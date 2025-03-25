حمود الحناوي أحد الزعماء الثلاثة للدروز في سوريا

أحد الزعماء الدينيين لدروز السويداء في سوريا المعروفين باسم "شيوخ العقل"، يتمتع بمكانة مرموقة بين أبناء الطائفة الدرزية، وهو من الشخصيات المؤثرة فيهم. ولد عام 1943 وترك عمله معلما للغة العربية وصحفيا لخلافة مشيخة العقل وتولي مسؤولياتها، فعاد من المهجر إلى بلاده.

المولد والنشأة

وُلد حمود الحناوي في الأول من ديسمبر/كانون الأول 1943 في قرية "سهوة البلاطة" في سوريا، وترعرع وسط بيئية دينية، وتربى على يد كبار رجال الدروز في المنطقة، فاكتسب مبكرا تعاليم الطائفة ومبادئها.

يُعد جده الشاعر والشيخ أبو علي قسام الحناوي من الشخصيات البارزة في تاريخ جبل العرب، إذ جمع بين الشعر والقيادة الدينية.

الدراسة والتكوين العلمي

درس الحناوي في دار الحكمة الثانوية في مدينة السويداء، وتخرج فيها عام 1963، وعمل بعدها معلما في مدينة دير الزور 14 عاما، ثم انتقل للعمل في مدارس قرية "الكفر" و"سهوة البلاطة".

وأثناء فترة خدمته الإلزامية التي تجاوزت 5 سنوات، درس اللغة العربية وتخرج عام 1975.

توليه مشيخة العقل

سافر الحناوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث عمل مدرسا للغة العربية، كما عمل في صحيفتي "البيان" و"الخليج".

وبعد أن أسندت إليه مهام مشيخة العقل في سوريا، عاد الحناوي إلى سوريا لتسلم مهامه في هذا المنصب خلفا لأبيه.

وبسبب خلاف حول تولي زعامة الجماعة وعلى تصدر المشهد في الجبل (جبل العرب) من مشايخ العقل الدروز في السويداء، انقسمت الهيئة الروحية للطائفة إلى هيئتين، الأولى تزعمها حكمت الهجري في بلدة القنوات، والثانية تزعمها الحناوي ويوسف جربوع في منطقة عين الزمان.

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وأثناء الثورة السورية، ظل الشيخ الحناوي من الشخصيات التي حافظت على مواقفها الحيادية وسط الاضطرابات السياسية التي اجتاحت البلاد عام 2011.

وعرف عن الحناوي دعمه السلم الأهلي، ودعا مرارا إلى الحوار الوطني، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على النسيج الاجتماعي السوري واحترام حقوق جميع الأقليات، وكان يرى أن الحل السلمي هو الأنسب لإنهاء الصراع، محذرا من التفكك الطائفي وخطورته على مستقبل سوريا.

ومن أبرز مواقفه مشاركته في الاحتجاجات التي نُظمت أمام ضريح سلطان باشا الأطرش، أحد رموز الطائفة الدرزية ليؤكد التزامه بقيم "الحرية والكرامة".

بعد سقوط الأسد

ومع سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 وتولي فصائل المعارضة السورية سدة الحكم، تباينت مواقف المرجعيات الدينية الثلاث الأبرز في السويداء، ليس فقط من سلطة الرئيس أحمد الشرع، بل من سلطة الأسد قبل ذلك منذ عام 2022، وظهر اختلاف واضح في درجة المواجهة أو التقارب مع السلطة.

من جهته أبدى الشيخ حمود الحناوي معارضة كاملة لكل التشكيلات العسكرية والسياسية الداعية إلى الانفصال في السويداء، إذ ظهرت تشكيلات عسكرية مع اقتراب سقوط النظام نهاية عام 2024، طالب بعضها بإعادة هيكلة الحكم في سوريا وفق نظام فدرالي يمنح السويداء استقلالا إداريا واسعا، وأخرى وضعت شروطا لتضمن عدم تكرار هيمنة دمشق على السويداء.

وعلى عكس شيخي العقل الهجري والجربوع، يتخذ الحناوي ما يراه موقفا وسطا من معظم القضايا السياسية، ويحاول التأكيد على الوحدة الوطنية، وأيد الاتفاق الذي تم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمالي شرقي سوريا، قائلا إنه يدعم أي مبادرة تسهم في توحيد الصف السوري.

ويؤكد الحناوي حرصه على تمثيل السويداء بجميع أطيافها، ويقول إن أي اتفاق يمثل السويداء يجب أن يصدر عن جميع فئاتها، وذلك تعليقا على محضر التفاهم الذي خرج من دارة قنوات، حيث مقرّ الرئاسة الروحية للدروز، والذي قيل إنّه وثيقة تفاهم طوت نهائيا صفحة الخلاف بين السويداء وحكومة دمشق.

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وقال الحناوي عن زيارة وفد من مشايخ الطائفة لإسرائيل منتصف مارس/آذار 2025 إن معظم من شارك فيها هم من أبناء الجولان المحتل الذين لم يتمكنوا من لقاء أهلهم منذ احتلال المنطقة.

وأوضح أن الزيارة "كانت لأسباب دينية وعائلية بهدف تعزيز الروابط بين أبناء الطائفة الدرزية في مناطق مختلفة، ولم تكن لها أي خلفية سياسية".

وأشار الحناوي إلى أنه لم يكن على علم مسبق بالزيارة، وأنه علم بها من وسائل الإعلام، مبينا أنه لو كان لديه علم بها لتم التنسيق مع الجهات المعنية.