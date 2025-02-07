"ميراج" طائرة فرنسية تكلف 17 ألف يورو لكل ساعة طيران

سلسلة من الطائرات الحربية التي طورتها شركة "داسو للطيران" الفرنسية، وهي من أبرز المقاتلات متعددة المهام في عالم الأسلحة. دخل أول طراز منها الخدمة في أواخر خمسينيات القرن العشرين، ثم طورت الشركة عدة طرازات منها على مدار عقود.

النشأة والتصنيع

بدأت فكرة تطوير طائرات "ميراج" في نهاية خمسينيات القرن العشرين عندما كانت القوات الجوية الفرنسية تسعى لإيجاد طائرات مقاتلة يمكن أن تحل محل الطائرات القديمة منها "دي هافيلاند" و"ميتيور".

تعد طائرات "ميراج 3" أول طراز من هذه المقاتلات، وقد حلّقت أول مرة عام 1956، ودخلت الخدمة في القوات الجوية الفرنسية عام 1961، وتميزت بقدرتها على المناورة وسرعتها العالية.

بعد نجاح "ميراج 3″، طورت شركة "داسو" طرازات عدة منها "ميراج 2000" التي حلقت أول مرة عام 1978، ودخلت للخدمة في سلاح القوات الفرنسية للدفاع الجوي عام 1984.

صنّعت الشركة ما مجموعه 1400 طائرة في 80 طرازا مختلفا من هذه المقاتلات واستخدمت في 21 دولة حول العالم، كما شاركت في حروب عدة منها حرب 1967 وحرب 1973.

تتميز بقدرتها على حمل أسلحة متنوعة، بما في ذلك صواريخ جو-جو، والقنابل الذكية، والصواريخ الموجهة، وتحتوي على رادار وأنظمة ملاحة متطورة، مما يعزز دقة التصويب على الأهداف.

مواصفات ومميزات مقاتلات "ميراج"

الطول: 14.36 مترا.

الارتفاع: 5.2 أمتار.

امتداد الجناحين: 9.13 أمتار.

السرعة القصوى: 2.2 ماخ، أي ما يعادل تقريبا 2336 كلم/ساعة.

أقصى ارتفاع 17 ألف متر.

المحرك: محرك توربيني من طراز سنيكما إم53-بي2.

من فرنسا إلى أوكرانيا

أعلنت فرنسا يوم 6 فبراير/شباط 2025 تسليم أولى طائراتها المقاتلة من طراز "ميراج 2000-5" لأوكرانيا بهدف تعزيز قدرتها على الدفاع عن مجالها الجوي في مواجهة روسيا.

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وأكد وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو أن أوكرانيا تسلمت بالفعل أولى هذه المقاتلات، ما يمنحها نوعا ثانيا من الطائرات الغربية إلى جانب مقاتلات "إف-16" التي حصلت عليها من حلفائها في عام 2024.

وقد أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لفرنسا عن تسلم هذه الطائرات، وقال في منشور على حسابه في منصة إكس "وصلت أولى طائرات "ميراج 2000-5″ من فرنسا، وهي إضافة لقدراتنا الدفاعية الجوية".

وأضاف زيلينسكي "أشكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قيادته ودعمه"، معتبرا أن هذه خطوة أخرى لتعزيز أمن أوكرانيا.

مقاتلات "ميراج 2000-5"

نسخة مطورة من مقاتلات "ميراج 2000″، مزودة برادارات حديثة وقدرة تسليحية متنوعة تضم صواريخ جو-جو بعيدة المدى، وصواريخ جو-أرض، وتتميز بقدرتها على حمل خزانات وقود إضافية.

ولها القدرة على ضرب الأهداف الأرضية، واعتراض الصواريخ، وإسقاط الطائرات المسيرة وإطلاق الصواريخ المضادة للسفن.

دخلت الطائرة الخدمة لدى القوات الجوية الفرنسية عام 1999 في قاعدة ديجون الجوية.

أنتجت منها شركة "داسو للطيران" 600 نسخة، وصدرت 50% منها إلى دول عدة.

تكلفة التشغيل

وفقا لتقرير مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن تكلفة تشغيل طائرة "ميراج 2000-5" قدرت بحوالي 17 ألف يورو لكل ساعة طيران.