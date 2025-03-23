برج الفاتح مَعلم معماري يطل على ملتقى النيلين في قلب الخرطوم

برج الفاتح، المعروف باسم فندق كورنثيا، أحد أبرز المعالم المعمارية في العاصمة السودانية الخرطوم، ويقع عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض. افتُتح عام 2008 على مساحة 45150 مترا مربعا بتمويل ليبي.

اندلع قتال في أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وسيطرت الأخيرة على البرج، وتعرض لأضرار جسيمة، قبل أن يبسط الجيش السوداني سيطرته عليه في مارس/آذار 2025.

الموقع

يقع برج الفاتح، المعروف بـ"فندق كورنثيا"، في قلب العاصمة السودانية الخرطوم، ويطل على ضفاف النيل في جزيرة توتي عند ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، كما تجاوره قاعة الصداقة، وهي هدية قدمتها الحكومة الصينية للرئيس السوداني الأسبق جعفر النميري.

التشييد

شُيد برج الفاتح من الفولاذ والزجاج على مساحة تبلغ نحو 45150 مترا مربعا، ويتكون من 21 طابقا، خُصص 18 منها لفندق 5 نجوم، وبه مركز لرجال الأعمال يضم غرف مؤتمرات ومكاتب ومحلات تجارية وموقف سيارات من طابقين.

افتُتح البرج في 17 أغسطس/آب 2008، بتمويل من الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، وبلغت تكلفة إنشائه 190 مليون دولار أميركي. ويقال إنه كان مملوكا لسيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي.

وتصف إدارة الفندق مجمع البرج بأنه هدية من حكومة ليبيا إلى السودان، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدة أنه "يضخ حياة اقتصادية واجتماعية جديدة في المجتمع السوداني".

صمم البرج مهندسون معماريون إيطاليون على شكل شراع سفينة مزدوج أو بيضة، ويضم الفندق 173 غرفة و57 جناحا موزعة على 18 طابقا.

وبعد اندلاع الثورة الليبية عام 2011 ضد نظام القذافي، غيّرت إدارة برج الفاتح اسمه إلى "برج كورنثيا"، وأنزلت العلم الليبي واستبدلت به علم الثوار.

الخدمات

يحتوي فندق كورنثيا على 4 مطاعم ومقهيين وصالة رياضية ومتجر للهدايا، إضافة إلى مركز لياقة بدنية ومنتجع صحي، وملاعب إسكواش وتنس.

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ويتميز ديكور الفندق بطابع معاصر وبسيط، إذ تتخل البلاط المصقول والرخام لمسات من الخشب الداكن، بينما يُزين اللونان الأبيض والأزرق الواجهة الخارجية للبرج.

يوجد فيه جناح رئاسي يضم غرفتي نوم وغرفة معيشة وأخرى للطعام ومطبخا ومكتبا خاصا.

وتقول مصادر إن تكلفة الإقامة في الجناح الرئاسي من الفندق عند افتتاحه بلغت 4000 دولار أميركي في الليلة الواحدة، في حين بلغت كلفة الإقامة في الغرف العادية 250 دولارا أميركيا.

ويضم البرج مركزا تجاريا مكونا من 3 طوابق تقع أسفل المبنى، بمساحة تبلغ 4000 متر مربع، إضافة إلى مرآب عبارة عن مبنى خارج الفندق.

ما بعد حرب 2023

اندلع قتال عنيف في السودان في 15 أبريل/نيسان 2023 بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، مخلفا عشرات القتلى والجرحى والنازحين، وفقا لتقارير دولية.

في بادئ الأمر، سيطرت قوات الدعم السريع على برج الفاتح والمنطقة المحيطة به، وأظهرت صور اشتعال النار فيه، إضافة إلى الدمار الكبير الذي طاله.

وبعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري في 21 مارس/آذار 2025، أعلن في اليوم التالي استعادته مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم من بينها البنك المركزي ومبنى المخابرات العامة وبرج الفاتح، الذي يضم العديد من المكاتب والمؤسسات، منها المكتب الرئيسي لقناة الجزيرة في السودان.