاق أوسلو لعدم تحقيقه أي مكاسب، ويدعو إلى إلغائه. ويشدد على ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني، عبر انتخابات ديمقراطية تضمن تداول السلطة.

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وينتقد القانوع تفرد قيادة السلطة الفلسطينية بالقرار، ويطالب بإصلاح منظمة التحرير باعتبارها المظلة الجامعة للفلسطينيين، مؤكدا أن التحرر لا يكون إلا ضمن برنامج وطني موحد.

التجربة السياسية

بدأ القانوع مسيرته النضالية مبكرا بانضمامه إلى حماس فترة انتفاضة الأقصى عام 2000. ونشط في صفوف الكتلة الإسلامية أثناء دراسته الجامعية، وانتُخب عضوا في مجلس الطلبة، ثم تولى رئاسته. وعام 2006 أصبح رئيسا للكتلة الإسلامية داخل الجامعة.

وبعد تخرجه، عمل في المكاتب الإعلامية لحماس شمال القطاع وتولى إدارة أحدها. وعام 2007 أصبح ناطقا إعلاميا لمحافظة شمال القطاع، ثم تولى منصب المتحدث الرسمي باسم حماس عام 2016.

كما شارك في عدد من الفعاليات الوطنية التي نظمتها فصائل المقاومة، بما في ذلك مسيرات العودة والمظاهرات الداعمة للضفة الغربية والقدس. كما شارك في ورش العمل والمؤتمرات والنقاشات السياسية والوطنية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويتمتع القانوع بحضور إعلامي واسع في وسائل الإعلام المختلفة، وصدر له كتاب "الخطاب الإعلامي: رؤية إسلامية معاصرة" عام 2021.

الوظائف والمسؤوليات

رئيس الكتلة الإسلامية في الجامعة الإسلامية عام 2006.

مدير إعلامي لحماس في مكتبها ثم ناطقا إعلاميا في محافظة شمال القطاع عام 2007.

الناطق الإعلامي باسم حركة حماس عام 2016.

الاغتيال

أعلنت حركة حماس استشهاد عبد اللطيف القانوع فجر يوم 27 مارس/آذار 2025، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمته في مدينة جباليا شمالي غزة.