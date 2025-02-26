دان كين جنرال متقاعد رشحه ترامب لرئاسة هيئة أركان الجيش الأميركي

جون دان كين، جنرال أميركي وُلد عام 1968 في نيويورك. حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من معهد فيرجينيا العسكري عام 1990، ثم أكمل دراسات متقدمة في مجال الأمن القومي والقيادة.

انضم إلى سلاح الجو الأميركي، وحلق أكثر من 2800 ساعة طيران على مقاتلات إف-16 وتي 37 وتي 38. كما شغل مناصب بارزة في الجيش الأميركي، منها قائد قوة المهام المشتركة في العراق عام 2008. وعُين عام 2021 مديرا مساعدا للشؤون العسكرية في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه).

وفي فبراير/شباط 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترشيح كين ليكون الرئيس الـ22 لهيئة الأركان المشتركة خلفا لتشارلز براون.

المولد والدراسة

وُلد جون دان رازين كين في العاشر من أغسطس/آب 1968 في مقاطعة إلميرا بنيويورك، وكان والده طيارا حربيا لدى سلاح الجو الأميركي.

حصل كين على بكالوريوس في الاقتصاد من معهد فرجينيا العسكري عام 1990، وأكمل الماجستير في الدراسات الحربية الجوية في الجامعة العسكرية الأميركية عام 2005.

كما حضر مجموعة من الدورات المتقدمة في الأمن القومي والقيادة، بما في ذلك دورة كبار المسؤولين في الأمن القومي والدولي من كلية كينيدي في جامعة هارفارد، وبرنامج الأمن القومي بجامعة سيراكيوز.

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وشارك أيضا في برنامج تطوير القادة العسكريين المتقدم، ودورة قادة المهام المشتركة، ودورة القادة الكبار في الصيانة العسكرية، ودورة الإستراتيجية الوطنية للأمن الداخلي.

التجربة العسكرية

بعد فترة قصيرة من العمل في قطاع الضيافة، انضم كين إلى الجيش الأميركي، وأصبح ضابطا مساعدا في سرب الطائرات المقاتلة "138" في سلاح الجو.

وقد سجل كين أكثر من 2800 ساعة طيران على مقاتلة إف-16 وتي 37 وتي 38، بما في ذلك أكثر من 150 ساعة قتال.

وفي أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، كان كين أحد الطيارين المكلفين بحماية العاصمة الأميركية واشنطن بعد أن ضربت طائرتان مدنيتان مختطفتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك.

بين عامي 2002 و2003، تولى كين مسؤولية مشروع مكافحة "صواريخ سكود" الروسية في القيادة العسكرية الوسطى (سنتكوم) للجيش الأميركي.

وفي عهد الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، عمل كين في البيت الأبيض مساعدا خاصا لوزير الزارعة، ثم مديرا لسياسات مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي.

أصبح في يناير/كانون الثاني 2008 قائدا لقوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة التابعة للجيش الأميركي في العراق.

وإلى جانب خدمته العسكرية، عمل كين مستثمرا ورائد أعمال بين عامي 2009 و2016 أثناء خدمته في الحرس الوطني الأميركي بدوام جزئي.

وفي يونيو/حزيران 2016، أصبح مساعدا لقائد القيادة المشتركة للعمليات الخاصة.

ومن مايو/أيار 2018 حتى سبتمبر/أيلول 2019، أصبح كين نائب قائد قوات العمليات الخاصة المشتركة أثناء عملية "العزم الصلب" ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

في هذه الفترة التقى كين الرئيسَ ترامب أثناء زيارته العراق، وأخبره أن تنظيم الدولة الإسلامية يمكن هزيمته في غضون أسبوع واحد بدلا من عامين كما كان قد أشار مستشارو الرئيس، فنال إعجاب ترامب الذي وصفه بـ"الجنرال الحقيقي".

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وفي سبتمبر/أيلول 2021، عمل كين مساعدا خاصا لرئيس مكتب الحرس الوطني الأميركي بالعاصمة واشنطن.

وعُين كين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، في منصب المدير المساعد للشؤون العسكرية بوكالة الاستخبارات المركزية.

وبعد تقاعده من الجيش الأميركي أواخر عام 2024، انضم إلى "شيلد كابيتال"، وهي شركة متخصصة في الابتكار الدفاعي.

مرشح لرئاسة هيئة الأركان

بعد عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، أطلق حملة لتغيير القيادات العليا في الجيش الأميركي، وشملت إقالة تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة في فبراير/شباط من العام نفسه، وتعيين دان كين خلفا له.

ووصف ترامب الجنرال كين بأنه "طيار متمرس"، و"خبير في الأمن القومي"، و"رجل أعمال ناجح"، و"محارب لديه خبرة واسعة في العمليات الخاصة والتنسيق بين الوكالات".

الرتب العسكرية

ملازم ثان عام 1990.

ملازم أول عام 1993.

نقيب عام 1995.

رائد عام 2000.

مقدم عام 2005.

كولونيل (عقيد) عام 2011.

بريغادير جنرال (عميد) عام 2016.

ميجور جنرال (لواء) عام 2019.

ليفتنانت جنرال (فريق) عام 2021.

الجوائز والأوسمة

وسام الخدمة الدفاعية المتميزة.

وسام الطيران المتميز.

وسام الاستحقاق الدفاعي.

وسام الاستحقاق العسكري.

وسام الإنجاز الجوي.

وسام الإنجاز المشترك.

وسام الخدمة المتميزة في القوات الجوية.

ميدالية الحملة العراقية.

وسام الحرب على الإرهاب – الخدمة العسكرية.

وسام الحرب على الإرهاب – العمليات الخارجية.

وسام الاستعداد القتالي.

شارة الخدمة الرئاسية.

الكتب والمؤلفات

شارك كين في إعداد تقارير إستراتيجية وأبحاث في مجالات الأمن القومي والإستراتيجيات العسكرية ومكافحة الإرهاب، ومنها:

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