سارة الزنزري مهندسة ترأس الحكومة التونسية

سارة الزعفراني الزنزري، مهندسة وسياسية تونسية، ولدت عام 1963 في تونس العاصمة. حصلت على شهادة في الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين، وماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر الألمانية.

شغلت مناصب قيادية في وزارة التجهيز والإسكان منذ أواخر ثمانينيات القرن الـ20، وعيّنها الرئيس قيس سعيد وزيرة للوزارة ذاتها عام 2021، وفي 21 مارس/آذار 2025، كلفها برئاسة الحكومة خلفا لكمال المدوري.

المولد والنشأة

وُلدت سارة الزعفراني حرم الزنزري يوم 26 يناير/كانون الثاني 1963 في تونس العاصمة، وهي متزوجة وأم لـ3 أبناء.

الدراسة والتكوين العلمي

حصلت الزنزري على شهادة مهندس في تخصص الهندسة المدنية من المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ثم انتقلت إلى ألمانيا والتحقت بجامعة هانوفر وحصلت منها على شهادة الماجستير في الهندسة الجيوتقنية.

كما التحقت ببرنامج تدريبي في القيادة والسياسات العامة، وتخرجت من معهد القيادة الإدارية بالمدرسة الوطنية للإدارة، ومعهد الدفاع الوطني التونسي.

وتُجيد الزنزري اللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية.

التجربة العملية

التحقت الزنزري بوزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية عقب تخرجها، وتولت العديد من المناصب منذ عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

عملت في الفترة من 1989 حتى 1992 مهندسة أولى في إدارة الدراسات الفنية في الوزارة، ثم أصبحت رئيسة إدارة المنشآت الخاصة وظلت في هذا المنصب 5 سنوات حتى مطلع عام 1997.

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ثم أصبحت الزنزري نائب مدير البرمجة في إدارة الجسور والطرق بالوزارة، وتولت بين عامي 2005 و2009 المنصب ذاته بدرجة إدارية أعلى.

وفي أواخر مايو/أيار 2009، تولت إدارة وحدة متابعة إنجاز مشروع الطريق الرابط بين مدينتي صفاقس وقابس التونسيتين، وكذلك طريق منطقة وادي الزرقاء وبوسالم.

كما شغلت الزنزري عضوية مجلس الإدارة في كل من شركة تونس للطرق السريعة، والميناء التجاري بالنفيضة، الواقع على بعد 100 كيلومتر من تونس العاصمة.

ومنحت الزنزري عضوية اللجنة المتخصصة لمراقبة وتدقيق صفقات البناء والهندسة المدنية والدراسات المتصلة بها.

ومنذ عام 2014 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2021، عملت الزنزري مديرة عامة لوحدة متابعة إنجاز مشاريع الطرق.

وبعد تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد نجلاء بودن رمضان بتشكيل الحكومة في سبتمبر/أيلول 2021، أصبحت الزنزري وزيرة التجهيز والإسكان.

وظلت الزنزري في منصبها على رأس الوزارة في حكومتي أحمد الحشاني (2023 –2024) وكمال المدوري (أغسطس/آب 2024 – مارس/آذار 2025).

رئيسة الحكومة

في يوم 21 مارس/آذار 2025، أقال سعيد رئيس الوزراء كمال المدوري، الذي شغل منصبه 7 أشهر، وعين سارة الزنزري خلفا له، لتصبح ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ البلاد.

وقال سعيد أثناء خطاب ألقاه في اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي إن الرئاسة "ستواصل معركة التحرير حتى ينعم جميع المواطنين بالعدالة، وسنواصل إحباط كل المؤامرات"، داعيا الزنزري إلى "المزيد من تنسيق العمل الحكومي وتذليل الصعوبات لتحقيق تطلعات الشعب التونسي".