مؤتمر الحوار الوطني.. لقاءات لوضع أسس سوريا الجديدة

مبادرة أطلقتها القيادة في سوريا، التي تولت الحكم عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تهدف إلى جمع مختلف أطياف المجتمع السوري في مؤتمر حواري، يسعى إلى الخروج بتوصيات عن قضايا رئيسية، أبرزها صياغة الدستور، ليتم تقديم مقترحات بشأنها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

الانطلاق

في 12 فبراير/شباط 2025 أصدر الشرع قرارا يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، وترأسها الدكتور ماهر علوش.

وقالت القيادة السورية إنها تهدف من تشكيل لجنة الحوار الوطني إلى الاجتماع مع جميع أطياف السوريين من كل المحافظات، خاصة في ظل وجود محافظتين خارج سيطرة السلطات الجديدة في دمشق، إضافة إلى وجود أكثر من 10 ملايين سوري خارج البلاد.

وفي اليوم التالي، عقدت اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت فيه انطلاق أعمالها رسميا، ثم بدأت بعقد جلسات حوارية في المحافظات، انطلقت أولاها من حمص ثم طرطوس واللاذقية وإدلب وحماة والسويداء ودرعا.

ويوم 23 فبراير/شباط أعلنت اللجنة التحضيرية إنهاء اجتماعاتها التمهيدية في كافة المحافظات السورية، وتسلمت مشاركات وأوراقا في الجلسات ركزت على البناء الدستوري والعدالة الانتقالية والاقتصاد، وسلمتها بدورها إلى لجان استشارية مختصة لتحليلها وتسليمها للمجتمعين في مؤتمر الحوار الوطني.

وانطلقت أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير/شباط 2025 واستمرت يومين، وخرجت بتوصيات واضحة أرسلت لرئيس الجمهورية. وقد شارك في المؤتمر أكثر من 600 شخصية، 25% منها نساء، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

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الأهداف

يهدف مؤتمر الحوار الوطني إلى الإسراع في عملية وضع أسس وثوابت الرؤية الدستورية ونظام الحكم وهيكلة المؤسسات القادمة لسوريا، بعد الفراغ الذي تركه النظام السابق عقب هروب الأسد وتفكك المنظومات السياسية والعسكرية والأمنية، وحل الدستور.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حسن الدغيم، في 23 فبراير/شباط 2025، أن المؤتمر الوطني سيكون حوارا بين السوريين وليس للمجرمين الذين دعموا النظام المخلوع، وقال أيضا إن المؤتمر قد يكون بداية لمسار طويل.

وذكرت مصادر للجزيرة أنه سيتم تشكيل 6 لجان متخصصة في الاقتصاد والدستور وإصلاح المؤسسات والحريات والعدالة الانتقالية.

الأطياف المشاركة

وقالت اللجنة التحضيرية إنها عقدت أكثر من 30 لقاء شملت جميع المحافظات لضمان تمثيل مختلف مكونات المجتمع السوري، مشيرة إلى أن ما يقارب 4 آلاف شخص شاركوا فيها.

وقالت مصادر للجزيرة إن اللجنة التحضيرية للحوار السوري بعد تشكيلها بدأت في توجيه الدعوات لشخصيات سياسية وأكاديمية للمشاركة في المؤتمر، وأشارت إلى أن الدعوات في بدايتها ركزت على الشخصيات المقيمة خارج سوريا من أجل ترتيب حضورها إلى دمشق.

واعتمدت هذه اللجنة -عبر الاجتماعات في المحافظات- على لقاء الأكاديميين من أساتذة جامعات وأطباء ونشطاء سياسيين وإعلاميين وعاملين مع منظمات المجتمع المدني، إضافة لمن كان له "حضور مميز" بين أبناء محافظته ومن أعيانها ووجهائها.

المخرجات

وقال الدغيم للجزيرة نت إن الحوار الوطني "حلم يراود السوريين منذ عام 1950، إذ كان آخر عام يتحاورون فيه مع بعضهم البعض، عندما تشكّلت آخر جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور". وأضاف "ربما اليوم لا يوجد سوري على قيد الحياة تحاور مع سوري آخر إلا تحت مناخ أمني عدواني، كالاجتماعات التحاورية المزعومة التي كان يجريها النظام البائد".

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وأكد أن التوصيات التي ستصدر عن الحوار الوطني لن تكون مجرد نصائح وشكليات، بل سيُبنى عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات، واعتبر أن "قرارات مؤتمر الحوار الوطني لن تكون من الصفر، إنما هي تتويج لما سبقها من لقاءات وحوارات بين الوفود الشعبية ورئاسة الجمهورية، وما عقدته منظمات المجتمع المدني بين السوريين أنفسهم في مختلف المحافظات، إضافة لمؤتمر النصر (29 يناير/كانون الثاني 2025) وما صدر عنه من قرارات تهم أمن المواطن وسلامة الوطن".

وأكد أن "المؤتمر هو جزء من كُل، وسيكون هو التتويج لما سبق، لذلك فتوصياته مُنتظرة من رئاسة الجمهورية التي ستستند إليه في الإعلان الدستوري والبناء الدستوري القادم وما يتعلق بالعقد الاجتماعي والرؤية الاقتصادية".

شخصيات

رئيس اللجنة التحضيرية ماهر علوش

كاتب وباحث سوري، ولد في مدينة حمص عام 1976، واشتهر بمواقفه السياسية وكتاباته النقدية، وفي 27 يناير/كانون الثاني 2007 اعتقل في سجن صيدنايا 5 سنوات بسبب آرائه السياسية، ثم أطلق سراحه عام 2012.

وبعد خروجه من السجن، شارك في المظاهرات السلمية إبان الثورة السورية، وبرز كاتبا مهتما بالقضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مسلطا الضوء على التحولات في سوريا والمنطقة، إضافة إلى قضايا العدالة الانتقالية والمحاسبة، وكان له دور في التوسط لحل النزاعات بين الفصائل العسكرية.

ومع سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية في 12 فبراير/شباط 2025 تعيين علوش عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.

المتحدث باسم اللجنة التحضيرية حسن الدغيم

باحث سوري في شؤون الجماعات الإسلامية، ولد في بلدة جرجناز بمحافظة إدلب عام 1976، وتخرّج في كلية الشريعة بجامعة دمشق عام 2000. واصل تعليمه العالي وحصل على دبلوم في الفقه المقارن عام 2007، وعمل خطيبا ومدرسا لمادة التربية الإسلامية في مدارس عدة بريفي حلب وإدلب.

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ومع انطلاق الثورة السورية عام 2011، انخرط الدغيم في العمل الثوري والسياسي، وفي 3 أغسطس/آب 2014 شارك في إطلاق مبادرة "واعتصموا" التي سعت إلى توحيد الفصائل العسكرية، كما أسهم في تشكيل "مجلس قيادة الثورة السورية" في اليوم ذاته، والذي ضمّ عددا من فصائل الجيش السوري الحر.

وشغل منصب مستشار في غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف التابعة لـ"الهيئة الإسلامية لإدارة المناطق المحررة في إدلب" التي تأسست في الأول من مارس/آذار 2013. وإلى جانب ذلك، كان عضوا في المجلس الإسلامي السوري منذ تأسيسه في 13 أبريل/نيسان 2014.

وبرز دوره في الوساطة لحل النزاعات بين الفصائل العسكرية، إذ تولى التحكيم في الخلاف بين "ألوية صقور الشام" و"جيش الشام" في 17 ميو/أيار 2014. كما أسس هيئة توجيهية تُعنى بالإرشاد والتوعية في صفوف الجيش السوري الحر، وتولى إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني السوري منذ تأسيسها في 30 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وعقب سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت رئاسة الجمهورية في 12 فبراير/شباط 2025 تعيين الدغيم عضوا في اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.