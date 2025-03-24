إسماعيل برهوم قيادي في حماس اغتالته إسرائيل أثناء تلقيه العلاج

إسماعيل برهوم شخصية بارزة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اُنتخب عام 2021 لعضوية مكتبها السياسي، وهو من مواليد محافظة رفح، كما شغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية في الحركة، وكان له دور مهم في إدارة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لها، اغتاله الاحتلال الإسرائيلي يوم 23 مارس/آذار 2025 أثناء تلقيه العلاج في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

المولد والنشأة

وُلد إسماعيل موسى أحمد برهوم يوم 23 ديسمبر/كانون الأول 1968 في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

التجربة السياسية

في 14 مارس/آذار 2021 اُنتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس بقطاع غزة، مما عزز مكانته باعتباره إحدى الشخصيات المؤثرة في الحركة، إضافة إلى كونه عضوا في مجلس الشورى.

شغل منصب رئيس قسم المالية الإقليمية في حماس، وهي مسؤولية محورية تتعلق بإدارة الموارد المالية للحركة وتوجيهها نحو مشاريعها المختلفة.

كان له دور مهم في إدارة عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية التابعة لحماس.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، كان برهوم عضوا بارزا في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

العقوبات

فرضت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عقوبات على عدد من قيادات حركة حماس -بمن في ذلك إسماعيل برهوم- تضمنت تجميد أصوله وحظر التعاملات المالية معه باعتباره إحدى الشخصيات المرتبطة بحركة حماس وأنشطتها.

الاغتيال

أعلنت حركة حماس اغتيال إسماعيل برهوم يوم 23 مارس/آذار 2025، وذلك إثر قصف إسرائيلي لأحد أقسام مستشفى ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان إن برهوم "ارتقى شهيدا إثر جريمة اغتيال صهيونية جبانة" استهدفته عبر قصفه في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس "أثناء تلقيه العلاج".